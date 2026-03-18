Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 912 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Après l'attaque contre le site gazier, l'Iran va répliquer sur des installations énergétiques dans le Golfe
L'Iran a prévenu qu'il allait viser des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe à la suite d'une attaque américano-israélienne contre des installations desservant l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar.
«Nous envisageons de cibler les infrastructures de carburant, d'énergie et de gaz» des pays à partir desquels les attaques ont été lancées, a déclaré le centre de commandement interarmées, Khatam Al-Anbiya, dans un communiqué, alors que Téhéran accuse les pays du Golfe de laisser les forces américaines utiliser leur territoire pour l'attaquer.
La télévision d'Etat a publié une liste de cibles potentielles, incluant des installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, affirmant qu'elles sont «devenues des cibles directes et légitimes et seront visées dans les heures à venir».
Source: AFP
Les Etats-Unis et Israël frappent la plus grande réserve de gaz au monde
Une frappe menée mercredi par Israël et les Etats-Unis a touché des installations iraniennes sur un important site gazier du Golfe, provoquant un incendie, a annoncé la télévision d'Etat, alors que la guerre est dans sa troisième semaine.
«Il y a quelques instants, certaines parties des installations gazières» du gisement de South Pars/North Dome, située dans la ville portuaire de Kangan, «ont été frappées par des projectiles de l'ennemi américano-sioniste», a déclaré la télévision, citant le gouverneur adjoint de la province méridionale de Bouchehr. Elle a ajouté que des équipes de pompiers avaient été dépêchées sur les lieux pour maîtriser l'incendie.
L'immense champ gazier de South Pars/North Dome est la plus grande réserve de gaz connue au monde, que l'Iran partage avec le Qatar. Il fournit environ 70% du gaz naturel consommé en Iran, qui l'exploite depuis la fin des années 1990.
Doha a condamné mercredi ces attaques, les qualifiant de «démarche dangereuse et irresponsable».
Source: AFP
Israël annonce la mort du ministre du Renseignement iranien
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé mercredi «l'élimination» d'un nouveau responsable iranien, le ministre du Renseignement Esmaïl Khatib.
«Le ministre iranien du Renseignement, Khatib, a lui aussi été éliminé la nuit dernière», a affirmé le ministre. «Il était à la tête de l'appareil interne du régime en charge des assassinats et de la répression en Iran, ainsi que de la promotion des menaces extérieures», selon Israël Katz, qui a prévenu que l'intensité des frappes israéliennes en Iran montait «d'un cran».
Source: AFP
Les prix du pétrole grimpent après la frappe de South Pars/North Dome
Les prix du pétrole sont repartis à la hausse mercredi, le baril de Brent grimpant même de plus de 5% après une frappe contre l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, la plus grande réserve de gaz connue au monde.
Le baril de Brent, la référence internationale du pétrole, progressait de 4,86% à 108,45 dollars vers 13h45 GMT, peu après avoir bondi de plus de 5%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate gagnait 2,46% à 98,58 dollars.
Source: AFP
Explosions à Tel-Aviv après une alerte aux missiles dans le centre d'Israël
Des explosions, dont l'une très forte, ont été entendues mercredi à Tel-Aviv, après que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens vers le centre d'Israël, a rapporté un journaliste de l'AFP.
Les services de secours ont annoncé qu'il n'y avait pas de blessés dans l'immédiat. Des images de l'AFP tournées à Ramat Gan, près de Tel-Aviv, immédiatement après ces explosions, ont montré un important déploiement des secours dans un quartier habité.
L'armée avait annoncé peu avant avoir «identifié des missiles tirés d'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël», ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.
Source: AFP
L'équipe féminine iranienne de foot rentre au pays
L'équipe féminine de football d'Iran, dont plusieurs membres avaient demandé l'asile en Australie, a franchi mercredi le poste-frontière turco-iranien de Gürbulak (est), a constaté un correspondant de l'AFP. Parmi elles figurent quatre joueuses - dont la capitaine de l'équipe Zahra Ghanbari - et un membre de l'encadrement ayant retiré leur demande d'asile déposée en Australie et décidé de regagner l'Iran.
Les joueuses, portant le survêtement de la sélection nationale iranienne, étaient montées plus tôt à bord d'un autocar en direction du poste-frontière de Gürbulak-Bazargan après avoir atterri à l'aéroport d'Igdir, dans l'est de la Turquie. La localité iranienne de Bazargan (nord-ouest) est située à près de 900 km de route de la capitale, Téhéran.
Arrivées mercredi dernier à Kuala Lumpur (Malaisie) en provenance d'Australie où elles disputaient la Coupe d'Asie, les footballeuses s'étaient envolées lundi vers Oman, avant de prendre un avion mardi pour Istanbul. «Ma famille me manque», a déclaré une joueuse lundi à l'AFP à l'aéroport de Kuala Lumpur.
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a salué mercredi sur X «les joueuses de football et les équipes techniques» qui «sont des enfants de la patrie» que «le peuple d'Iran embrasse».
Source: AFP
La Russie condamne la mort d'Ali Larijani
La Russie a condamné mercredi la mort du chef de la sécurité nationale iranienne Ali Larijani. «Nous condamnons fermement les actions visant à atteindre à la santé et même plus, à tuer les dirigeants de l'Iran indépendant et souverain», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.
