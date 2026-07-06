Le cortège funèbre d'Ali Khamenei vient de commencer à Téhéran
Le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien tué au début de la guerre contre les Etats-Unis et Israël, s'est mis en route lundi à Téhéran, suivi par une foule immense, selon la télévision d'Etat Irib.
Après avoir été exposé pendant deux jours à la Grande Mosalla, un site religieux et politique de la capitale iranienne, le cercueil doit traverser la ville. La procession doit durer de 10 à 12 heures et passera par les emblématiques rue Enghelab (révolution) et place Azadi (liberté), selon les organisateurs.
Ceux-ci n'ont pas précisé si les participants pourraient s'approcher de très près du cercueil, qui avait été tenu à distance du public à la Mosalla par de grands murs de béton pour éviter les bousculades. Le 6 juin 1989, une foule en transe avait pris d'assaut le cortège funéraire du précédent guide suprême Rouhollah Khomeini, fondateur de la République islamique: le linceul avait été déchiré et le corps était tombé à terre.
C'est finalement par hélicoptère que le corps avait été transféré pour être inhumé dans un cimetière près de Téhéran, avec plusieurs heures de retard. Selon l'agence iranienne officielle Irna, pas moins de 10 millions de personnes avaient afflué et les mouvements de foule avaient fait plus de dix morts et plus de 10'000 blessés.
Source: ATS
Netanyahu dit que des villages chrétiens du Liban ont demandé à être «annexés» à Israël
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche à la chaîne américaine Fox News que certains villages chrétiens du sud du Liban avaient «demandé à être annexés» à Israël, en quête, selon lui, de protection contre le Hezbollah pro-iranien.
Parmi les «villages chrétiens au Liban, certains ont même demandé à être annexés à Israël, parce que nous les protégeons contre les fanatiques du Hezbollah qui veulent les tuer. Et nous faisons la même chose avec les chrétiens partout», a déclaré dans l'émission «The Sunday Briefing» Benjamin Netanyahu, dont le pays occupe une partie du sud du Liban près de la frontière.
Source: AFP
A Téhéran, grande prière pour les funérailles de Khamenei, sans son fils Mojtaba
La plupart des hauts responsables iraniens ont assisté dimanche à Téhéran à une grande prière d'hommage à l'ayatollah Ali Khamenei, au deuxième jour d'obsèques nationales, sauf son fils Mojtaba, invisible en public depuis qu'il lui a succédé à la fonction de guide suprême. La prière a duré une dizaine de minutes et a été dirigée par Ja'far Sobhani, un ayatollah de 97 ans qui enseigne dans la ville sainte de Qom.
Aux premiers rangs devant le cercueil, aux côtés des milliers de fidèles continuant à affluer dans l'immense complexe de la Grande Mosalla, se trouvaient notamment le président Massoud Pezeshkian, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation, ou encore le général Esmaïl Qaani, responsable de la Force Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution.
Source: AFP
Khamenei, des milliers d'Iraniens affluent sur le site des funérailles
L'hommage public au guide suprême iranien Ali Khamenei a commencé officiellement samedi à Téhéran, où des milliers de fidèles ont afflué sur le site de ses funérailles nationales, aux allures de démonstration de force après la guerre contre Israël et les Etats-Unis.
Quatre mois après la mort de l'ayatollah dans des frappes israélo-américaines, son cercueil, sur lequel a été posé son emblématique turban noir, est exposé dans l'enceinte de la Grande Mosalla, un complexe religieux et politique situé dans la capitale.
Pour la plupart vêtus de noir, plusieurs milliers de fidèles y ont afflué samedi dès l'aube, avant même que la télévision d'Etat n'annonce vers 06H00 (02H30 GMT) le début de l'hommage public.
Nombreux sont ceux à brandir des drapeaux chiites rouges avec l'inscription «Martyr». Selon un journaliste de l'AFP, certains participants ont scandé «Revanche!» mais aussi «Mort à l'Amérique, mort à Israël!», un slogan régulièrement entendu dans les rassemblements officiels.
Source: AFP
Accord Iran-USA: le porte-avions français rentre à son port d'attache de Toulon
Le porte-avions français Charles-de-Gaulle quitte la zone du Moyen-Orient, où il avait été déployé en raison de la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, et rentre à son port d'attache de Toulon, a annoncé vendredi Emmanuel Macron.
