L'Iran lance les funérailles géantes de l'ayatollah Khamenei

Khamenei, des milliers d'Iraniens affluent sur le site des funérailles

L'hommage public au guide suprême iranien Ali Khamenei a commencé officiellement samedi à Téhéran, où des milliers de fidèles ont afflué sur le site de ses funérailles nationales, aux allures de démonstration de force après la guerre contre Israël et les Etats-Unis.

Quatre mois après la mort de l'ayatollah dans des frappes israélo-américaines, son cercueil, sur lequel a été posé son emblématique turban noir, est exposé dans l'enceinte de la Grande Mosalla, un complexe religieux et politique situé dans la capitale.

Pour la plupart vêtus de noir, plusieurs milliers de fidèles y ont afflué samedi dès l'aube, avant même que la télévision d'Etat n'annonce vers 06H00 (02H30 GMT) le début de l'hommage public.

Nombreux sont ceux à brandir des drapeaux chiites rouges avec l'inscription «Martyr». Selon un journaliste de l'AFP, certains participants ont scandé «Revanche!» mais aussi «Mort à l'Amérique, mort à Israël!», un slogan régulièrement entendu dans les rassemblements officiels.

Source: AFP