Téhéran n'aurait «pas encore pris de décision finale»

L'agence de presse iranienne Fars, réputée proche des milieux conservateurs, a affirmé dimanche que l'Iran n'avait pas encore pris de décision pour la signature du protocole d'accord en discussion avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«La République islamique d'Iran n'a pas encore pris ni annoncé sa décision finale concernant le protocole d'accord proposé lors des négociations», a écrit Fars, citant une «une source bien informée proche de l'équipe de négociation» iranienne.

La possibilité d'un tel règlement suscite l'opposition de certains ultraconservateurs, hostiles à des concessions, notamment sur le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran depuis le début de la guerre.

Source: AFP