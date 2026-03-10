Depuis les frappes américano-israéliennes du 28 février contre l'Iran, le conflit s'est étendu au Moyen-Orient, causant des victimes dans plusieurs pays. Les bilans proviennent de sources officielles et humanitaires.

Quel est le bilan des pertes humaines au Moyen-Orient?

Depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, la guerre a gagné l'ensemble de la région et a fait des victimes dans plusieurs pays du Moyen-Orient. En raison des restrictions imposées aux médias, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'ensemble des bilans ci-dessous.

Ces chiffres reposent sur les données communiquées par les gouvernements, les armées, les autorités sanitaires et les organisations de secours des pays concernés.

Iran

Le ministère iranien de la Santé a indiqué lundi que plus de 1200 personnes avaient été tuées, dont environ 200 femmes et 200 enfants de moins de 12 ans, et que plus de 10'000 civils avaient été blessés. La Fondation des martyrs et des anciens combattants, organisme public iranien, avait affirmé jeudi que le bilan des frappes américaines et israéliennes avait atteint 1230 morts.

Le Croissant-Rouge iranien avait auparavant fait état, le 3 mars, de 787 morts. L'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a elle recensé lundi au moins 1708 personnes tuées, dont 1205 civils – parmi lesquels au moins 194 enfants – ainsi que 187 militaires et 316 personnes dont le statut n'a pas été précisé.

Israël

Les services de secours israéliens et l'armée ont fait état de 13 morts au total depuis le début de la guerre. Selon les secouristes, 11 personnes ont été tuées et des dizaines blessées en Israël depuis que l'Iran a commencé à tirer des missiles sur le pays en représailles aux frappes américano-israéliennes.

Parmi elles, neuf personnes, dont quatre mineurs, ont été tuées lors d'une frappe sur la ville de Beit Shemesh. L'armée israélienne a elle annoncé la mort de deux soldats lors de combats dans le sud du Liban.

Liban

Le ministère libanais de la Santé a indiqué lundi que 486 personnes avaient été tuées et 1313 blessées par des frappes israéliennes depuis le 2 mars. Dimanche, il avait fait état de 394 morts, dont 83 enfants et 42 femmes, ainsi que 1130 blessés.

L'armée libanaise a indiqué que trois de ses soldats avaient été tués. Le mouvement pro-iranien Hezbollah n'a pas communiqué sur ses propres pertes.

Le Golfe

Les autorités des pays du Golfe et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom)font état de 23 morts dans cette région depuis le début des attaques iraniennes. La majorité sont des militaires ou des membres des forces de sécurité, dont sept militaires américains, aux côtés de 10 civils.

Au Koweït, l'armée et le ministère de la Santé ont recensé six morts: deux soldats koweïtiens, deux gardes-frontières et deux civils, dont une fillette de 11 ans. Le ministère émirati de la Défense et le bureau des médias de Dubaï ont fait état de six morts, dont quatre civils et deux militaires décédés dans le crash d'un hélicoptère attribué à une défaillance technique.

L'agence saoudienne de défense civile a signalé deux morts civils. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a également fait état de deux morts. Le centre de sécurité maritime d'Oman a annoncé la mort d'un marin en mer.

Au Qatar, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 16 personnes avaient été blessées, sans faire état de décès. Le Centcom a par ailleurs confirmé la mort de six militaires américains au Koweït et d'un autre en Arabie saoudite.

Irak

Des combattants pro-iraniens en Irak ont indiqué que 16 de leurs membres avaient été tués dans des frappes aériennes qu'ils attribuent à Israël et aux Etats-Unis. Dans la région autonome du Kurdistan irakien, les autorités ont indiqué qu'un agent de sécurité de l'aéroport avait été tué lors d'une attaque de drone contre l'aéroport d'Erbil, tandis qu'au moins deux combattants kurdes iraniens ont été tués dans des frappes iraniennes.

Jordanie

Le porte-parole de l'armée jordanienne, le général de brigade Moustafa Hayari, a indiqué que 14 personnes avaient été blessées dans différentes régions du pays par des débris de missiles et de drones iraniens. Aucun décès n'a été signalé en Jordanie.