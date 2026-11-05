AFP Agence France-Presse
Au moins 12 vols européens ont fait l'objet d'alertes à la bombe jeudi et plusieurs appareils ont été escortés par des avions de chasse tandis que deux vols ont été déroutés, ont annoncé les autorités et les compagnies aériennes.
Il s'agit de la troisième vague d'alertes à la bombe cette semaine, visant en particulier des compagnies low-cost et des vols à destination ou en provenance de la Bulgarie, de la République tchèque et de l'Italie.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes