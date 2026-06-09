Les Etats-Unis annoncent des frappes «proportionnées» contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère américain

Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené mardi des frappes «proportionnées» contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère Apache la veille. Le président américain Donald Trump a dit, lui, vouloir une riposte «très puissante».

L'armée américaine a «commencé à mener des frappes de riposte contre l'Iran à 17h sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache», a déclaré sur le réseau social X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.

«La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée», a-t-il ajouté. «La réponse devrait être très forte, très puissante», a pour sa part dit le président américain Donald Trump, selon les propos rapportés par la chaîne télévisée ABC, qui précise que la conversation a pris fin juste avant que les Etats-Unis n'annoncent mener des frappes contre l'Iran.

Source: AFP