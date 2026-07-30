DE
FR

En réponse à Téhéran
Washington dit avoir achevé une lourde campagne de frappes en Iran

Les affrontements entre Iraniens et Américains ont repris mardi. Les frappes échangées depuis ont été les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord visant à trouver une fin à la guerre déclenchée le 28 février.
Publié: 06:27 heures
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
06:21 heures

Washington dit avoir achevé une lourde campagne de frappes en Iran

L'armée américaine a annoncé jeudi avoir bouclé une vaste campagne de frappes contre l'Iran. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) affirme avoir mené une série d'attaques en réponse aux actions attribuées à Téhéran contre les forces américaines déployées dans la région.

A Téhéran, une femme passe devant une fresque d'Ali Khamenei, tué lors de frappes américaines.
Photo: AP Photo/Vahid Salemi

Selon le Centcom, des dizaines de cibles liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont été visées. Les frappes ont notamment ciblé des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes.

Dans un communiqué publié sur X, le Centcom explique que ces opérations avaient pour objectif de réduire les menaces que l'Iran et les groupes qui lui sont affiliés font peser sur les forces américaines, le trafic maritime commercial et les pays voisins du Golfe.

Source: ATS

29.07.2026, 14:54 heures

Trump promet de frapper l'Iran «fort» après les attaques en Jordanie

Les Etats-Unis vont frapper l'Iran durement pour riposter aux attaques qui ont visé des bases américaines en Jordanie, a assuré mercredi Donald Trump dans un entretien à Fox News.

Photo: IMAGO/Newscom World

«Nous allons les frapper fort, ils vont prendre une raclée», a déclaré le président américain dans des propos rapportés par un journaliste de la chaîne américaine.

Source: AFP

29.07.2026, 14:52 heures

Les frappes américano-saoudiennes en Irak ont été «coordonnées» avec Bagdad, affirme Trump

Les frappes américano-saoudiennes contre des groupes armés pro-iraniens en Irak ont été «coordonnées» avec le gouvernement irakien, a affirmé Donald Trump à Fox News.

Le président américain «a dit que ces frappes étaient coordonnées avec le gouvernement irakien», a déclaré un journaliste de la chaîne en faisant état d'un entretien avec Donald Trump.

Source: AFP

29.07.2026, 13:13 heures

La télévision d'Etat iranienne fait état de frappes américaines sur le nord-ouest du pays

La télévision d'Etat iranienne a annoncé mercredi que les Etats-Unis avaient mené des frappes sur une ville du nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Irak.

«Il y a quelques minutes, un secteur situé dans la région frontalière de Piranshahr a été touché par des frappes aériennes de l'ennemi américain», a rapporté la télévision d'Etat. L'agence de presse Fars avait cité plus tôt un responsable de la province de l'Azerbaïdjan occidental, affirmant qu'un missile avait touché une zone inhabitée, sans faire de victimes.

Source: AFP

29.07.2026, 10:39 heures

L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles venus d'Iran

L'armée jordanienne a déclaré mercredi avoir abattu cinq missiles iraniens, alors que les affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis ont repris après une brève accalmie.

«Les défenses aériennes ont neutralisé ce matin cinq missiles provenant d'Iran et visant le territoire du royaume», a déclaré le porte-parole de l'armée jordanienne dans un communiqué, ajoutant que les missiles avaient été «interceptés et abattus».

Photo: AFP

Les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de la République islamique d'Iran, ont confirmé que leurs forces aérospatiales «avaient ciblé une base aérienne et le centre de commandement central des Etats-Unis en Jordanie avec plusieurs missiles balistique».

«Tant que les menaces contre la République islamique d'Iran persistent (...) la résistance continuera», ajoute le communiqué cité par la télévision d'Etat. Les frappes iraniennes sur la région avaient cessé depuis vendredi, deux semaines après la reprise des affrontements avec les Etats-Unis.

