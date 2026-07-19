Un militaire américain tué en Irak
L’armée américaine a annoncé dimanche la mort d’un militaire américain lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d’un drone iranien abattu dans le nord de l’Irak.
Ce décès, survenu samedi, porte à dix-sept le nombre de militaires américains tués depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran fin février.
Par ailleurs, le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a aussi indiqué que des restes humains non identifiés avaient été retrouvés en Jordanie. Il avait annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d’un troisième vendredi dans ce pays.
Source: AFP
L'Iran affirme que les Etats-Unis ont attaqué une centrale nucléaire en construction
L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé que les Etats-Unis avaient attaqué dimanche une centrale nucléaire en construction dans le sud-ouest du pays.
Les forces américaines, «dans un acte agressif et brutal contraire au droit international, ont attaqué la centrale nucléaire de Darkhovin, actuellement en construction (...) avec un certain nombre de projectiles dimanche», a indiqué l'organisation dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.
En construction depuis 2022 dans le sud-ouest de l’Iran, «l’installation en est à un stade très précoce de construction et ne contenait aucun matériau nucléaire lors de la dernière visite de l’AIEA», note sur X l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’attaque ne présente donc pas de «risque radiologique», selon cette source. Mais son directeur Rafael Grossi «réitère son appel à la retenue militaire à proximité de tous les sites liés au nucléaire».
Source. AFP
L'Iran affirme avoir stoppé plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé dimanche avoir stoppé plusieurs navires qui tentaient de franchir sans leur autorisation le détroit d'Ormuz, en pleine escalade entre Téhéran et Washington pour le contrôle de cette voie navigable stratégique.
«Quatre navires, agissant de manière malveillante et avec le soutien de terroristes américains, ont tenté de franchir le détroit d'Ormuz (...) en ignorant les avertissements», ont déclaré dans un communiqué les Gardiens, ajoutant que «deux de ces navires ont eu un accident et ont été immobilisés, tandis que les deux autres ont renoncé à poursuivre leur route».
Source AFP
La Jordanie convoque le chargé d'affaires iranien pour protester contre la «poursuite des agressions» de Téhéran
Le ministère jordanien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Amman pour protester contre «la poursuite des agressions iraniennes brutales et injustifiées».
Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir remis au diplomate iranien «un message de vive protestation contre la poursuite des agressions iraniennes brutales et injustifiées visant le territoire du royaume», demandant qu'elles prennent fin «sans délai».
Source: AFP
Rubio félicite le Liban pour sa «démarche vers la paix»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a félicité le Liban pour sa «démarche vers la paix», à l'issue d'une rencontre dimanche matin à Washington avec le président libanais Joseph Aoun intervenue quelques jours après une session de négociations entre Israël et le Liban.
Les deux hommes ont discuté de l'accord-cadre élaboré le 26 juin à Washington, destiné à mettre un terme à l'état de guerre entre les deux pays du Moyen-Orient, a indiqué un porte-parole du département d'Etat, soulignant que Marco Rubio avait salué le "courage du gouvernement libanais" et félicité sa «démarche vers la paix».
Source: AFP
L’AIEA lance un appel à la «retenue»
Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a appelé dimanche à la «retenue militaire» après l’attaque contre une centrale nucléaire en construction en Iran, attribuée par Téhéran aux Etats-Unis.
Les forces américaines, «dans un acte agressif et brutal contraire au droit international, ont attaqué la centrale nucléaire de Darkhovin, actuellement en construction (...) avec un certain nombre de projectiles dimanche», avait indiqué plus tôt l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, dans un communiqué diffusé par la télévision d’Etat.
Washington a lancé dimanche de nouveaux bombardements contre l’Iran en représailles à la mort de deux militaires dans des frappes en Jordanie, Téhéran continuant de viser en retour ses voisins alliés de Washington.
Source: AFP
Le ministre israélien de la Défense prévient que son pays ripostera à toute attaque iranienne
Le ministre israélien de la Défense a prévenu dimanche que son pays riposterait avec force s'il était attaqué par l'Iran, après l'interception par Israël et la Jordanie d'un missile iranien visant le port jordanien frontalier d'Aqaba.
«Si l'Iran tire des missiles vers Israël, nous les attaquerons de toutes nos forces», a déclaré Israël Katz lors de la visite d'un centre de secours, ajoutant que, le cas échéant, «nous sommes prêts à (des mesures) aussi bien défensives qu'offensives» vis-à-vis de Téhéran.
