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Il fait preuvre de mansuétude
Trump avait prévu d'attaquer l'Iran mardi… mais il a renoncé

Donald Trump a suspendu ses frappes en Iran pour deux semaines, avant d'inverser la vapeur et d'infliger son propre blocus du détroit d'Ormuz, en réponse à l'échec des négociations. De son côté, Israël accepte un cessez-le-feu avec le Liban. Notre suivi des événements.
Publié: 20:50 heures
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Dernière mise à jour: 21:24 heures
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
21:21 heures

Trump avait prévu d'attaquer l'Iran mardi… mais il a renoncé

Donald Trump a annoncé lundi qu'il avait renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe, et a affirmé que des «négociations sérieuses» avaient lieu.

Le président américain ajoute toutefois que les Etats-Unis se tiennent prêts à lancer une «attaque totale et à grande échelle contre l'Iran à tout moment, si un accord acceptable n'était pas trouvé» avec Téhéran, dans un message sur son réseau Truth Social.

Photo: IMAGO/MediaPunch

Source: AFP

17:49 heures

Les frappes israéliennes au Liban ont fait plus de 3000 morts

Les frappes israéliennes ont fait 3020 morts au Liban depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, selon un nouveau bilan officiel lundi, alors que les violences se poursuivent malgré la trêve.

Dans un communiqué, le ministère libanais de la santé a recensé 3020 morts, dont 116 membres du personnel médical et 211 enfants ou mineurs, ainsi que 9273 blessés.

Source: ATS

16:02 heures

L'Iran a frappé des groupes liés aux Etats-Unis et Israël dans l'ouest du pays

L'Iran a frappé sur son territoire des groupes «agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël», près de la frontière irakienne, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution, cités par l'agence de presse Isna.

Ces groupes, «basés dans le nord de l'Irak», ont été frappés «dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan» alors qu'ils «tentaient d'introduire dans le pays une importante cargaison d'armes et de munitions américaines», a ajouté l'armée idéologique de la République islamique. Le communiqué ne précise pas quels groupes étaient impliqués dans cette tentative présumée de contrebande. On ignore dans l'immédiat si l'attaque a fait des victimes.

Les rebelles kurdes iraniens ont été pris pour cible à plusieurs reprises depuis l'entrée en vigueur, le 8 avril, d'un fragile cessez-le-feu dans la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran. L'Iran qualifie les groupes d'opposition kurdes d'organisations terroristes, et les accuse de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.

Nombre d'entre eux ont combattu par le passé les forces de sécurité iraniennes depuis les régions à majorité kurde limitrophes de l'Iran, notamment d'Irak. Ces dernières années cependant, ces factions ont largement mis fin à toute activité armée, même s'ils continuent, en exil, de militer activement contre Téhéran.

En février, cinq groupes kurdes iraniens avaient annoncé la formation d'une coalition politique visant à renverser la République islamique d'Iran.

Source: AFP

14:28 heures

Tentative d'infiltration de groupes liés aux Etats-Unis et Israël en Iran

L'Iran a frappé des groupes «agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël» dans l'ouest du pays, près de la frontière irakienne, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution, cités par l'agence de presse Isna.

Ces groupes, «basés dans le nord de l'Irak», ont été frappés «dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan» alors qu'ils «tentaient d'introduire dans le pays une importante cargaison d'armes et de munitions américaines, a ajouté l'armée idéologique de la République islamique.

Source: AFP

11:48 heures

L'Iran dit avoir répondu à la dernière proposition américaine

L'Iran a répondu à une nouvelle proposition des Etats-Unis visant à sortir de l'impasse diplomatique et à mettre fin durablement à la guerre, a indiqué lundi son ministère des Affaires étrangères.

«Nos préoccupations ont été transmises à la partie américaine», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, lors d'un point presse. Il a ajouté que les échanges se poursuivaient avec Washington «via le médiateur pakistanais». L'Iran est cependant «pleinement prêt à toute éventualité», a-t-il ajouté, au lendemain de nouvelles menaces de Donald Trump.

Sur le terrain, Téhéran continue de contrôler le détroit d'Ormuz, stratégique pour les commerce mondial d'hydrocarbures, tandis que l'armée américaine poursuit le blocus des ports iraniens. L'Iran a réitéré lundi ses exigences, réclamant en particulier le déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger et la levée des sanctions internationales asphyxiant son économie.

Dimanche, des médias iraniens avaient dénoncé les «conditions excessives» imposées par les Etats-Unis dans leur dernière offre. Selon l'agence Fars, ils exigent que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium hautement enrichi aux Etats-Unis.

