Des frappes israéliennes font quatre morts au Liban, l'Iran menace de répondre

Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre personnes mardi dans le sud du Liban, a rapporté un média d'Etat, malgré l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran incluant la guerre opposant Israël au Hezbollah pro-iranien.

Des attaques de drones ont visé deux véhicules dans la localité de Mayfadoun et un autre dans la ville voisine de Choukine, dans la région de Nabatiyé, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), qui fait état d'un bilan provisoire de quatre morts et plusieurs blessés.

L'armée iranienne a menacé d'une «réponse sévère» à ces frappes. «Si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas un terme à ses agressions dans le sud du Liban, elle devra s'attendre à une sévère réponse de la part des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran», a prévenu le commandement des forces armées, Khatam al-Anbiya dans un communiqué cité par la télévision d'Etat Irib.

Selon son décompte, Israël aurait violé le cessez-le-feu au Liban 84 fois depuis l'annonce de l'accord lundi. Si les violences ont diminué au Liban depuis l'annonce de l'accord irano-américain, les bombardements israéliens dans le sud du pays ont néanmoins fait au moins cinq morts depuis lundi.

Source: ATS