Source: AFP
L'armée israélienne dit qu'un missile iranien visant Aqaba a été intercepté par les forces israéliennes et jordaniennes
Les forces israéliennes et jordaniennes ont intercepté dimanche un missile iranien visant la ville jordanienne d'Aqaba, proche de la ville israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge, a déclaré l'armée israélienne à l'AFP.
Interrogée par l'AFP après des informations faisant état d'explosions près d'Eilat, un porte-parole militaire a indiqué à l'AFP que les forces israéliennes et jordaniennes, avaient «toutes deux» intercepté le projectile.
Peu avant cette annonce, les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale jordanienne, selon un correspondant de l'AFP, ainsi que dans d'autres parties du territoire jordanien, selon la chaîne publique du royaume, Al Mamlaka.
Source: AFP
Le Koweït affirme qu'une usine de production d'eau et d'électricité est en feu après une attaque iranienne
Une attaque iranienne contre une usine de production d'eau et d'électricité, la deuxième en deux jours, a provoqué dimanche un incendie sur le site, ont indiqué les autorités koweïtiennes.
«A la suite de la haineuse agression iranienne contre le Koweït, une centrale électrique et de dessalement d'eau, pour la deuxième fois en deux jours, a été la cible d'une attaque qui a provoqué un incendie dans certaines installations», a déclaré le ministère koweïtien de l'électricité, de l'eau et des énergies renouvelables dans un communiqué publié sur X, ajoutant que les pompiers s'employaient à éteindre l'incendie.
Source: AFP
La Jordanie ordonne l'évacuation de plusieurs lieux importants
L'ambassade des Etats-Unis à Amman a annoncé dimanche que les autorités jordaniennes avaient évacué l'aéroport international et le port d'Aqaba, sur la mer Rouge, en raison "de menaces spécifiques et crédibles" non détaillées, au surlendemain d'attaques iraniennes qui ont tué deux militaires américains en Jordanie.
«Nous recommandons vivement à tous les ressortissants américains de s'abstenir de se rendre soit à l'aéroport, soit au port», a ajouté l'ambassade dans un communiqué. Les autorités jordaniennes n'ont pour l'heure pas confirmé avoir pris de telles mesures.
Source: AFP
Des sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn
Des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dimanche à Bahreïn, visé depuis plusieurs jours par des attaques de l'Iran contre ses voisins alliés des Etats-Unis, ont indiqué le ministère de l'Intérieur et un journaliste de l'AFP.
«Les sirènes ont été déclenchées. Les citoyens et résidents sont invités à rester calmes et à se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, tandis qu'un journaliste de l'AFP rapportait que des sirènes avaient retenti dans la capitale bahreïnie, Manama.
Source: AFP
L'armée du Koweit dit répondre à une attaque iranienne de missiles et drones
L'armée koweïtienne a déclaré dimanche qu'elle répondait à des attaques de missiles et drones iraniennes, au lendemain de tirs lancés contre l'Etat du Golfe par Téhéran, qui ont touché une centrale électrique et une installation pétrolière.
«Les défenses aériennes affrontent actuellement des attaques hostiles de missiles et de drones, à la suite de l'agression pécheresse de l'Iran», a indiqué l'armée dans un communiqué, tandis qu'un journaliste de l'AFP rapportait que des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville de Koweït.
Source: AFP
Les Etats-Unis bombardent à nouveau l'Iran après la mort de deux de leurs soldats
Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, disant vouloir «punir» la mort dans des frappes iraniennes de deux militaires américains en Jordanie, a annoncé l'armée américaine.
«Les forces américaines ont commencé à lancer de nouvelles frappes aériennes contre l'Iran sur ordre du commandant en chef», a écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.
«Ces frappes visent à réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie la nuit dernière», a-t-il ajouté.
Les agences de presse iraniennes Fars et Tasnim ont, au même moment, fait état d'attaques américaines à Sirik, un port situé face au détroit d'Ormuz dans le sud du pays.
Le Centcom avait annoncé auparavant la mort de deux militaires américains – les premiers depuis la reprise des hostilités le 7 juillet – et la disparition d'un troisième, lors d'«attaques de missiles et drones iraniens» vendredi en Jordanie.
Source. AFP