Washington dit vouloir empêcher les compagnies aériennes iraniennes de fonctionner

Un ministre de Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis voulaient bloquer les opérations des compagnies aériennes iraniennes pour augmenter la pression sur les autorités de Téhéran.

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«Nous allons couper l'accès des deux compagnies aériennes iraniennes aux sites d'atterrissage, au ravitaillement en carburant et à la vente de billets», a fait savoir le ministre des Finances Scott Bessent dans un message sur le réseau social X.

Le secrétaire au Trésor n'a pas donné de noms ni de détails. Les Etats-Unis ont précédemment placé les compagnies Iran Air et Mahan Air sur leur liste des organisations sanctionnées afin d'interdire aux entreprises et citoyens américains de commercer avec elles.

Source: AFP