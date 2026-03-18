Après l'attaque contre le site gazier, l'Iran va répliquer sur des installations énergétiques dans le Golfe

L'Iran a prévenu qu'il allait viser des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe à la suite d'une attaque américano-israélienne contre des installations desservant l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar.

«Nous envisageons de cibler les infrastructures de carburant, d'énergie et de gaz» des pays à partir desquels les attaques ont été lancées, a déclaré le centre de commandement interarmées, Khatam Al-Anbiya, dans un communiqué, alors que Téhéran accuse les pays du Golfe de laisser les forces américaines utiliser leur territoire pour l'attaquer.

La télévision d'Etat a publié une liste de cibles potentielles, incluant des installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, affirmant qu'elles sont «devenues des cibles directes et légitimes et seront visées dans les heures à venir».

Source: AFP