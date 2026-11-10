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Selon le Wall Street Journal
Face à l'Iran, les USA retirent des avions militaires d'Angleterre

Face à une menace iranienne, les Etats-Unis ont déplacé lundi des avions militaires depuis la base de RAF Mildenhall vers l'Allemagne et l'Espagne, selon le Wall Street Journal.
Publié: il y a 20 minutes
Donald J. Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, le 6 novembre 2026
Photo: Dukas

En bref

  • Les Etats-Unis ont évacué lundi plusieurs avions militaires de la base RAF Mildenhall en Angleterre, face à une menace liée à l'Iran, selon le Wall Street Journal
  • Selon Sky News, neuf avions ravitailleurs et trois Ospreys ont été redirigés vers l'Allemagne et l'Espagne dans la journée du 9 novembre
  • Un mois plus tôt, Washington avait déjà retiré des bombardiers d'une autre base britannique après des menaces impliquant l'Iran, avec deux Britanniques inculpés
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont évacué lundi des avions militaires stationnés sur la base aérienne britannique de RAF Mildenhall, dans l'est de l'Angleterre, à la suite d'une menace provenant de l'Iran, a indiqué le Wall Street Journal mardi.

Selon le quotidien économique, deux avions-ravitailleurs américains stationnés sur la base de RAF Mildenhall ont été redirigés vers l'Allemagne lundi matin, puis plusieurs autres appareils de ravitaillement présents sur la base ont été transférés vers l'Allemagne et d'autres sites plus tard dans la journée.

Selon la télévision britannique Sky News, neuf avions ravitailleurs et trois aéronefs Osprey ont décollé de la base de Mildenhall, dans le Suffolk, lundi en fin d'après-midi et dans la soirée. La plupart ont été envoyés vers des bases en Allemagne et en Espagne.

La nature exacte de la menace fait l'objet de discussions au sein des autorités américaines, écrit le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Contacté par l'AFP, le gouvernement britannique n'a pas confirmé le retrait des aéronefs américains de Mildenhall.

«Je ne peux pas m'exprimer»

«Nous ne commentons pas habituellement les activités d'autres pays. Les aéronefs (...) sont régulièrement déplacés en fonction des impératifs opérationnels», a dit un porte-parole du ministère de la Défense.

«Je ne peux pas m'exprimer sur ce genre d'opérations en cours mais nous réévaluons en permanence la sécurité de nos bases», a aussi déclaré sur Sky News Lucy Powell, la ministre de l'Education, qui représentait le gouvernement dans les interviews sur les télévisions et radios mardi matin.

Il y a un mois, Washington avait déjà retiré des bombardiers stationnés sur une autre base britannique, celle de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le président américain Donald Trump avait expliqué ce retrait par des «menaces», affirmant que celles-ci venaient de personnes «liées à l'Iran».

Le départ des bombardiers était intervenu après un incident près de la base, qui a conduit à l'inculpation de deux Britanniques fin octobre pour atteinte à la sécurité nationale. L'un d'eux est poursuivi pour avoir aidé un service de renseignement étranger, la police estimant qu'il s'agit de l'Iran. Donald Trump a affirmé dimanche qu'une reprise de la guerre avec l'Iran était «très improbable». Il a aussi déclaré lundi qu'il voyait un «élan positif» en faveur d'un accord pour mettre fin à la guerre.

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