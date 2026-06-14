Téhéran n'aurait «pas encore pris de décision finale»
L'agence de presse iranienne Fars, réputée proche des milieux conservateurs, a affirmé dimanche que l'Iran n'avait pas encore pris de décision pour la signature du protocole d'accord en discussion avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«La République islamique d'Iran n'a pas encore pris ni annoncé sa décision finale concernant le protocole d'accord proposé lors des négociations», a écrit Fars, citant une «une source bien informée proche de l'équipe de négociation» iranienne.
La possibilité d'un tel règlement suscite l'opposition de certains ultraconservateurs, hostiles à des concessions, notamment sur le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran depuis le début de la guerre.
Source: AFP
Trump affirme que la signature d'un accord avec l'Iran est «prévue» dimanche
Donald Trump a affirmé samedi que la signature d'un accord avec l'Iran était «prévue demain», dimanche, peu après que le porte-parole de la diplomatie iranienne a pourtant écarté cette possibilité.
«La signature de l'accord est prévue pour demain, et dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera OUVERT À TOUS», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Deux drones tirés sur Israël depuis le Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche que le territoire israélien avait été la cible de drones tirés depuis le Liban, qui n'ont pas fait de victime, alors qu'un accord de paix au Moyen-Orient est présenté comme imminent.
«A la suite d'alertes déclenchées il y a peu concernant l'infiltration d'un aéronef ennemi», a déclaré l'armée, «deux impacts (...) ont été identifiés sur le territoire de l'État d'Israël».
Deux ministres israéliens d'extrême droite, membres du cabinet de sécurité, ont ensuite appelé à des attaques de représailles sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien connu sous le nom de Dahiyé.
«Les tirs sur les localités du nord mettent à l'épreuve la doctrine de Dahiyé déclarée par le Premier ministre. Je l'appelle à l'appliquer avec détermination et fermeté, et à détruire des bâtiments à Dahiyé», a déclaré sur X le ministre des Finances, Bezalel Smotrich.
Tsahal émet des ordres d'évacuation pour des villages du sud du Liban
L'armée israélienne a émis dimanche deux ordres d'évacuation visant une trentaine de villages du sud du Liban, avant des frappes prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en vigueur.
Le porte-parole de l'armée en langue arabe, le colonel Avichay Adraee, a publié sur X deux messages successifs, dont le second concernait des localités situées au nord du fleuve Zahrani, justifiant ces appels à évacuer par des tirs attribués au Hezbollah.
Une délégation qatarie à Téhéran
Une délégation du Qatar, pays médiateur avec le Pakistan entre l'Iran et les Etats-Unis, est arrivée dimanche à Téhéran dans le cadre des pourparlers pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, selon les médias iraniens.
D'après l'agence Isna, un conseiller du ministre des Affaires étrangères du Qatar a été dépêché en Iran. Cette visite est destinée à «examiner les derniers développements liés au processus diplomatique», selon Tasnim, une autre agence iranienne.
Un média iranien fait état d'une manifestation contre le chef de la diplomatie
Une agence de presse iranienne a diffusé samedi soir une vidéo de manifestants scandant des slogans hostiles au ministre des Affaires étrangères dans la ville sainte de Machhad (nord-est), au moment où un accord de paix avec les Etats-Unis semble imminent.
Des dizaines de personnes, dont de nombreuses femmes, se sont rassemblées devant un bâtiment du ministère des Affaires étrangères, appelant à la démission du chef de la diplomatie Abbas Araghchi, selon cette vidéo diffusée par l'agence Fars.
«La plus grande faiblesse de l'ennemi»
Vendredi, Abbas Araghchi était apparu à la télévision iranienne afin d'évoquer un possible accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Mort au déshonorant Araghchi, l'infiltré», ont lancé des femmes vêtues de tchadors noirs, en brandissant des drapeaux iraniens, mais aussi rouges et noirs, selon ces images.
Samedi, le quotidien conservateur Kayhan a ainsi affirmé que l'Iran devait garder le contrôle du détroit, «la plus grande faiblesse de l'ennemi».
Source: AFP
Trump affirme que les USA iront récupérer l'uranium enrichi en Iran
Le président américain Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis iraient une fois le calme retrouvé chercher en Iran l'uranium enrichi, dans un message sur son réseau Truth Social.
«Le moment venu, quand tout sera calme, nous irons récupérer la poussière nucléaire, enfouie profondément» dans les montagnes «à grâce à nos magnifiques bombardiers B-2 et à leurs brillants pilotes, et nous la diluerons et la détruirons, que ce soit en Iran ou aux États-Unis», a-t-il écrit.
Dans ce long message évoquant un accord sur le point d'être signé pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, il a également affirmé que les Iraniens «ne veulent plus d'arme nucléaire».
Source: AFP
L'Iran exclut toute signature d'un accord avec les USA dans les prochaines 24 heures
L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.
«Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain» dimanche, a déclaré à Irna le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, tablant plutôt sur «les prochains jours».
Source: AFP
Ali Khamenei, défunt guide suprême, sera inhumé le 9 juillet
L'ayatollah Ali Khamenei, qui a dirigé l'Iran pendant près de 37 ans avant d'être tué par des frappes israélo-américaines le 28 février, sera inhumé le 9 juillet à Machhad (nord-est), a rapporté samedi la télévision d'Etat.
Ses funérailles, initialement prévues en mars mais reportées en raison de la guerre, se dérouleront sur 6 jours à partir du 4 juillet. Un hommage national se tiendra dans la capitale Téhéran du 4 au 6 juillet, ainsi que dans la ville sainte de Qom (nord) le 7 juillet, a précisé la chaîne. Ali Khamenei sera ensuite inhumé le 9 juillet à Machhad, d'où il était originaire.
Source: AFP
L'accord de paix entre les USA et l'Iran «probablement» finalisé dans les 24H, selon le Pakistan
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à leur guerre, a déclaré samedi qu'un accord de paix serait «probablement» finalisé dans les 24 heures.
«Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix. Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivie de discussions techniques la semaine prochaine», a-t-il indiqué dans un message sur X.
Source: AFP
Tsahal a frappé plusieurs villages du Sud Liban
Des frappes israéliennes ont ciblé samedi le sud du Liban, peu après un appel israélien à évacuer vingt localités de la région, dont la ville de Nabatiyé, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise Ani.
Ces bombardements ont visé plusieurs secteurs désignés par Israël, dont les villages de Rihan et Sujud, situés non loin de Nabatiyé, a précisé l'Ani.
L'armée israélienne, par le biais du colonel Avichay Adraee, avait averti qu'elle s'apprêtait à «agir avec force» contre le Hezbollah pro-iranien, et demandé aux habitants de gagner le nord du fleuve Zahrani, situé au nord de la ville de Nabatiyé, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël.
Source: AFP
Les USA ont abattu plusieurs drones iraniens vers Ormuz
L'armée américaine a indiqué samedi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime reste fluide, selon elle.
«L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit sur le réseau social X le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM). «Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures et le trafic maritime dans le détroit reste fluide», a-t-il ajouté.
Cet incident survient alors que Téhéran, le médiateur pakistanais et Washington affichent leur optimisme quant à la possibilité, après des semaines de négociations laborieuses et d'espoirs déçus, de conclure un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient.
Les versions d'un éventuel compromis données par les médias iraniens et Washington présentent d'importantes différences.
Source: AFP