Le cortège funèbre d'Ali Khamenei vient de commencer à Téhéran

Le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien tué au début de la guerre contre les Etats-Unis et Israël, s'est mis en route lundi à Téhéran, suivi par une foule immense, selon la télévision d'Etat Irib.

Après avoir été exposé pendant deux jours à la Grande Mosalla, un site religieux et politique de la capitale iranienne, le cercueil doit traverser la ville. La procession doit durer de 10 à 12 heures et passera par les emblématiques rue Enghelab (révolution) et place Azadi (liberté), selon les organisateurs.

Ceux-ci n'ont pas précisé si les participants pourraient s'approcher de très près du cercueil, qui avait été tenu à distance du public à la Mosalla par de grands murs de béton pour éviter les bousculades. Le 6 juin 1989, une foule en transe avait pris d'assaut le cortège funéraire du précédent guide suprême Rouhollah Khomeini, fondateur de la République islamique: le linceul avait été déchiré et le corps était tombé à terre.

C'est finalement par hélicoptère que le corps avait été transféré pour être inhumé dans un cimetière près de Téhéran, avec plusieurs heures de retard. Selon l'agence iranienne officielle Irna, pas moins de 10 millions de personnes avaient afflué et les mouvements de foule avaient fait plus de dix morts et plus de 10'000 blessés.

Source: ATS