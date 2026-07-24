Le QG de la marine des Gardiens de la Révolution touché par des frappes américaines
Des frappes américaines ont visé vendredi le quartier général de la marine des Gardiens de la Révolution dans le nord de l'Iran, sans faire de victimes, selon les autorités locales citées par l'agence de presse Irna.
«Ce matin, le quartier général des forces navales du Corps des Gardiens de la Révolution à Zibakenar a été visé par des projectiles de l'ennemi américain, endommageant certains équipements», a déclaré un responsable provincial, Ali Bagheri. Zibakenar, ville balnéaire de la Caspienne, est située à environ 350 kilomètres de Téhéran.
Source: AFP
L'armée iranienne revendique des attaques de drones sur Bahreïn et la Jordanie
L'Iran a affirmé vendredi avoir frappé au moyen de drones des installations utilisées par l'armée américaine au Bahreïn et en Jordanie, en riposte à des bombardements contre son sol pour la 13e nuit consécutive.
«Ce matin, des drones kamikazes Arash ont pris pour cible les réservoirs de carburant, les grands entrepôts de matériel, les silos et les casernes des forces de l'armée terroriste américaine sur la base aérienne Isa à Bahreïn», a déclaré l'armée dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Un journaliste de l'AFP à Bahreïn a rapporté vendredi matin une explosion et le déclenchement de sirènes d'alerte dans l'émirat, mais il n'est pas clair dans l'immédiat si les deux événements sont liés.
L'armée iranienne a par ailleurs revendiqué des attaques de drones contre la Jordanie où «des hangars pour aéronefs, hangars de maintenance aéronautique et des casernes» à la base d'Al-Azraq ont été visés.
Source: AFP
L'Iran fait état de quatre morts dans des frappes américaines dans le sud-ouest du pays
Les autorités iraniennes ont fait état vendredi de la mort de quatre personnes lors de frappes américaines dans la nuit ayant visé le sud-ouest de l'Iran, dans les environs de la ville pétrolifère d'Ahvaz.
«Quatre de nos compatriotes sont tombés en martyrs et cinq autres ont été blessés à la suite d'une attaque de missile menée par l'ennemi terroriste américain», a déclaré un responsable provincial, Valiollah Hayati, cité par l'agence de presse gouvernementale Irna.
Source: AFP
Explosion entendue à Bahreïn, sirènes d'alerte déclenchées
Une explosion a été entendue vendredi matin à Bahreïn, après le déclenchement des sirènes d'alerte aérienne, a rapporté une journaliste de l'AFP, alors que le royaume est quasi quotidiennement ciblé par l'Iran depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient.
«Les sirènes ont retenti. Les citoyens et les habitants sont invités à garder leur calme et à se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a écrit le ministère de l'Intérieur sur X.
Source: AFP
Trump affirme que les fonds iraniens gelés serviront à rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le Golfe
Donald Trump a affirmé jeudi que les fonds iraniens gelés aux Etats-Unis serviraient désormais à rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le Golfe.
«A partir de maintenant, tous les dommages causés aux navires, à la cargaison ou à tout autre élément s'y rapportant, seront payés par l'argent iranien que les Etats-Unis ont en leur possession et contrôlent», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Le Koweït dit faire face à des attaques de missiles et de drones iraniens
Le Koweït a dit jeudi soir faire face à des attaques de missiles et de drones iraniens, après que les sirènes d'alerte ont retenti dans le pays du Golfe.
«Les défenses aériennes affrontent actuellement des attaques de missiles et de drones ennemis, à la suite de l'agression criminelle de l'Iran», a indiqué l'armée dans un communiqué sur X, en ajoutant que les bruits d'explosions entendus étaient le résultat des interceptions.
Source: AFP
L'armée allemande va retirer deux navires de la région de la mer Rouge
L'Allemagne a annoncé jeudi retirer deux navires militaires positionnés près de la mer Rouge, dans l'attente d'une participation à une mission internationale de sécurisation du détroit d'Ormuz, après les attaques de pétroliers saoudiens revendiquées par les Houthis du Yémen soutenus par l'Iran.
Le chasseur de mines «Fulda» et le navire ravitailleur «Mosel» avaient été envoyés à Djibouti en vue d'une éventuelle mission de déminage dans le détroit d'Ormuz, subordonnée à la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, mais ils vont désormais être redéployés en Méditerranée en raison de "la situation politique instable" dans la région, a indiqué le ministère allemand de la Défense.
Source: AFP
La situation au Moyen-Orient «au bord de l'inimaginable», alerte le chef de l'ONU
La situation au Moyen-Orient en guerre est «hors de contrôle» et «au bord de l'inimaginable», a alerté jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.
«La situation est hors de contrôle. Elle est au bord de l'inimaginable. La région est plongée dans un cycle de confrontations qui ne cesse de s'étendre. Une crise alimente la suivante. Une escalade en entraîne une autre», a-t-il déploré.
«Alors que cette dynamique se propage, les objectifs politiques sont de plus en plus occultés par la confrontation elle-même. Il est temps de prendre du recul», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La présidente de la BCE juge «alarmante» l'extension du conflit en mer Rouge
La présidente de la BCE, Christine Lagarde a jugé «alarmante» l'extension du conflit au Moyen-Orient à la mer Rouge où des rebelles pro-iraniens houthis du Yémen ont revendiqué des frappes contre deux pétroliers saoudiens.
«Nous voyons ça au prix du (baril de pétrole) Brent qui évolue d'heure en heure», a-t-elle dit devant la presse, alors que cette référence du brut a atteint les 100 dollars, menaçant d'aggraver la pression inflationniste mondiale.
Source: AFP
Le prolongement de la guerre au Moyen-Orient risque d'entraîner «une inflation plus élevée que prévu»
La poursuite de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient risque d'entrainer une inflation plus forte que prévu, a noté la présidente de la Banque centrale européenne, relevant qu'une hausse éventuelle des taux directeurs dépendra de l'évolution des prix.
«Le choc énergétique pourrait s'intensifier, et ses effets sur les prix et les salaires pourraient être plus forts que prévu», a dit Christine Lagarde, notant que si les taux ont été laissés inchangés lors de la réunion de jeudi, les prochaines décisions seront «basées sur notre évaluation des perspectives d'inflation».
Source: AFP