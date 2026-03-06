La guerre au Moyen-Orient entre dans son septième jour avec des frappes israéliennes sur le Liban et des explosions à Téhéran. Les Houthis se disent désormais prêts à frapper à leur tour.

Menaces des Houthis, hôtel touché au Bahreïn, annonce d'Israël: le résumé de la nuit

Menaces des Houthis, hôtel touché au Bahreïn, annonce d'Israël: le résumé de la nuit

AFP Agence France-Presse

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour:

Frappes au Liban

L'agence de presse libanaise officielle Ani a fait état de frappes israéliennes nocturnes sur six localités du sud du Liban, sans évoquer de victimes à ce stade. Une autre frappe a ciblé tôt vendredi le village de Dours, en périphérie de Baalbek (est), selon la même source.

Explosions à Téhéran, Israël dit frapper «l'infrastructure du régime»

La télévision publique iranienne Irib a fait état de «plusieurs explosions» dans l'ouest et l'est de Téhéran, après que l'armée israélienne a annoncé une vague de frappes «à grande échelle contre l'infrastructure du régime terroriste iranien à Téhéran».

Le Hezbollah et les Gardiens disent viser Israël

Le Hezbollah libanais a revendiqué des tirs d'artillerie et de roquettes vers des positions de l'armée israélienne près de la frontière. Il avait auparavant appelé à évacuer les localités israéliennes situées «à moins de cinq kilomètres» de la frontière. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont également annoncé avoir tiré des missiles et des drones en direction de Tel-Aviv, en Israël.

Hôtel touché au Bahreïn

Les autorités du Bahreïn ont dit que des frappes iraniennes avaient touché un hôtel et deux bâtiments résidentiels, causant des dommages matériels mais aucun mort.

Plus de 30 navires iraniens coulés selon Washington

Les Etats-Unis ont coulé «plus de 30» navires iraniens depuis le début de leur opération conjointe avec Israël contre l'Iran, a annoncé le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Les forces américaines ont notamment frappé un navire «porte-drones iranien» dans les dernières heures, qui est «actuellement en feu», a-t-il ajouté.

Ryad et le Qatar contrent de nouvelles attaques

L'Arabie saoudite a dit avoir intercepté trois nouveaux missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan, qui accueille des militaires américains. Ryad a également indiqué avoir intercepté un drone dans le secteur d'Al-Kharj, où se trouve la base du prince Sultan. Le Qatar a aussi dit avoir contré une attaque de drone visant une base américaine.

Menaces des Houthis

Le chef des rebelles houthis du Yémen, pro-iraniens, a déclaré que son groupe a «le doigt sur la gâchette» et est prêt à frapper «à tout moment si les développements l'exigent», lors d'un discours télévisé.

Le bilan s'alourdit au Liban

Le bilan des frappes israéliennes au Liban s'est alourdi à 123 morts et 683 blessés depuis lundi, ont annoncé jeudi soir les autorités libanaises.

Explosions à Tel-Aviv

Des explosions ont été entendues dans la soirée à Tel-Aviv, où les sirènes d'alerte ont été activées pour appeler la population à gagner les abris après la détection par l'armée israélienne de nouveaux tirs de missiles iraniens. Les secours israéliens ont annoncé s'être rendus sur plusieurs sites touchés mais n'ont pas fait état de victimes.

Israël va étendre sa zone de contrôle au Liban

Israël a donné l'ordre à ses forces d'avancer plus en profondeur au Liban afin d'étendre leur zone de contrôle le long de la frontière. L'armée israélienne, qui bombarde des positions du Hezbollah pro-iranien, menace d'engager une opération terrestre dans le pays, et a commencé à frapper dans la soirée la banlieue sud de Beyrouth. Elle avait exhorté plus tôt la population de cette zone ainsi que de trois localités de l'est du Liban à évacuer en prévision de nouvelles frappes.

Vers la «phase suivante» de l'opération en Iran

Le chef d'état-major israélien a annoncé la «phase suivante» des opérations militaires israéliennes en Iran, promettant d'«autres surprises» à venir contre la République islamique.

L'Iran dit avoir touché un porte-avions américain

La télévision d'Etat iranienne a affirmé jeudi que des drones des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, avaient atteint le porte-avions américain Abraham Lincoln déployé dans la région du Golfe. Lundi, les Gardiens de la Révolution avaient affirmé avoir atteint le porte-avions avec quatre missiles, un «mensonge» avait rétorqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

L'Otan renforce sa «posture» défensive

L'Otan a annoncé avoir renforcé sa «posture» en matière de défense antimissile balistique «jusqu'à ce que la menace posée par la poursuite des attaques à l'aveugle de l'Iran dans la région diminue».

L'Iran «prêt» à contrer une invasion terrestre

Téhéran se tient «prêt» à l'éventualité d'une invasion terrestre, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie iranienne, assurant qu'une telle opération serait un «désastre» pour les ennemis de la République islamique. L'Iran ne demande par ailleurs ni «cessez-le-feu» ni «négociations» avec les Etats-Unis, a-t-il dit.

Trump exige d'être impliqué dans le choix du successeur de Khamenei

Donald Trump a dit jeudi qu'il «devait être impliqué» dans le choix du successeur du guide suprême iranien, Ali Khamenei, et a fait savoir qu'il n'accepterait pas que son fils Mojtaba Khamenei prenne la relève, dans un entretien avec le site Axios. «Le fils de Khamenei n'est pas acceptable pour moi. Nous voulons quelqu'un qui apporte la paix et l'harmonie à l'Iran», a-t-il ajouté.

Téhéran ne compte pas fermer le détroit d'Ormuz «pour le moment»

Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que l'Iran n'avait «aucune intention de fermer le détroit (d'Ormuz) pour le moment», en référence à ce passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial où la navigation est aujourd'hui paralysée. «Nous ne l'avons pas fermé. Ce sont les navires et pétroliers qui ne tentent pas de le traverser, car ils craignent d'être touchés par l'un ou l'autre camp», a-t-il ajouté.