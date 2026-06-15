Israël ne retirera pas ses troupes du Liban, de Syrie et de Gaza

Israël maintiendra ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée, a affirmé lundi le ministre israélien de la Défense, après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban.

«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi-même menons une politique claire selon laquelle l'armée israélienne restera dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour une période illimitée, afin de protéger la frontière et les communautés israéliennes contre des éléments jihadistes», a déclaré Israël Katz dans un communiqué qui ne fait aucune référence à l'accord américano-iranien.

«Le contrôle du territoire et le maintien des zones de sécurité figurent parmi les plus grandes réussites de l'armée israélienne (...) c'est pourquoi nous nous opposons à un retrait de l'armée du Liban, malgré toutes les pressions existantes et celles à venir», a déclaré Israël Katz, ajoutant que Benjamin Netanyahu en avait informé le président américain Donald Trump.

Israël Katz a également mis en garde l'Iran, affirmant qu'Israël riposterait avec «toute sa force» si la République islamique l'attaquait en réponse à ses opérations militaires au Liban.

Source: AFP