L'armée iranienne revendique des attaques de drones sur Bahreïn et la Jordanie

L'Iran a affirmé vendredi avoir frappé au moyen de drones des installations utilisées par l'armée américaine au Bahreïn et en Jordanie, en riposte à des bombardements contre son sol pour la 13e nuit consécutive.

«Ce matin, des drones kamikazes Arash ont pris pour cible les réservoirs de carburant, les grands entrepôts de matériel, les silos et les casernes des forces de l'armée terroriste américaine sur la base aérienne Isa à Bahreïn», a déclaré l'armée dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.

Un journaliste de l'AFP à Bahreïn a rapporté vendredi matin une explosion et le déclenchement de sirènes d'alerte dans l'émirat, mais il n'est pas clair dans l'immédiat si les deux événements sont liés.

L'armée iranienne a par ailleurs revendiqué des attaques de drones contre la Jordanie où «des hangars pour aéronefs, hangars de maintenance aéronautique et des casernes» à la base d'Al-Azraq ont été visés.

Source: AFP