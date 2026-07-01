Le négociateur en chef appelle «à venger» la mort de Khamenei avec une forte participation à ses funérailles
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a appelé jeudi «à venger» la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines fin février, en participant en nombre à ses funérailles qui débutent samedi à Téhéran.
«J'invite tout le peuple iranien (...) à écrire une page glorieuse de l'histoire de l'Iran islamique par votre présence», a déclaré dans un communiqué l'influent M. Ghalibaf qui est aussi le président du Parlement, ajoutant que «l'appel à la vengeance de la nation doit retentir aux oreilles du monde entier».
Source: AFP
Le porte-parole du Qatar fait état de «progrès positifs» dans les négociations Iran-USA
Les négociateurs américains et iraniens ont réalisé «des progrès positifs» lors de leurs pourparlers indirects à Doha, une prochaine série de discussions étant prévue après les funérailles de l'ex-guide suprême iranien Ali Khamenei, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.
«Les médiateurs qataris et pakistanais ont achevé aujourd'hui à Doha des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens, avec des progrès positifs concernant les questions liées au mémorandum d'accord d'Islamabad, en s'appuyant sur les résultats du sommet du Bürgenstock», a indiqué mercredi sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.
Source: AFP
L'Iran annonce la fin des discussions au Qatar sur le protocole d'accord avec les Etats-Unis
L'Iran a annoncé mercredi soir la fin de la session de négociations indirectes et techniques au Qatar au sujet du protocole d'accord signé avec les Etats-Unis, selon un média d'Etat.
«Le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, qui s'est rendu à Doha pour suivre la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d'entente (...), a annoncé la fin des pourparlers au Qatar,» a rapporté l'agence IRNA, précisant que les parties avaient approuvé l'instauration d'un canal de communication d'«ici demain» jeudi pour signaler et recenser les éventuelles violations du protocole d'accord.
Source: AFP
L'armée israélienne restera «indéfiniment» au Liban, en Syrie et à Gaza
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait «indéfiniment» dans ce qu'elle qualifie de «zones de sécurité» établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
«Les Forces de défense israéliennes (armée, NDLR) resteront indéfiniment dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza afin de protéger nos habitants et nos communautés de ces régions contre les éléments jihadistes», a-t-il dit dans un discours prononcé lors d'une cérémonie militaire.
Source: AFP
Les discussions à Doha entre les USA et l'Iran ont été «bonnes»
Donald Trump a salué mercredi les progrès des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, évoquant de «très bonnes» réunions à Doha. «La dénucléarisation de l'Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions», a déclaré Trump aux journalistes alors qu'il s'apprêtait à monter à bord de son nouvel avion présidentiel, offert par le Qatar, pour un voyage en Dakota du Nord (nord).
«On les a frappés très dur» mais «on s'entend très bien, a-t-il dit. J'appelle cela la dénucléarisation et tout est en cours, tout se passe bien», a-t-il ajouté au sujet de ces pourparlers, qui visent à apaiser les tensions après des échanges de tirs entre les deux parties.
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz toujours considéré comme zone de guerre par le transport maritime
Syndicats et employeurs du secteur maritime continueront de considérer au moins jusqu'au 9 juillet le détroit d'Ormuz comme une zone de guerre, malgré une trêve fragile entre les Etats-Unis et l'Iran, selon un communiqué conjoint publié mercredi.
«Cette décision reconnaît le risque persistant et important pour la vie humaine ainsi que l'évolution rapide de la situation dans la zone», indique le texte de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et du Joint Negotiating Group (JNG), qui représente les employeurs de l'industrie du transport maritime.
Ce statut ne s'applique qu'aux navires appartenant à des compagnies signataires des accords collectifs de l'International Bargaining Forum (IBF) – soit environ 15'000 navires dans le monde, selon l'IBF. Les personnes de mer couverts par cet accord collectif et travaillant sur des navires qui opèrent dans ces zones perçoivent un double salaire avec le droit de refuser d'y naviguer et de demander leur rapatriement aux frais de l'armateur.
