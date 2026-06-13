L'accord de paix entre les USA et l'Iran «probablement» finalisé dans les 24H, selon le Pakistan
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à leur guerre, a déclaré samedi qu'un accord de paix serait «probablement» finalisé dans les 24 heures.
«Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix. Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivie de discussions techniques la semaine prochaine», a-t-il indiqué dans un message sur X.
Source: AFP
Les USA ont abattu plusieurs drones iraniens vers Ormuz
L'armée américaine a indiqué samedi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime reste fluide, selon elle.
«L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit sur le réseau social X le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM). «Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures et le trafic maritime dans le détroit reste fluide», a-t-il ajouté.
Cet incident survient alors que Téhéran, le médiateur pakistanais et Washington affichent leur optimisme quant à la possibilité, après des semaines de négociations laborieuses et d'espoirs déçus, de conclure un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient.
Les versions d'un éventuel compromis données par les médias iraniens et Washington présentent d'importantes différences.
Source: AFP
La Suisse s'est proposée pour accueillir la signature d'un accord
La Suisse s'est proposée comme lieu pour l'éventuelle signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, «si les deux parties devaient en convenir», a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. Elle est «en contact étroit» avec les deux pays.
La Confédération «est pleinement mobilisée», a rappelé le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. «Le DFAE est actif comme facilitateur pour soutenir les efforts en vue d'un Memorandum of Understanding destiné à consolider la trêve et à ouvrir la voie à une désescalade dans le cadre du conflit» entre Téhéran et Washington, ajoute-t-il.
La diplomatie helvétique «a proposé la Suisse comme lieu pour une éventuelle signature, si les parties devaient en convenir», a-t-il encore dit.
Donald Trump a évoqué jeudi la signature peut-être dès ce week-end d'un accord avec l'Iran. Plusieurs médias, notamment américains, ont par la suite indiqué que cela pourrait être à Genève. Le président américain a ensuite vivement dénoncé le projet que les médias iraniens ont fait circuler.
La Confédération représente les intérêts américains en Iran depuis 1980, après la prise des otages américains sous la présidence de Jimmy Carter. Des discussions sur le nucléaire iranien avaient en outre eu lieu à la fin février à Genève, peu avant le début de l'offensive lancée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran.
Source: AFP
Ali Khamenei, défunt guide suprême, sera inhumé le 9 juillet
L'ayatollah Ali Khamenei, qui a dirigé l'Iran pendant près de 37 ans avant d'être tué par des frappes israélo-américaines le 28 février, sera inhumé le 9 juillet à Machhad (nord-est), a rapporté samedi la télévision d'Etat.
Ses funérailles, initialement prévues en mars mais reportées en raison de la guerre, se dérouleront sur 6 jours à partir du 4 juillet. Un hommage national se tiendra dans la capitale Téhéran du 4 au 6 juillet, ainsi que dans la ville sainte de Qom (nord) le 7 juillet, a précisé la chaîne. Ali Khamenei sera ensuite inhumé le 9 juillet à Machhad, d'où il était originaire.
Source: AFP
Tsahal a frappé plusieurs villages du Sud Liban
Des frappes israéliennes ont ciblé samedi le sud du Liban, peu après un appel israélien à évacuer vingt localités de la région, dont la ville de Nabatiyé, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise Ani.
Ces bombardements ont visé plusieurs secteurs désignés par Israël, dont les villages de Rihan et Sujud, situés non loin de Nabatiyé, a précisé l'Ani.
L'armée israélienne, par le biais du colonel Avichay Adraee, avait averti qu'elle s'apprêtait à «agir avec force» contre le Hezbollah pro-iranien, et demandé aux habitants de gagner le nord du fleuve Zahrani, situé au nord de la ville de Nabatiyé, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël.
Source: AFP
L'Iran estime que la seule solution est de diluer les stocks d'uranium enrichi sur son sol
L'Iran a préconisé vendredi une dilution des stocks d'uranium enrichi à 60% sur le sol iranien, Washington en exigeant la destruction dans le cadre du protocole d'accord en cours de discussion.
«Notre position a toujours été que la seule façon de gérer les stocks de matières enrichies est de les diluer en Iran», a déclaré sur la télévision d'Etat le chef de la diplomatie Abbas Araghchi.
Diluer l'uranium à un taux inférieur à 5%, loin des 90% requis pour fabriquer la bombe nucléaire, permettrait d'éloigner considérablement la menace d'un enrichissement à des fins militaires.
Source: AFP
L'Iran affirme que le projet d'accord inclut une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi que le projet d'accord avec les Etats-Unis prévoyait la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz. «Le blocus naval doit être complètement levé. C'est le premier point mentionné dans l'accord», a affirmé le ministre des Affaires étrangères, interrogé par la télévision d'Etat.