Compte tenu de «l'évolution favorable» que constitue l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis du 17 juin pour cesser les hostilités et de «l'évolution des besoins», le porte-avions Charles-de-Gaulle «rejoint son port d'attache à Toulon tandis que nos moyens de déminage et leur escorte demeurent déployés et prêts à intervenir avec nos partenaires», a expliqué le président sur X.
Le Charles-de-Gaulle se trouve actuellement en mer Méditerranée, a précisé l'Elysée.
Parmi les moyens navals que la France maintient dans la zone figurent deux chasseurs de mines tripartites, qui pourraient être mobilisés dans le cadre d'une action internationale de sécurisation de la navigation dans le détroit d'Ormuz proposée par la France.
«Accompagnés de deux frégates et d'un avion de patrouille maritime, ces moyens sont prêts à contribuer, avec nos partenaires, à la pleine reprise de la navigation et à garantir la sécurité du trafic dans le détroit d'Ormuz», a déclaré Emmanuel Macron. «La France reste pleinement mobilisée et continuera d'ajuster ses moyens en fonction de l'évolution de la situation et des besoins de sécurité dans la région», a assuré le président, qui s'est entretenu cette semaine notamment avec le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq.
Source: AFP
L'ancien président russe Medvedev se recueille devant la dépouille de Khamenei
L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, dont le pays entretient des liens étroits avec l'Iran, s'est rendu vendredi à Téhéran devant le cercueil d'Ali Khamenei, selon des images de la télévision d'Etat.
Medvedev, présenté par la télévision iranienne comme «émissaire du président russe Vladimir Poutine», a été accueilli notamment par le président iranien Massoud Pezeshkian, et le chef de la diplomatie Abbas Araghchi.
Source: AFP
Le président Pezeshkian se recueille devant la dépouille de Khamenei
Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est recueilli vendredi devant la dépouille d'Ali Khamenei en compagnie de membres du gouvernement dont l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation iranienne.
Des images de la télévision d'Etat montrent Massoud Pezeshkian prier devant le cercueil de l'ancien guide suprême sur lequel un turban noir est posé.
Source: AFP
Première apparition depuis la guerre du chef des Gardiens de la Révolution
Ahmad Vahidi, le chef des Gardiens de la Révolution, s'est recueilli à Téhéran devant la dépouille d'Ali Khamenei, sa première apparition publique depuis la guerre déclenchée en février, selon des images diffusées vendredi par les médias iraniens.
Discret depuis le début de la guerre, probablement pour éviter d'être assassiné comme son prédécesseur, Ahmad Vahidi pose la main sur le cercueil et prie, d'après une photo relayée par l'agence de presse Fars.
Source: AFP
Arrivée du corps du guide suprême Khamenei dans un complexe religieux à Téhéran pour ses funérailles
Le corps du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, est arrivé à Téhéran dans le complexe religieux où se dérouleront ses funérailles, a rapporté vendredi un média d'Etat.
«Le corps du Dirigeant martyr de la révolution islamique est arrivé dans la grande Mosalla de l'imam Khomeini», a écrit l'agence de presse gouvernementale Irna sur Telegram, en utilisant le nom officiel du complexe.
Source: AFP
Un groupe d'opposition kurde annonce la mort de six de ses combattants kurdes en Iran
Un groupe d'opposition kurde iranien a déclaré jeudi que six de ses combattants avaient été tués dans des affrontements avec les Gardiens de la Révolution dans l'ouest de l'Iran, près de la frontière avec le Kurdistan irakien.
«Six peshmergas sont tombés en martyrs» lors de heurts avec les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, «dans la nuit de mercredi près du village de Qazqapan», à 3 km de la ville de Piranshahr, a indiqué le Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI) sur X.
Le PDKI est l'un des groupes rebelles kurdes qui disposent de camps et bases dans la région du Kurdistan irakien, et maintiennent une présence clandestine dans l'ouest de l'Iran à majorité kurde, y compris à Piranshahr.
Téhéran les désigne comme des organisations terroristes et les accuse de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.
Source: AFP
Le président libanais n'entend pas céder «un seul pouce de territoire»
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé jeudi que les négociations que le pays mène avec Israël ne constituaient pas une trahison, comme l'accuse le Hezbollah, et assuré qu'il ne cèderait «pas un seul pouce de territoire du Liban», selon la présidence.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait «pour une durée indéterminée» dans ce qu'elle qualifie de «zones de sécurité» établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
Source: AFP