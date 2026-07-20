Le Koweït et Bahreïn pris pour cibles par l'Iran ce lundi

Le Koweït et Bahreïn ont encore subi des attaques de l'Iran lundi, menées en représailles à de nouvelles salves américaines sur le pays pour la neuvième nuit consécutive.

L'armée bahreïnie a annoncé avoir «intercepté» des attaques aériennes et dénoncé dans un communiqué sur X la «politique hostile systématique» et les «attaques criminelles» de l'Iran.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans le royaume, qui abrite la Cinquième flotte américaine, et des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP sur place.

Le Koweït a également repoussé de nouvelles attaques de «drones hostiles à la suite de l'agression iranienne», après que les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont annoncé viser des cibles militaires dans ce pays du Golfe.

Source: AFP