«L'Iran a pris la décision ferme que l'administration du détroit d'Ormuz ne serait plus la même qu'avant», a-t-il ajouté. Il a précisé que des discussions étaient en cours avec Oman au sujet de cette voie maritime stratégique pour les hydrocarbures devenue, selon lui, avec la guerre «un des principaux instruments de dissuasion» de la République islamique.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne estime qu'Israël cherche à faire échouer un éventuel accord avec Washington
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a accusé vendredi Israël de chercher à faire «dérailler» un éventuel accord avec Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, annoncé comme proche par les différents protagonistes.
«Cet accord a des ennemis, au premier rang desquels se trouve le régime sioniste, qui cherche des prétextes pour le faire dérailler», a déclaré le ministre des Affaires étrangères à la télévision d'Etat iranienne.
Plus tôt vendredi, Abbas Araghchi avait assuré qu'un accord avec les Etats-Unis n'avait «jamais été aussi proche» pour stopper cette guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines le 28 février.
Source: AFP
L'accord en discussion avec l'Iran «inclut le Liban», selon un haut responsable américain
Un haut responsable américain a assuré vendredi que l'accord en discussion avec l'Iran «incluait le Liban», en se disant optimiste que le résultat final des négociations convienne également à Israël et aux pays du Golfe.
Concernant de possibles réticences côté iranien, il a estimé qu'elles étaient «plutôt minimes», en jugeant qu'il existait un «large consensus» en faveur de l'accord à Téhéran, y compris au sein des Gardiens de la révolution, parmi les «tenants d'une ligne dure» et parmi les «autorités civiles».
Source: AFP
Le Premier ministre du Pakistan affirme qu'un accord sur un texte de paix a été «atteint»
Le Premier ministre du Pakistan Shehbaz Sharif a déclaré vendredi qu'un accord avait été «atteint» sur le texte d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Nous pouvons confirmer qu'un accord sur le texte final de l'accord de paix a été atteint et que le Pakistan maintenant travaille avec les deux parties pour finaliser les étapes suivantes», a écrit Shehbaz Sharif sur X. «La paix n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui», a-t-il dit.
«Saboter l'accord de paix»
L'Iran a lui-même affirmé vendredi qu'un accord avec les Etats-Unis n'avait «jamais été aussi proche», semblant vouloir calmer le jeu après un message furieux de Donald Trump accusant Téhéran de faire circuler un faux texte.
«Alors que le Pakistan déploie d'intenses efforts de médiation, nous avons pleinement conscience du fait qu'une campagne de désinformation incessante est menée par ceux qui veulent saboter l'accord de paix», a encore déclaré le ministre pakistanais.
Source: AFP
Un accord Etats-Unis/Iran «n'a jamais été aussi proche», selon la diplomatie iranienne
Le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré vendredi qu'un accord entre son pays et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient n'avait «jamais été aussi proche».
«Le mémorandum d'entente d'Islamabad (capitale du Pakistan, médiateur des négociations) n'a jamais été aussi proche. Dans l'attente de sa finalisation, les médias devraient s'abstenir de spéculer sur son contenu», a écrit Abbas Araghchi sur X, ajoutant que «tous les détails seraient communiqués au public en temps voulu».
Peu avant cette déclaration, Donald Trump avait accusé l'Iran de faire circuler un faux texte d'accord, appelant Téhéran à «se ressaisir, et VITE».
Source: AFP
Washington affirme que l'Iran a accepté de «démanteler» son programme nucléaire
Un haut responsable américain a affirmé vendredi que l'Iran avait accepté de «démanteler» son programme nucléaire et de se défaire de son uranium enrichi, après que Donald Trump a accusé Téhéran de mentir sur les termes de l'accord en discussion entre les deux pays.
«Voilà ce qu'ils ont accepté», a indiqué ce haut responsable à l'AFP, en livrant une liste de cinq points: «le matériau nucléaire (iranien) sera détruit et enlevé»; «le programme nucléaire sera démantelé»; «leurs fonds ne seront pas libérés avant qu'ils ne remplissent les termes»; «le détroit d'Ormuz sera ouvert»; «pas de financement des groupes terroristes par l'Iran.»
Source: AFP
Trump affirme que le texte d'accord révélé par l'Iran est «sans rapport avec la réalité»
Donald Trump a affirmé vendredi qu'un texte d'accord en 14 points circulant dans les médias iraniens était «sans rapport avec la réalité» et a appelé Téhéran à «se ressaisir, et VITE», dans un message furieux.
«Les termes (d'accord) que l'Iran a fait fuiter aux médias menteurs n'ont RIEN à voir avec les termes dont nous sommes convenus par écrit. Ce qu'ils ont dit, y compris leur déclaration faible et pathétique sur l'accord qui serait conclu, est sans rapport avec la réalité», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
«Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi», a-t-il ajouté, en annonçant par ailleurs que l'Iran avait lancé jeudi soir une attaque par drones «INACCEPTABLE» contre des bateaux indiens dans le détroit d'Ormuz, qui a été selon lui «totalement repoussée».
Source: AFP