Source: AFP
La télévision d'Etat iranienne écourte l'interview du négociateur iranien
La télévision d'Etat iranienne a interrompu mardi un entretien diffusé en différé avec Mohammad Bagher Ghalibaf, l'influent président du Parlement et principal négociateur du pays dans les pourparlers avec les Etats-Unis, suscitant les critiques de son équipe.
«Cette discussion a été remise à l'Organisation de la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB) plus de deux heures avant l'heure de diffusion; mais malheureusement, la diffusion a été interrompue en plein milieu», a regretté mercredi un communiqué du centre médiatique du Parlement.
Cet entretien étant enregistré, «le minimum que l'on pouvait attendre des responsables de l'IRIB était de se coordonner avec le centre médiatique du Parlement s'ils décidaient de ne pas diffuser une partie de la discussion, contrairement aux procédures», a ajouté le communiqué. La télévision d'Etat a elle affirmé que l'entretien avait été divisé en deux parties, dont la seconde serait diffusée mercredi soir.
Source: AFP
Des représentants américains et iraniens vont tenir des discussions indirectes mercredi à Doha
Des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes mercredi à Doha sur l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a affirmé à l'AFP un diplomate au fait des discussions.
«Des responsables américains et iraniens vont tenir mercredi à Doha des pourparlers techniques indirects avec les médiateurs qatariens et pakistanais», a déclaré ce diplomate, sous couvert d'anonymat, précisant que les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont rencontré mardi le Premier ministre qatari à Doha, ne participeront pas à ces discussions techniques.
Source: AFP
Israël restera au Liban tant que le Hezbollah «menace»
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'est rendu mardi dans la partie du sud du Liban occupée par Israël, a affirmé que son armée resterait sur place tant que le Hezbollah pro-iranien «nous menace».
«Notre position est claire: nous ne quitterons pas le sud du Liban tant que la menace n'aura pas disparu. Et tant que le Hezbollah, armé, sera présent ici et nous menacera, nous resterons ici», a-t-il affirmé à des troupes israéliennes sur place selon une vidéo diffusée par son bureau.
«Nous disons à l'Iran ainsi qu'au Hezbollah: partez d'ici, vous n'avez plus votre place ici. Il y a deux Etats souverains qui veulent vivre en paix, rétablir une réalité de sécurité et de prospérité, aussi bien pour les habitants du nord d'Israël que pour les habitants du Liban», a déclaré M. Netanyahu.
Source: ATS
L'Iran aura «sans doute» mercredi des discussions au Qatar concernant ses avoirs gelés
L'Iran tiendra «sans doute» mercredi des discussions au Qatar concernant ses avoirs gelés, a indiqué mardi la diplomatie iranienne, démentant toute réunion avec les Etats-Unis alors que des délégations des deux pays sont attendues dans l'émirat.
«Ce qui devrait se dérouler à Doha, probablement demain, ce sont des discussions avec la partie qatarienne concernant» notamment «le déblocage des avoirs iraniens gelés», a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, en référence aux sommes iraniennes bloquées à l'étranger en raison des sanctions américaines et discutées en vue d'un accord de paix entre Téhéran et Washington.
Source: AFP
Selon le Qatar, pas de discussions directes Iran/Etats-Unis prévues à Doha
Le Qatar, un des pays médiateurs dans le conflit Iran/Etats-Unis, a affirmé mardi qu'aucune réunion de haut niveau ni aucune discussion directe n'était prévue dans les jours à venir à Doha, où Washington a envoyé ses émissaires pour des réunions.
«A ma connaissance, aucune rencontre directe n'est programmée entre les deux parties dans les prochains jours», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, aux journalistes, précisant que l'équipe américaine rencontrerait des médiateurs. «A ma connaissance, il n'y a pas de réunion de haut niveau entre les deux parties», a-t-il ajouté.
Source: AFP