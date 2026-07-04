L'Iran lance les funérailles géantes de l'ayatollah Khamenei

Khamenei, des milliers d'Iraniens affluent sur le site des funérailles
L'hommage public au guide suprême iranien Ali Khamenei a commencé officiellement samedi à Téhéran, où des milliers de fidèles ont afflué sur le site de ses funérailles nationales, aux allures de démonstration de force après la guerre contre Israël et les Etats-Unis.
Quatre mois après la mort de l'ayatollah dans des frappes israélo-américaines, son cercueil, sur lequel a été posé son emblématique turban noir, est exposé dans l'enceinte de la Grande Mosalla, un complexe religieux et politique situé dans la capitale.
Pour la plupart vêtus de noir, plusieurs milliers de fidèles y ont afflué samedi dès l'aube, avant même que la télévision d'Etat n'annonce vers 06H00 (02H30 GMT) le début de l'hommage public.
Nombreux sont ceux à brandir des drapeaux chiites rouges avec l'inscription «Martyr». Selon un journaliste de l'AFP, certains participants ont scandé «Revanche!» mais aussi «Mort à l'Amérique, mort à Israël!», un slogan régulièrement entendu dans les rassemblements officiels.
Source: AFP
Accord Iran-USA: le porte-avions français rentre à son port d'attache de Toulon
Le porte-avions français Charles-de-Gaulle quitte la zone du Moyen-Orient, où il avait été déployé en raison de la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, et rentre à son port d'attache de Toulon, a annoncé vendredi Emmanuel Macron.
Compte tenu de «l'évolution favorable» que constitue l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis du 17 juin pour cesser les hostilités et de «l'évolution des besoins», le porte-avions Charles-de-Gaulle «rejoint son port d'attache à Toulon tandis que nos moyens de déminage et leur escorte demeurent déployés et prêts à intervenir avec nos partenaires», a expliqué le président sur X.
Le Charles-de-Gaulle se trouve actuellement en mer Méditerranée, a précisé l'Elysée.
Parmi les moyens navals que la France maintient dans la zone figurent deux chasseurs de mines tripartites, qui pourraient être mobilisés dans le cadre d'une action internationale de sécurisation de la navigation dans le détroit d'Ormuz proposée par la France.
«Accompagnés de deux frégates et d'un avion de patrouille maritime, ces moyens sont prêts à contribuer, avec nos partenaires, à la pleine reprise de la navigation et à garantir la sécurité du trafic dans le détroit d'Ormuz», a déclaré Emmanuel Macron. «La France reste pleinement mobilisée et continuera d'ajuster ses moyens en fonction de l'évolution de la situation et des besoins de sécurité dans la région», a assuré le président, qui s'est entretenu cette semaine notamment avec le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq.
Source: AFP
L'ancien président russe Medvedev se recueille devant la dépouille de Khamenei
L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, dont le pays entretient des liens étroits avec l'Iran, s'est rendu vendredi à Téhéran devant le cercueil d'Ali Khamenei, selon des images de la télévision d'Etat.
Medvedev, présenté par la télévision iranienne comme «émissaire du président russe Vladimir Poutine», a été accueilli notamment par le président iranien Massoud Pezeshkian, et le chef de la diplomatie Abbas Araghchi.
Source: AFP
Le président Pezeshkian se recueille devant la dépouille de Khamenei
Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est recueilli vendredi devant la dépouille d'Ali Khamenei en compagnie de membres du gouvernement dont l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation iranienne.
Des images de la télévision d'Etat montrent Massoud Pezeshkian prier devant le cercueil de l'ancien guide suprême sur lequel un turban noir est posé.
Source: AFP
Première apparition depuis la guerre du chef des Gardiens de la Révolution
Ahmad Vahidi, le chef des Gardiens de la Révolution, s'est recueilli à Téhéran devant la dépouille d'Ali Khamenei, sa première apparition publique depuis la guerre déclenchée en février, selon des images diffusées vendredi par les médias iraniens.
