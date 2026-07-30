Washington dit avoir achevé une lourde campagne de frappes en Iran
L'armée américaine a annoncé jeudi avoir bouclé une vaste campagne de frappes contre l'Iran. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) affirme avoir mené une série d'attaques en réponse aux actions attribuées à Téhéran contre les forces américaines déployées dans la région.
Selon le Centcom, des dizaines de cibles liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont été visées. Les frappes ont notamment ciblé des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes.
Dans un communiqué publié sur X, le Centcom explique que ces opérations avaient pour objectif de réduire les menaces que l'Iran et les groupes qui lui sont affiliés font peser sur les forces américaines, le trafic maritime commercial et les pays voisins du Golfe.
Source: ATS
Trump promet de frapper l'Iran «fort» après les attaques en Jordanie
Les Etats-Unis vont frapper l'Iran durement pour riposter aux attaques qui ont visé des bases américaines en Jordanie, a assuré mercredi Donald Trump dans un entretien à Fox News.
«Nous allons les frapper fort, ils vont prendre une raclée», a déclaré le président américain dans des propos rapportés par un journaliste de la chaîne américaine.
Source: AFP
Les frappes américano-saoudiennes en Irak ont été «coordonnées» avec Bagdad, affirme Trump
Les frappes américano-saoudiennes contre des groupes armés pro-iraniens en Irak ont été «coordonnées» avec le gouvernement irakien, a affirmé Donald Trump à Fox News.
Le président américain «a dit que ces frappes étaient coordonnées avec le gouvernement irakien», a déclaré un journaliste de la chaîne en faisant état d'un entretien avec Donald Trump.
Source: AFP
La télévision d'Etat iranienne fait état de frappes américaines sur le nord-ouest du pays
La télévision d'Etat iranienne a annoncé mercredi que les Etats-Unis avaient mené des frappes sur une ville du nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Irak.
«Il y a quelques minutes, un secteur situé dans la région frontalière de Piranshahr a été touché par des frappes aériennes de l'ennemi américain», a rapporté la télévision d'Etat. L'agence de presse Fars avait cité plus tôt un responsable de la province de l'Azerbaïdjan occidental, affirmant qu'un missile avait touché une zone inhabitée, sans faire de victimes.
Source: AFP
L'armée jordanienne dit avoir abattu cinq missiles venus d'Iran
L'armée jordanienne a déclaré mercredi avoir abattu cinq missiles iraniens, alors que les affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis ont repris après une brève accalmie.
«Les défenses aériennes ont neutralisé ce matin cinq missiles provenant d'Iran et visant le territoire du royaume», a déclaré le porte-parole de l'armée jordanienne dans un communiqué, ajoutant que les missiles avaient été «interceptés et abattus».
Les Gardiens de la Révolution, puissante force armée de la République islamique d'Iran, ont confirmé que leurs forces aérospatiales «avaient ciblé une base aérienne et le centre de commandement central des Etats-Unis en Jordanie avec plusieurs missiles balistique».
«Tant que les menaces contre la République islamique d'Iran persistent (...) la résistance continuera», ajoute le communiqué cité par la télévision d'Etat. Les frappes iraniennes sur la région avaient cessé depuis vendredi, deux semaines après la reprise des affrontements avec les Etats-Unis.
Source: AFP
Les frappes américano-saoudiennes sur l'Irak ont fait au moins 20 morts
Les frappes américano-saoudiennes en Irak ont tué au moins 20 membres d'une alliance d'anciens paramilitaires qui inclut des groupes pro-iraniens, a indiqué celle-ci mercredi.
Le Hachd al-Chaabi, alliance désormais intégrée aux forces armées irakiennes, a indiqué qu'au moins 20 combattants étaient «tombés en martyr et 32 blessés, selon un bilan provisoire», dans ces frappes contre leurs bases dans sept provinces irakiennes.
Source: AFP
Nouvelle escalade au Moyen-Orient après plusieurs jours d'accalmie
Les frappes au Moyen-Orient ont repris mercredi après une accalmie de plusieurs jours, l'armée américaine annonçant avoir intercepté des missiles iraniens, puis lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, provoquant un nouveau bond des prix du pétrole.
Ce regain de violences est intervenu alors qu'à Washington, le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre, qu'ils ont lancée ensemble le 28 février.
«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.
Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a confirmé ces frappes conjointes contre «des milices terroristes loyales à l'Iran», accusées d'avoir tenté d'attaquer à l'aide de drones des installations pétrolières dans l'est du royaume.
Source: AFP
L'Iran dit avoir frappé trois pétroliers dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé mercredi avoir frappé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit stratégique d'Ormuz, a annoncé l'agence de presse iranienne Tasnim.
«Il y a quelques heures, trois pétroliers contrevenants, qui avaient ignoré nos avertissements et continuaient à suivre une route dangereuse et illégale, ont été frappés et contraints de s'arrêter», ont affirmé les forces navales des Gardiens, citées par Tasnim.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir mené avec Ryad des frappes en Irak contre des alliés de l'Iran
L'armée américaine a annoncé mardi avoir mené avec les forces armées saoudiennes des frappes en Irak contre des «terroristes soutenus par l'Iran».
«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés «terroristes» de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.
Source: AFP
Les prix du pétrole rebondissent de 3% après des attaques iraniennes
Les cours du pétrole rebondissaient de plus de 3% mercredi en début d'échanges asiatiques, après que l'armée américaine a annoncé avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran, premier regain de violence après plusieurs jours d'accalmie.
Vers 00H15 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain grimpait de 3,67% à 82,17 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 3,39% à 86,94 dollars, en net rebond après le reflux des derniers jours.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran
L'armée américaine a annoncé mardi avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran, un premier regain de violence entre les deux pays après plusieurs jours d'accalmie. L'Iran a lancé ces missiles «dans le cadre d'une tentative d'attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient. Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Après deux semaines de bombardements sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril, Washington affirme vouloir redonner une chance à la diplomatie avec l'Iran. Donald Trump, dont l'armée a cessé ses frappes sur l'Iran depuis le week-end, a estimé lundi que les discussions, selon lui en cours avec Téhéran, avaient «de bonnes chances» d'aboutir.
Le président américain a par ailleurs rencontré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une réunion qualifiée de «positive» par les deux parties, leur permettant de faire front commun contre l'Iran. Israël, qui avait lancé conjointement avec les Etats-Unis l'offensive sur Téhéran le 28 février ayant déclenché la guerre régionale, n'avait pas pris part à la dernière vague d'affrontements.
Le conflit au Moyen-Orient s'est récemment étendu à un front resté relativement calme depuis 2022, entre les Houthis et l'Arabie saoudite, qui soutient militairement le gouvernement yéménite opposé aux rebelles.
Source: AFP