Washington a également refusé de débloquer «ne serait-ce que 25%» des avoirs ou de verser des compensations pour les dommages subis par l'Iran pendant la guerre, selon la même source.

Source: ATS

08:38 heures

Les messages cryptiques de Trump relancent les spéculations

Donald Trump relance les spéculations sur la situation au Moyen-Orient. Avec une récente publication sur son réseau Truth Social, le président américain laisse planer le doute: une opération militaire contre l'Iran et autour du détroit d'Ormuz est-elle imminente? 

Pour illustrer son propos, Trump a partagé une image politique censée visiblement résumer la situation géopolitique autour de Téhéran. L'image montre le pays littéralement «encerclé» par les Etats-Unis, évoquant le scénario d'une potentielle invasion.

Selon des informations du «New York Times», les Etats-Unis et Israël mènent actuellement d'intenses préparatifs militaires. Les plans d'éventuelles opérations contre l'Iran se seraient ainsi concrétisés ces derniers temps. Les discussions en cours évoquent apparemment des scénarios qui dépassent le cadre de simples frappes aériennes, pour englober des composantes logistiques ainsi que des interventions au sol.

C'est dans ce contexte déjà très tendu qu'une autre publication de Trump a attiré l'attention. Sur sa plateforme, il a diffusé une photo le montrant dans un décor maritime, aux côtés d'un haut responsable militaire. Le cliché est accompagné d'un message cryptique: «The calm before the storm» – le calme avant la tempête.

01:18 heures

Sept morts au Liban dont un chef du Jihad islamique dans des frappes israéliennes

Des frappes israéliennes au Liban ont tué dimanche sept personnes dont un chef du Jihad islamique palestinien, malgré une nouvelle prolongation de la trêve après des négociations bilatérales que le Hezbollah pro-iranien a encore condamnées.

Plusieurs bâtiments ont été démolis lors d'une attaque menée par l'armée israélienne contre Tayr Felsay et Tayr Debba.
Photo: Anadolu via Getty Images

D'après un bilan préliminaire du ministère de la Santé, trois personnes sont mortes à Tayr Felsay et deux à Tayr Debba, dont un enfant dans chaque localité. Une quinzaine de personnes ont été blessées dans la série de frappes visant le sud du pays, a précisé cette source.

Dans l'est, un tir de missile israélien visant un appartement en périphérie de Baalbek a tué un chef du Jihad islamique, groupe palestinien allié du Hezbollah, Wael Abdel Halim, ainsi que sa fille de 17 ans, a annoncé dans la soirée l'agence de presse officielle libanaise ANI. 

L'armée israélienne avait appelé à l'évacuation de plusieurs villages, parfois situés à des dizaines de kilomètres de la frontière israélo-libanaise et qui avaient déjà fait l'objet d'avertissements la veille. 

Source: AFP

01:13 heures

L'Arabie saoudite dit avoir intercepté trois drones en provenance d'Irak

L'Arabie saoudite a intercepté trois drones entrés dimanche dans son espace aérien en provenance d'Irak, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, le général de division Turki al-Maliki.

«Dans la matinée de dimanche, trois drones ont été interceptés et détruits après leur entrée dans l'espace aérien du Royaume en provenance de l'espace aérien irakien», a précisé le porte-parole dans un communiqué, ajoutant que l'Arabie saoudite mettrait en oeuvre «toutes les mesures nécessaires» pour répondre aux tentatives d'atteinte à sa souveraineté et sa sécurité.

Source: AFP

17.05.2026, 19:10 heures

Trump prévient qu'«il ne restera plus rien» de l'Iran si Téhéran n'accepte pas un accord

Donald Trump a prévenu dimanche sur sa plateforme Truth Social qu'il «ne restera plus rien de l'Iran» si Téhéran ne signe pas un accord avec les Etats-Unis, alors que les négociations entre les deux pays patinent.

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«Pour l'Iran, le temps presse, et ils feraient mieux d'agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d'eux», a menacé le président américain.

17.05.2026, 14:11 heures

Washington n'aurait fait «aucune concession concrète» en réponse à l'offre de Téhéran

Les Etats-Unis n'ont accordé «aucune concession concrète» dans leur réponse aux propositions iraniennes, notamment sur le dossier nucléaire, principal sujet de divergence entre les deux pays, ont affirmé dimanche les médias iraniens.

Les Etats-Unis ont présenté une liste de cinq points exigeant notamment que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium hautement enrichi à Washington, a indiqué l'agence Fars.

De son côté, l'agence Mehr a affirmé que les Etats-Unis n'avaient accordé à l'Iran «aucune concession tangible», dénonçant «des conditions excessives» imposées par Washington.

Source: AFP

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