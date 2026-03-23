Swiss étend la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel Aviv

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Swiss prolonge la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel Aviv
Swiss prolonge pour des raisons de sécurité la suspension de ses vols à destination de Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai inclus. La compagnie aérienne explique sa décision par la situation toujours tendue dans la région à la suite des attaques israélo-américaines contre l'Iran et de la riposte de ce dernier contre Israël et les Etats du Golfe.
Selon Swiss, les passagers concernés peuvent modifier gratuitement leur réservation pour une date ultérieure ou se faire rembourser intégralement le prix du billet.
Source: AFP
Le président du Parlement iranien dément toute négociation
Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé lundi qu'il n'y avait eu «aucune négociation» avec les Etats-Unis, démentant l'existence de pourparlers évoqués par Donald Trump avec un dirigeant iranien non identifié.
«Aucune négociation n'a eu lieu avec les Etats-Unis, de fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les Etats-Unis et Israël sont enlisés», a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf dans un message publié sur X.
Source: ATS
Trump annonce une trêve surprise
C’est un coup de tonnerre en ce début de semaine. Dans un changement de ton spectaculaire, Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient eu de «très bonnes et productives discussions pour une cessation totale» des hostilités.
«Je suis heureux d’annoncer que les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran ont mené, ces deux derniers jours, des discussions très bonnes et productives en vue d’un règlement complet et global de nos hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu de la nature et du ton de ces échanges approfondis, longs et constructifs, qui se poursuivront toute la semaine, j’ai ordonné au ministère de la Guerre de suspendre pendant cinq jours toutes les attaques militaires contre les centrales iraniennes ainsi que contre les infrastructures énergétiques», écrit-il.
La volte-face, au moins rhétorique, est abrupte de la part du dirigeant républicain. Il avait donné samedi à l'Iran un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz avant de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, et n'avait pas fait état récemment de négociations.
Il a précisé que le moratoire de cinq jours sur des frappes sur les sites énergétiques dépendait «du succès des discussions en cours».
Tôt lundi, l'armée israélienne a elle annoncé mener «une large vague d'attaques» à Téhéran, où des agences iraniennes ont signalé des explosions. D'après Fars, les frappes ont touché le nord, le centre, l'est et l'ouest de la capitale.
Israël dit avoir frappé à Téhéran un site paramilitaire des Gardiens de la révolution
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé à Téhéran un site des Gardiens de la Révolution, affirmant qu'il servait notamment à diriger des bataillons de la force paramilitaire du Bassidj.
«Dans le cadre d'une vague de frappes menée il y a peu au coeur de Téhéran», l'armée de l'air a frappé un site utilisé par les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, «pour coordonner les activités des unités" et "diriger des bataillons du Bassidj", selon un communiqué militaire.
L'armée avait indiqué vendredi avoir tué à la mi-mars dans la capitale iranienne Esmail Ahmadi, présenté comme le chef du renseignement du groupe paramilitaire.
Source: AFP
La guerre au Moyen-Orient «risque d'atteindre un point de non retour», alerte la Croix-Rouge
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a prévenu lundi que les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, notamment les frappes sur des sites nucléaires, pouvaient conduire à un «point de non retour».
«Ce que nous avons vu ces derniers jours au Moyen-Orient risque d'atteindre un point de non-retour», a déclaré Mirjana Spoljaric dans un communiqué, estimant que «le plus alarmant est le risque de dommages aux installations nucléaires», potentiellement «irréversibles» selon elle.
Source: AFP
Washington assure que les perturbations du marché du pétrole sont «temporaires»
Le ministre américain de l'Energie Chris Wright a assuré lundi que les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient étaient «temporaires», à l'ouverture du plus grand rendez-vous mondial du secteur, CERAWeek, au Texas.
«Les prix n'ont pas encore atteint un niveau suffisamment élevé pour entraîner une baisse importante de la demande», a aussi estimé le ministre depuis Houston.
Chris Wright a affirmé que le gouvernement de Donald Trump prenait des «mesures pragmatiques» pour augmenter l'offre disponible, en référence à la levée par l'exécutif de certaines de ses sanctions. Ce sont, selon ses mots, «des palliatifs dans une situation qui est temporaire».
Dans le cadre d'un effort coordonné par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les Etats-Unis ont commencé vendredi à mettre sur le marché une partie de leurs réserves stratégiques.
Le volume libéré jusqu'ici «doit représenter à peu près trois millions de barils» sur les plus de 415 millions dont disposent les Etats-Unis, a-t-il affirmé lundi, assurant que le pays aura plus que reconstitué ses réserves d'ici la fin 2027.
