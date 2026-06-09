L'armée iranienne «ne laissera aucune attaque ou menace sans réponse»
Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a promis mercredi une réplique des forces iraniennes après une série de frappes américaines en réponse à l'attaque d'un hélicoptère Apache.
«En dépit de ses défaites sur le champ de bataille, les Etats-Unis ont choisi de mettre à l'épreuve notre détermination. Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse», a écrit le chef de la diplomatie iranienne sur X.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent des frappes «proportionnées» contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère américain
Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené mardi des frappes «proportionnées» contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère Apache la veille. Le président américain Donald Trump a dit, lui, vouloir une riposte «très puissante».
L'armée américaine a «commencé à mener des frappes de riposte contre l'Iran à 17h sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache», a déclaré sur le réseau social X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.
«La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée», a-t-il ajouté. «La réponse devrait être très forte, très puissante», a pour sa part dit le président américain Donald Trump, selon les propos rapportés par la chaîne télévisée ABC, qui précise que la conversation a pris fin juste avant que les Etats-Unis n'annoncent mener des frappes contre l'Iran.
Source: AFP
Les Gardiens iraniens disent avoir ciblé une base américaine en Jordanie
Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé mercredi une base américaine en Jordanie, après des frappes américaines contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz répondant à l'attaque d'un hélicoptère Apache.
Les Gardiens, armée idéologique iranienne, «ont visé et détruit quatre cibles majeures, notamment des groupes de chasseurs F35 sur une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq en Jordanie, ont-ils indiqué dans un communiqué publié par un média d'Etat.
Source: AFP
Sirènes déclenchées à Bahreïn après une attaque annoncée par l'Iran
Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a indiqué mercredi que les sirènes d'alerte aérienne avaient été déclenchées après l'annonce d'une attaque par l'Iran contre une base américaine dans le pays.
«Les sirènes ont été déclenchées», a indiqué le ministère sur X, demandant aux «citoyens et résidents de rester calmes et de se rendre dans l'abri le plus proche».
Source: AFP
Les Gardiens annoncent une attaque de drones sur une base américaine à Bahreïn
Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir lancé une attaque de drones contre une base américaine à Bahreïn, après des frappes américaines contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz, promettant des «réponses plus fortes» à venir, a rapporté la télévision d'Etat.
En réponse à des attaques américaines sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm ayant notamment «endommagé un pylône de télécommunications à Sirik et détruit deux réservoirs d'eau dans la ville», «des combattants navals des Gardiens de la révolution ont lancé une attaque de drones contre la Ve flotte» américaine abritée dans une base de Bahreïn, a indiqué l'armée idéologique iranienne.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir accompli une série de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé mardi soir avoir accompli une série de frappes contre l'Iran, dans un communiqué diffusé sur X.
Les forces américaines «ont mené, le 9 juin, des frappes en légitime défense contre l'Iran, sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction, la veille, d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine», a écrit le Centcom, le Commandement central pour le Moyen-Orient.
«Les forces du Centcom ont frappé des installations de défense aérienne, des postes de contrôle au sol et des sites de radars de surveillance iraniens situés près du détroit d'Ormuz», poursuit le communiqué.
Source: AFP
Des médias iraniens font état d'une nouvelle série de frappes près du détroit d'Ormuz
Plusieurs médias iraniens ont fait état d'une nouvelle série d'attaques attribuées aux Etats-Unis mercredi matin, après que Washington a annoncé des frappes en réponse à l'attaque d'un hélicoptère américain.
Des explosions ont été signalées sur l'île de Qeshm et la ville portuaire de Bandar Abbas, bordant toutes deux le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Des explosions entendues sur la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz
Les médias iraniens ont fait état mercredi de plusieurs explosions sur la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz, après que Washington a annoncé des frappes en réponse à l'attaque d'un hélicoptère américain.
Des explosions ont retenti dans plusieurs endroits dans la province d'Hormozgan, sur l'île de Qeshm et sur la côte proche du détroit d'Ormuz, selon les médias locaux, dont certains évoquent des avions de combat américains.
Source: AFP
Des frappes israéliennes dans le sud du Liban font au moins onze morts
Les autorités libanaises ont indiqué dans la soirée que des frappes israéliennes sur la ville de Tyr et ses environs, dans le sud du Liban, avaient fait au moins 11 morts mardi. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un assaillant qui avait ouvert le feu sur ses soldats dans la région de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, après avoir franchi la frontière depuis le Liban.
A Tyr, à environ 20 km de la frontière israélienne, des habitants ont fui massivement la ville, après un appel à évacuer lancé par l'armée israélienne. Pour la première fois, le quartier chrétien a été inclus dans un appel à évacuer lancé par l'armée israélienne, a constaté un correspondant de l'AFP.
Source: AFP
Les forces étrangères proches de l'Iran risquent «constamment» d'être touchées par des tirs croisés
Le ministre des Affaires étrangères iranien a prévenu mardi que les forces étrangères présentes à proximité de son pays risquaient «constamment» d'être touchées par des tirs croisés, après des déclarations de Donald Trump accusant l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère américain.
«Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques, en raison de leurs propres erreurs humaines, de simples accidents ou de la possibilité d'être prises entre des tirs croisés. Pour réduire ce risque, la meilleure solution est qu'elles partent», a écrit sur X Abbas Araghchi.
Le président Trump avait quelques heures plus tôt affirmé que «les Iraniens avaient abattu» un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz, promettant de «répliquer».
Source: AFP
Trump promet de «répliquer» après que «les Iraniens ont abattu» un hélicoptère américain
Donald Trump a annoncé mardi que «les Iraniens avaient abattu» un hélicoptère américain près d'Ormuz, en promettant de «répliquer».
«Je viens d'être informé, par notre magnifique armée, que les Iraniens ont abattu la nuit dernière l'un de nos hélicoptères très perfectionnés de type Apache pendant qu'il survolait le détroit d'Ormuz. Les deux pilotes sont en sécurité et indemnes. Néanmoins les Etats-Unis doivent, nécessairement, répliquer à cette attaque», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Un hélicoptère s'écrase près du détroit d'Ormuz, Trump assure que «les deux pilotes vont bien»
Le président américain Donald Trump a assuré mardi que les deux pilotes d'un hélicoptère de combat Apache étaient indemnes après des informations du «New York Times» faisant état du crash de leur appareil près du détroit d'Ormuz lundi.
Les causes du crash ne sont pas immédiatement connues, a indiqué le quotidien américain, qui cite deux sources informées.
Interrogé à ce sujet par des journalistes après avoir assisté à un match de finale de la NBA à New York, le président Donald Trump a seulement répondu : «Les pilotes vont bien, oui. Personne n'est blessé», sans autres détails. «Nous publierons un rapport à ce sujet demain», a-t-il indiqué.
Auparavant, il a assuré que la diplomatie américaine était dans les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit dans le Golfe. «Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord», a-t-il affirmé, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'un tel accord soit conclu.
Source: AFP