Les Etats-Unis envisagent d’utiliser la MOAB, un monstre de près de dix tonnes, contre des cibles en Iran. Reste une question de taille: cette «mère de toutes les bombes» est-elle réellement capable de détruire des installations nucléaires souterraines? Le doute est permis.

Les Etats-Unis envisagent l'utilisation de la «mère de toutes les bombes» contre l'Iran

Les Etats-Unis envisagent l'utilisation de la «mère de toutes les bombes» contre l'Iran

Quelle est sa dangerosité?

En bref Selon des informations, les États-Unis envisagent d'utiliser la MOAB en Iran

La bombe conventionnelle de 9,8 tonnes n'est pas nucléaire

L'effet sur les installations nucléaires profondes est incertain, des conséquences civiles sont à craindre

Pauline Bouillon

Son surnom résonne comme un avertissement: «Mother of All Bombs», la mère de toutes les bombes. Dans les faits, la GBU-43/B MOAB américaine est l’une des plus imposantes bombes conventionnelles au monde. Et aujourd'hui, elle se retrouve sous le feu des projecteurs. Selon des informations relayées par CNN, l’armée américaine étudie en effet un possible recours à cette arme contre des objectifs situés en Iran. Mais quelle est sa puissance réelle sur le terrain?

Qu'est-ce que la «mère de toutes les bombes»?

Derrière cette appellation apocalyptique se cache une force de frappe colossale: l'acronyme MOAB signifie en réalité «Massive Ordnance Air Blast». Développée par les Etats-Unis en 2003, cette bombe affiche des mensurations hors normes: environ neuf mètres de long, près de dix tonnes sur la balance et plusieurs tonnes d’explosifs à bord.

Sur le plan opérationnel, l'engin est largué depuis un avion de transport militaire. Il explose ensuite juste au-dessus du sol, libérant une onde de choc dévastatrice capable de pulvériser des bâtiments, de ravager des positions fortifiées et de réduire des zones entières en poussière.

Une précision essentielle s'impose néanmoins: la MOAB n’est ni une arme nucléaire, ni une bombe anti-bunker traditionnelle. Sa véritable efficacité réside dans la destruction d’objectifs de surface étendus et de certains réseaux de grottes ou de tunnels peu profonds.

Où a-t-elle déjà été utilisée?

Jusqu'à présent, elle n'a été utilisée qu'une seule fois: le 13 avril 2017 en Afghanistan. A l'époque, le président américain Donald Trump avait fait utiliser la bombe contre un système de tunnels du groupe terroriste Etat islamique (EI), dans la province de Nangarhar.

Les djihadistes s’étaient retranchés au cœur de ce complexe souterrain. L'explosion avait alors anéanti une partie du réseau et fait les gros titres de la presse mondiale. Selon les autorités afghanes, 36 combattants de l'EI avaient péri dans la frappe, tandis qu'aucune victime civile n'avait été officiellement recensée.

Depuis cette opération, la bombe est restée clouée au sol. Dès lors, frapper l’Iran avec un tel engin marquerait un cran d'escalade inédit, assorti d'un message politique et militaire retentissant envoyé directement au régime de Téhéran.

Quelles pourraient être les conséquences de l'explosion de cette bombe en Iran?

Face à la MOAB, des installations militaires en surface, des infrastructures énergétiques ou des cibles peu enfouies pourraient être lourdement endommagées, voire totalement anéanties par le souffle ravageur de l’onde de choc. Toutefois, si de telles infrastructures se trouvent à proximité d’habitations, le danger pour les populations civiles est immédiat, avec le spectre de destructions massives au sein du tissu urbain.

En revanche, le constat change radicalement lorsqu'il s'agit des sites nucléaires hautement fortifiés. La MOAB n'a tout simplement pas été conçue pour percer de lourdes épaisseurs de roche. Face à une infrastructure enfouie profondément sous le mont Pickaxe, son impact direct serait sans doute insuffisant pour percer la montagne.

Pour ce type d'objectifs ultrasécurisés, le Pentagone dispose d'une arme bien différente dans son arsenal : la GBU-57. Cette bombe perce-bunker spécialement dédiée a été mise au point dans un seul but : pénétrer profondément dans les entrailles de la terre et percer d'épaisses couches de blindage avant de détoner.