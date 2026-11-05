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Pagaille dans le ciel européen
Au moins 12 vols perturbés par une alerte à la bombe en une seule matinée

Pas moins de douze alertes à la bombe ont perturbé l’espace aérien européen jeudi matin. C'est la troisième fois cette semaine qu'une telle vague survient, et vise en particulier les compagnies low-cost.
Publié: il y a 2 minutes
Douze alertes à la bombe ont perturbé des liaisons européennes jeudi marin.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins 12 vols européens ont fait l'objet d'alertes à la bombe jeudi et plusieurs appareils ont été escortés par des avions de chasse tandis que deux vols ont été déroutés, ont annoncé les autorités et les compagnies aériennes.

Il s'agit de la troisième vague d'alertes à la bombe cette semaine, visant en particulier des compagnies low-cost et des vols à destination ou en provenance de la Bulgarie, de la République tchèque et de l'Italie.

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