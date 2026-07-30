Washington dit avoir achevé une lourde campagne de frappes en Iran

L'armée américaine a annoncé jeudi avoir bouclé une vaste campagne de frappes contre l'Iran. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) affirme avoir mené une série d'attaques en réponse aux actions attribuées à Téhéran contre les forces américaines déployées dans la région.

Selon le Centcom, des dizaines de cibles liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont été visées. Les frappes ont notamment ciblé des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes.

Dans un communiqué publié sur X, le Centcom explique que ces opérations avaient pour objectif de réduire les menaces que l'Iran et les groupes qui lui sont affiliés font peser sur les forces américaines, le trafic maritime commercial et les pays voisins du Golfe.

Source: ATS