Discret depuis le début de la guerre, probablement pour éviter d'être assassiné comme son prédécesseur, Ahmad Vahidi pose la main sur le cercueil et prie, d'après une photo relayée par l'agence de presse Fars.
Source: AFP
Arrivée du corps du guide suprême Khamenei dans un complexe religieux à Téhéran pour ses funérailles
Le corps du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, est arrivé à Téhéran dans le complexe religieux où se dérouleront ses funérailles, a rapporté vendredi un média d'Etat.
«Le corps du Dirigeant martyr de la révolution islamique est arrivé dans la grande Mosalla de l'imam Khomeini», a écrit l'agence de presse gouvernementale Irna sur Telegram, en utilisant le nom officiel du complexe.
Source: AFP
Un groupe d'opposition kurde annonce la mort de six de ses combattants kurdes en Iran
Un groupe d'opposition kurde iranien a déclaré jeudi que six de ses combattants avaient été tués dans des affrontements avec les Gardiens de la Révolution dans l'ouest de l'Iran, près de la frontière avec le Kurdistan irakien.
«Six peshmergas sont tombés en martyrs» lors de heurts avec les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, «dans la nuit de mercredi près du village de Qazqapan», à 3 km de la ville de Piranshahr, a indiqué le Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI) sur X.
Le PDKI est l'un des groupes rebelles kurdes qui disposent de camps et bases dans la région du Kurdistan irakien, et maintiennent une présence clandestine dans l'ouest de l'Iran à majorité kurde, y compris à Piranshahr.
Téhéran les désigne comme des organisations terroristes et les accuse de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.
Source: AFP
Le président libanais n'entend pas céder «un seul pouce de territoire»
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé jeudi que les négociations que le pays mène avec Israël ne constituaient pas une trahison, comme l'accuse le Hezbollah, et assuré qu'il ne cèderait «pas un seul pouce de territoire du Liban», selon la présidence.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait «pour une durée indéterminée» dans ce qu'elle qualifie de «zones de sécurité» établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
Source: AFP
A Beyrouth, le chef de la diplomatie syrienne s'entretient avec un allié du Hezbollah
Le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani rencontre jeudi les dirigeants libanais lors d'une visite à Beyrouth marquée par une première réunion avec le président du Parlement, allié du Hezbollah pro-iranien.
Cette visite intervient alors que Damas a assuré ne pas vouloir s'impliquer au Liban, malgré les pressions des Etats-Unis en ce sens.
Le ministre syrien, dont c'est la deuxième visite au Liban, a été reçu par le président libanais Joseph Aoun dès son arrivée, avant de se rendre auprès de Nabih Berri, président du Parlement et allié du Hezbollah, ont indiqué les médias.
Source: AFP
Le négociateur en chef appelle «à venger» la mort de Khamenei avec une forte participation à ses funérailles
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a appelé jeudi «à venger» la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines fin février, en participant en nombre à ses funérailles qui débutent samedi à Téhéran.
«J'invite tout le peuple iranien (...) à écrire une page glorieuse de l'histoire de l'Iran islamique par votre présence», a déclaré dans un communiqué l'influent M. Ghalibaf qui est aussi le président du Parlement, ajoutant que «l'appel à la vengeance de la nation doit retentir aux oreilles du monde entier».
Source: AFP
Le porte-parole du Qatar fait état de «progrès positifs» dans les négociations Iran-USA
Les négociateurs américains et iraniens ont réalisé «des progrès positifs» lors de leurs pourparlers indirects à Doha, une prochaine série de discussions étant prévue après les funérailles de l'ex-guide suprême iranien Ali Khamenei, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.
«Les médiateurs qataris et pakistanais ont achevé aujourd'hui à Doha des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens, avec des progrès positifs concernant les questions liées au mémorandum d'accord d'Islamabad, en s'appuyant sur les résultats du sommet du Bürgenstock», a indiqué mercredi sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.
Source: AFP