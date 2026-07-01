Le négociateur en chef appelle «à venger» la mort de Khamenei avec une forte participation à ses funérailles

Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a appelé jeudi «à venger» la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines fin février, en participant en nombre à ses funérailles qui débutent samedi à Téhéran.

«J'invite tout le peuple iranien (...) à écrire une page glorieuse de l'histoire de l'Iran islamique par votre présence», a déclaré dans un communiqué l'influent M. Ghalibaf qui est aussi le président du Parlement, ajoutant que «l'appel à la vengeance de la nation doit retentir aux oreilles du monde entier».

Source: AFP