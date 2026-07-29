L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles venus d'Iran

L'armée jordanienne a déclaré mercredi avoir abattu cinq missiles iraniens, alors que les affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis ont repris après une brève accalmie.

«Les défenses aériennes ont neutralisé ce matin cinq missiles provenant d'Iran et visant le territoire du royaume», a déclaré le porte-parole de l'armée jordanienne dans un communiqué, ajoutant que les missiles avaient été «interceptés et abattus».

Les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de la République islamique d'Iran, ont confirmé que leurs forces aérospatiales «avaient ciblé une base aérienne et le centre de commandement central des Etats-Unis en Jordanie avec plusieurs missiles balistique».

«Tant que les menaces contre la République islamique d'Iran persistent (...) la résistance continuera», ajoute le communiqué cité par la télévision d'Etat. Les frappes iraniennes sur la région avaient cessé depuis vendredi, deux semaines après la reprise des affrontements avec les Etats-Unis.

Source: AFP