Source: AFP
Trump dit que les Etats-Unis et l'Iran ont trouvé des «points d'accord majeurs»
Donald Trump a assuré lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient trouvé des «points d'accord majeurs» lors de négociations menées, selon lui, avec un «haut dirigeant» qui n'est pas le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.
«Nous voulons l'uranium enrichi» des Iraniens, a aussi dit le président américain, lors d'un échange avec les journalistes en Floride, avant de prendre l'avion pour un déplacement à Memphis (sud).
«Je ne garantis rien», a-t-il ajouté, tout en parlant d'une «réelle possibilité» d'accord.
En parallèle, Donald Trump a dit qu'un «changement de régime» est en cours en Iran, mais il a menacé de «continuer à bombarder allègrement» si les discussions avec l'Iran échouent.
Source: ATS
«Aucun contact» avec Trump, selon les médias iraniens
La confusion règne: après l'annonce par Trump d'une trêve dans les attaques contre l'Iran, Téhéran ne s'est pas encore exprimé officiellement. Les médias iraniens rapportent toutefois qu'il n'y a eu aucun contact direct avec le président américain Donald Trump, «pas même par l'intermédiaire d'un médiateur».
Une source a déclaré à l'agence de presse Fars que Trump avait «fait marche arrière» après avoir été averti que l'Iran prendrait pour cible des centrales électriques. Un responsable a déclaré à «Tasnim News» que les déclarations de Trump relevaient de la «guerre psychologique» et ne servaient qu'à faire diversion.
Le porte-parole de la commission de sécurité du Parlement iranien, Ibrahim Rezaei, a déclaré que Trump avait fait marche arrière. «Une défaite pour Satan», a-t-il déclaré. Auparavant, le président américain avait lancé un ultimatum à Téhéran. Si l'Iran maintenait le détroit d'Ormuz fermé, les installations énergétiques iraniennes seraient bombardées.
Source: Fars
Moscou plaide pour la seule «voie politique et diplomatique»
Le Kremlin a estimé lundi que seule la «voie politique et diplomatique» pouvait aboutir à une désescalade au Moyen-Orient, après les menaces du président américain Donald Trump de détruire les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici à la nuit prochaine.
«La situation aurait dû passer il y a déjà longtemps à une voie de règlement politique et diplomatique. C'est la seule chose qui puisse contribuer efficacement à désamorcer la situation catastrophiquement tendue qui règne actuellement dans la région», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Source: AFP
L'Iran menace de poser des «mines navales» dans le Golfe
L'Iran a menacé lundi de poser des «mines navales» dans le Golfe si les Etats-Unis et Israël venaient à attaquer ses côtes ou ses îles, au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient. Une prise de position qui intervient quelques heures avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
«Toute tentative de l'ennemi d'attaquer les côtes ou les îles iraniennes conduira naturellement, et conformément aux pratiques militaires établies, à ce que toutes les voies d'accès et les lignes de communication dans le Golfe persique et les zones côtières soient minées avec divers types de mines navales, y compris des mines dérivantes déployables depuis les côtes», a affirmé le conseil de défense iranien, dans un communiqué relayé par les médias d'Etat.
Le conseil de défense, qui opère sous l'autorité du Conseil suprême de sécurité nationale, a été créé après la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin 2025.
Source: AFP
Ultimatum de Trump contre l'Iran: la mise en garde de Pékin
La Chine a mis en garde lundi contre le risque que la situation ne devienne «incontrôlable» au Moyen-Orient si le président américain Donald Trump met à exécution la menace de détruire les centrales électriques iraniennes.
«Si la guerre s'amplifie et que la situation se détériore encore, toute la région pourrait être plongée dans une situation incontrôlable», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian. Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis «anéantiront» les centrales iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici à la nuit prochaine.
Source: AFP
Un mort dans une attaque contre un transmetteur radio à Bandar Abbas en Iran
Une personne a été tuée et une autre blessée dans l'attaque d'une antenne radio à Bandar Abbas, face au détroit d'Ormuz dans le sud de l'Iran, en pleine guerre contre Israël et les Etats-Unis, a annoncé la radiotélévision publique iranienne Irib.
«L'émetteur AM de 100 kilowatts du Centre de radio et de télévision du golfe Persique a été pris pour cible par l'armée terroriste américano-sioniste», a indiqué Irib sur Telegram. «Un des agents de sécurité du centre est tombé en martyr et une autre personne a été blessée», a-t-elle ajouté, précisant que les programmes de radio et de télévision avaient depuis repris normalement.
Source: AFP
L'Arabie saoudite attaquée par des missiles balistiques
La région de Ryad en Arabie saoudite a été visée par deux missiles balistiques, a annoncé lundi le ministère de la Défense du royaume, au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient.
Un des missiles a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone inhabitée, a précisé le ministère.
Source: AFP