Source: AFP
De nouvelles frappes secouent plusieurs régions de l'Iran, dont Téhéran
L'Iran a été de nouveau secoué mercredi par des frappes israélo-américaines sur plusieurs régions, dont la capitale Téhéran, ont rapporté des médias iraniens. Parmi les lieux touchés, la province de Lorestan et la ville de Hamedan, toutes deux situées dans l'ouest du pays, ou encore la zone de Fars dans le sud.
L'agence Tasnim a fait état de la mort de sept personnes et de 56 blessés «dans une attaque américano-sioniste sur des zones résidentielles» à Doroud (Lorestan). L'AFP n'est pas en mesure vérifier de manière indépendante les bilans communiqués par les autorités iraniennes.
Depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par Israël et les Etats-Unis, l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a elle recensé plus de 3100 personnes tuées, dont quelque 1300 civils – parmi lesquels au moins 200 enfants –, selon un communiqué publié mardi.
Source: AFP
Un responsable de la télévision du Hezbollah tué dans une frappe sur Beyrouth
Le directeur des programmes politiques de la télévision libanaise al-Manar, affiliée au Hezbollah, a été tué avec son épouse par une frappe israélienne au coeur de Beyrouth mercredi, a annoncé la chaîne dans un communiqué.
L'attaque a touché l'immeuble où Mohammed Cherri résidait avec sa famille dans le quartier de Zokak al-Blatt, «le tuant avec sa femme et blessant leurs enfants et petits-enfants», a déclaré la chaîne.
Source: AFP
Un nouveau bouclier antiaérien Patriot déployé par l'OTAN dans le sud de la Turquie
La Turquie a annoncé mercredi le déploiement par l'OTAN d'une nouvelle batterie anti-aérienne Patriot sur la base militaire d'Incirlik (sud), qui abrite des forces américaines, après l'interception début mars de trois missiles balistiques tirés vers le territoire turc depuis l'Iran.
«Un nouveau système Patriot, commandé par le Commandement aérien allié de Ramstein (Allemagne), est en cours de déploiement (...), en complément du système Patriot espagnol déjà en service», a indiqué le ministère turc de la Défense dans un communiqué.
Source: AFP
«Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris cela»
Les mollahs restent dans le collimateur des Etats-Unis et d'Israël. Apres le coup porté au chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, beaucoup se demandent: le centre de commandement des mollahs est-il en train de s'effondrer complètement?
Dans une interview accordée à «Al Jazeera», le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est exprimé sur la question du pouvoir. Il a souligné que le départ de Larijani ne porterait pas atteinte au système iranien. «Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris ce point: la République islamique d’Iran dispose d’une structure politique solide avec des institutions politiques, économiques et sociales bien établies.» L’absence d’une personne n’y changerait rien.
«Bien sûr, les individus ont de l’influence, et chacun joue son rôle – certains mieux, d’autres moins bien, d’autres moins –, mais ce qui est déterminant, c’est que le système politique en Iran repose sur une structure très solide.» Même après la disparition d’Ali Khamenei, on a réussi à maintenir le système. «Le système met immédiatement un remplaçant à disposition.» Il n’y a jamais eu de personne plus importante que le Guide lui-même. Et même cette perte, les structures ont pu la surmonter.
Visite de Trump en Chine: Pékin maintient sa ligne de retenue
Pékin a répété mercredi être en contact avec Washington sur une visite de Donald Trump, continuant à faire preuve de retenue dans ses commentaires publics sur ce déplacement dont le président américain a confirmé le report. «La Chine et les Etats-Unis continueront à maintenir la communication sur la visite du président Trump en Chine», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian.
La visite de Donald Trump, à l'horizon depuis des mois, est un évènement très attendu compte tenu de la rivalité stratégique et commerciale entre les deux puissances dans un contexte de tensions internationales. La guerre au Moyen-Orient est venue en bousculer l'agenda.
Donald Trump a déclaré mardi que cette visite aux lourds enjeux aurait lieu dans «cinq ou six semaines», alors que l'administration américaine la prévoyait initialement du 31 mars au 2 avril.
Il avait lié dimanche la date de son déplacement à une aide de la part de la Chine pour débloquer le détroit d'Ormuz. Lundi, il avait confirmé la probabilité d'un report, mais en invoquant la nécessité de rester aux Etats-Unis à cause de la guerre en cours. La Chine n'a jamais confirmé publiquement une date quelconque.
Source: AFP
L'Iran exécute un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël
Un homme condamné en Iran pour espionnage en faveur d'Israël a été exécuté, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires du pays. «La condamnation à mort d'un espion au service du régime sioniste, qui fournissait des images et des informations sur des sites sensibles du pays à des agents du Mossad, a été exécutée ce matin», a indiqué le site Mizan Online, affilié au pouvoir judiciaire iranien.
Selon Mizan, l'homme, Kourosh Keyvani, a été arrêté pendant la guerre de 12 jours qui a opposé l'Iran à Israël en juin, et lors de laquelle les Etats-Unis avaient frappé les installations nucléaires iraniennes.
Le site a détaillé les rencontres du suspect avec des agents du Mossad, les services secrets israéliens, et affirmé qu'il avait suivi une formation dans «six pays européens et à Tel-Aviv». Il s'agit de la première exécution annoncée par l'Iran depuis le début de la guerre contre Israël et les Etats-Unis le 28 février.
Source. AFP