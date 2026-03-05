Un vol Air France affrété pour rapatrier des Français des Émirats a fait demi-tour jeudi soir après des tirs de missiles dans la zone. Le ministre français des Transports a souligné l’instabilité de la région et la nécessité de garantir la sécurité des rapatriés.

Un vol Air France contraint de faire demi-tour à cause de tirs de missiles

AFP Agence France-Presse

Un vol Air France affrété par Paris pour rapatrier des Français des Émirats arabes unis a dû faire demi-tour jeudi soir du fait de tirs «dans la zone», a indiqué le ministre français des Transports Philippe Tabarot.

Ce vol «pour aller chercher nos compatriotes aux Émirats arabes unis a été contraint ce (jeudi) soir de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone. Cette situation témoigne de l'instabilité dans la région et de la complexité des opérations de rapatriement,» a-t-il dit sur le réseau X.

Sécurité absolue

«Nous sommes pleinement conscients des attentes légitimes de nos compatriotes sur place, mais leur retour ne peut se faire que dans des conditions de sécurité garanties», a-t-il ajouté. «En raison de l'évolution du contexte sécuritaire à destination, le vol AF4190 reliant Paris-Charles de Gaulle à Dubaï le 5 mars, via Le Caire, a fait demi-tour», a indiqué de son côté Air France.

«Pour précision ce vol ne contenait pas de passagers, il se rendait à Dubaï pour évacuer des ressortissants français», en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, dit encore le communiqué de la compagnie. «Nos équipes restent mobilisées aux côtés de @francediplo. La sécurité de nos clients et membres d'équipage est notre impératif absolu», ajoute-t-elle sur X.

Egalement assuré par Air France, un premier vol organisé pour rapatrier des Français bloqués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre, était arrivé mercredi à Paris en provenance d'Oman. «Les listes de passagers sont exclusivement gérées par les équipes (du ministère) qui se concentrent sur les personnes les plus vulnérables», souligne Air France, qui a de son côté suspendu ses vols réguliers dans la région.