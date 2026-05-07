Donald Trump juge un accord «très possible», les marchés s'emballent

Donald Trump a jugé mercredi «très possible» un accord de paix avec l'Iran, générant une chute du pétrole et une flambée des places boursières, même s'il a de nouveau agité la menace d'une reprise des bombardements. «Nous avons eu de très bonnes discussions dans les dernières 24 heures et il est très possible que nous passions un accord», a dit le président américain pendant un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale.

Le milliardaire républicain avait déjà soufflé le chaud dans la journée. «Si l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu (...) la déjà légendaire opération 'Fureur épique' sera terminée», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Mais si les Iraniens «n'acceptent pas, les bombardements commenceront, et ce sera, malheureusement, à un niveau et avec une intensité bien plus forte qu'avant», a-t-il averti, en référence à la campagne américano-israélienne menée du 28 février au cessez-le-feu du 8 avril.

Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a lui estimé que Washington cherchait à forcer la «reddition» de Téhéran par une «nouvelle stratégie» visant à «détruire la cohésion du pays». Mais la République islamique s'est gardée de claquer la porte, le porte-parole de sa diplomatie, Esmaïl Baghaï, affirmant que «l'Iran examinait toujours le plan et la proposition américaine».

Les marchés financiers ont préféré retenir un scénario optimiste, Wall Street terminant en nette hausse, dans la foulée de Bourses européennes euphoriques. Le cours du baril de Brent a plongé de près de 8% à 101,27 dollars, loin du pic des 126 dollars atteint il y a quelques jours.

Source: ATS