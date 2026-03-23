Trump annonce une trêve surprise

C’est un coup de tonnerre en ce début de semaine. Dans un changement de ton spectaculaire, Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient eu de «très bonnes et productives discussions pour une cessation totale» des hostilités.

«Je suis heureux d’annoncer que les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran ont mené, ces deux derniers jours, des discussions très bonnes et productives en vue d’un règlement complet et global de nos hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu de la nature et du ton de ces échanges approfondis, longs et constructifs, qui se poursuivront toute la semaine, j’ai ordonné au ministère de la Guerre de suspendre pendant cinq jours toutes les attaques militaires contre les centrales iraniennes ainsi que contre les infrastructures énergétiques», écrit-il.

La volte-face, au moins rhétorique, est abrupte de la part du dirigeant républicain. Il avait donné samedi à l'Iran un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz avant de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, et n'avait pas fait état récemment de négociations.

Il a précisé que le moratoire de cinq jours sur des frappes sur les sites énergétiques dépendait «du succès des discussions en cours».

Tôt lundi, l'armée israélienne a elle annoncé mener «une large vague d'attaques» à Téhéran, où des agences iraniennes ont signalé des explosions. D'après Fars, les frappes ont touché le nord, le centre, l'est et l'ouest de la capitale.