Source: AFP

29.07.2026, 08:07 heures

Les frappes américano-saoudiennes sur l'Irak ont fait au moins 20 morts

Les frappes américano-saoudiennes en Irak ont tué au moins 20 membres d'une alliance d'anciens paramilitaires qui inclut des groupes pro-iraniens, a indiqué celle-ci mercredi.

Photo: AFP

Le Hachd al-Chaabi, alliance désormais intégrée aux forces armées irakiennes, a indiqué qu'au moins 20 combattants étaient «tombés en martyr et 32 blessés, selon un bilan provisoire», dans ces frappes contre leurs bases dans sept provinces irakiennes.

Source: AFP

29.07.2026, 06:47 heures

Nouvelle escalade au Moyen-Orient après plusieurs jours d'accalmie

Les frappes au Moyen-Orient ont repris mercredi après une accalmie de plusieurs jours, l'armée américaine annonçant avoir intercepté des missiles iraniens, puis lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, provoquant un nouveau bond des prix du pétrole.

Un panneau géant représentant Donald Trump et sur lequel on peut lire «La vengeance est inévitable» a été dressé à Téhéran.
Photo: Anadolu via Getty Images

Ce regain de violences est intervenu alors qu'à Washington, le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre, qu'ils ont lancée ensemble le 28 février.

«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.

Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a confirmé ces frappes conjointes contre «des milices terroristes loyales à l'Iran», accusées d'avoir tenté d'attaquer à l'aide de drones des installations pétrolières dans l'est du royaume. 

Source: AFP

29.07.2026, 04:22 heures

L'Iran dit avoir frappé trois pétroliers dans le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé mercredi avoir frappé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit stratégique d'Ormuz, a annoncé l'agence de presse iranienne Tasnim.

«Il y a quelques heures, trois pétroliers contrevenants, qui avaient ignoré nos avertissements et continuaient à suivre une route dangereuse et illégale, ont été frappés et contraints de s'arrêter», ont affirmé les forces navales des Gardiens, citées par Tasnim.

Source: AFP

29.07.2026, 02:47 heures

L'armée américaine annonce avoir mené avec Ryad des frappes en Irak contre des alliés de l'Iran

L'armée américaine a annoncé mardi avoir mené avec les forces armées saoudiennes des frappes en Irak contre des «terroristes soutenus par l'Iran».

«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés «terroristes» de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.

Source: AFP

29.07.2026, 02:33 heures

Les prix du pétrole rebondissent de 3% après des attaques iraniennes

Les cours du pétrole rebondissaient de plus de 3% mercredi en début d'échanges asiatiques, après que l'armée américaine a annoncé avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran, premier regain de violence après plusieurs jours d'accalmie.

Vers 00H15 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain grimpait de 3,67% à 82,17 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 3,39% à 86,94 dollars, en net rebond après le reflux des derniers jours.

Source: AFP

29.07.2026, 01:06 heures

L'armée américaine annonce avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran

L'armée américaine a annoncé mardi avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran, un premier regain de violence entre les deux pays après plusieurs jours d'accalmie. L'Iran a lancé ces missiles «dans le cadre d'une tentative d'attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient. Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

Après deux semaines de bombardements sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril, Washington affirme vouloir redonner une chance à la diplomatie avec l'Iran. Donald Trump, dont l'armée a cessé ses frappes sur l'Iran depuis le week-end, a estimé lundi que les discussions, selon lui en cours avec Téhéran, avaient «de bonnes chances» d'aboutir.

Le président américain a par ailleurs rencontré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une réunion qualifiée de «positive» par les deux parties, leur permettant de faire front commun contre l'Iran. Israël, qui avait lancé conjointement avec les Etats-Unis l'offensive sur Téhéran le 28 février ayant déclenché la guerre régionale, n'avait pas pris part à la dernière vague d'affrontements.

Le conflit au Moyen-Orient s'est récemment étendu à un front resté relativement calme depuis 2022, entre les Houthis et l'Arabie saoudite, qui soutient militairement le gouvernement yéménite opposé aux rebelles.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus