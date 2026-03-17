Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 912 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Des frappes israéliennes atteignent le centre de Beyrouth par surprise et font six morts
Israël a frappé sans avertissement un quartier du centre de Beyrouth tôt mercredi, selon des médias locaux, la banlieue sud de la capitale étant elle aussi bombardée.
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que deux frappes israéliennes conduites tôt mercredi contre le centre de Beyrouth avaient tué six personnes et fait 24 blessés, selon un premier bilan. «Des restes humains ont aussi été retrouvés sur les lieux et leur identité sera déterminée après des tests ADN», a écrit le ministère dans un communiqué.
L'armée israélienne a appelé les habitants d'un quartier du centre de Beyrouth à évacuer tôt mercredi, avertissant d'une attaque imminente visant le groupe armé Hezbollah soutenu par l'Iran dans la capitale libanaise.
Source: AFP
L'Iran confirme la mort d'Ali Larijani, le chef de la sécurité du pays
Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a confirmé mardi soir la mort de son chef, Ali Larijani, un pilier du pouvoir iranien, qu'Israël avait annoncé plus tôt avoir tué.
Ali Larijani a «obtenu la douce grâce du martyre», a affirmé le Conseil dans un communiqué, ajoutant qu'un autre de ses responsables, ainsi que le fils d'Ali Larijani et plusieurs gardes-du corps, avaient aussi été tués «à l'aube».
Les obsèques d'Ali Larijani, ainsi que du général Gholamréza Soleimani, qui dirigeait la force paramilitaire Bassidj – également tué par Israël mardi matin – se tiendront mercredi à partir de 10H30 GMT dans le centre de Téhéran, avec celles des militaires de la frégate coulée par les Etats-Unis le 4 mars au large du Sri Lanka, ont indiqué les agences Fars et Tasnim.
Selon Fars, Ali Larijani a été visé par «des avions de combat américains et israéliens dans la maison de sa fille».
Malgré cette perte «amère (...) la persévérance du peuple (...) et la conquête de la victoire finale rendront la situation encore plus amère pour les criminels sionistes», a réagi le président iranien, Massoud Pezeshkian.
Source: AFP
Un projectile iranien s'abat près du QG militaire australien aux Emirats arabes unis
Un projectile iranien est tombé près du quartier général de l'armée australienne au Moyen-Orient, situé aux Emirats arabes unis, a annoncé le Premier ministre australien Anthony Albanese, précisant qu'aucun blessé n'avait été constaté.
Tôt mercredi, «un projectile iranien s'est abattu» près de la base d'Al Minhad «dont l'Australie dispose aux Emirats arabes unis», a déclaré le chef du gouvernement à des journalistes. «Je peux confirmer qu'aucun Australien n'a été blessé et que tout le monde est en parfaite sécurité», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La centrale nucléaire de Bouchehr touchée en Iran
La centrale nucléaire civile de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, a été touchée mardi soir par un «projectile» qui n'a fait aucun dégât sur l'infrastructure ni blessé, a indiqué mercredi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
L'agence onusienne basée à Vienne, en Autriche, «a été informée par l'Iran qu'un projectile avait touché les installations de la centrale nucléaire de Bouchehr mardi soir. Pas de dégât sur la centrale ni de blessés parmi le personnel signalés», a-t-elle indiqué sur le réseau social X.
Le directeur général de l'agence, Rafael Grossi «réitère son appel à la retenue pendant le conflit pour éviter tout risque d'accident nucléaire», a-t-elle ajouté. La centrale de Bouchehr, la seule opérationnelle en Iran, a une capacité de production de 1000 mégawatts, qui ne représente qu'une fraction des besoins électriques du pays.
Source: AFP
Le chef de l'armée iranienne dit que la mort d'Ali Larijani sera «vengée»
Le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, a déclaré mercredi que la mort du chef de la sécurité de la République islamique, Ali Larijani, serait «vengée», selon un média iranien.
«Le sang pur d'(Ali Larijani) et des autres martyrs bien-aimés seront vengés», a déclaré le général Hatami dans un communiqué publié par l'agence Tasnim, après la mort du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, tué avec plusieurs autres personnes dans une frappe à Téhéran.
De leur côté, les Gardiens de la Révolution ont annoncé dans un communiqué que les frappes ayant visé Tel-Aviv mercredi dans la nuit, qui ont fait au moins deux morts, avaient été lancées «pour venger le sang» d'Ali Larijani et d'autres responsables tués mardi dans des frappes sur l'Iran.
Source: AFP
L'ambassade américaine en Irak à nouveau attaquée
Une nouvelle attaque de drone a atteint mercredi matin l'ambassade américaine à Bagdad, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP, dont un journaliste a entendu une explosion.
«Un drone a directement touché» l'ambassade, déjà attaquée à plusieurs reprises ces derniers jours, a indiqué à l'AFP cette source, sans préciser s'il y a ou non des dégâts. Un deuxième responsable de la sécurité a indiqué que le drone était tombé «près de la barrière de sécurité de l'ambassade».
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir bombardé des sites de missiles antinavires iraniens près du détroit d'Ormuz
Les Etats-Unis ont bombardé «avec succès» des sites de missiles antinavires iraniens près du détroit d'Ormuz à l'aide de bombes antibunkers, a annoncé mardi l'armée américaine.
«Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs bombes pénétrantes de 5000 livres (2,3 tonnes) contre des sites iraniens de missiles le long de la côte iranienne près du détroit d'Ormuz», a expliqué sur X le commandement central américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
«Les missiles de croisière antinavires présents sur ces sites représentaient un risque pour le trafic maritime international dans le détroit», a ajouté le Centcom.
Source: AFP
L'Arabie saoudite et le Koweït attaqués par des drones et des roquettes
Des roquettes et des drones ont ciblé dans la nuit de mardi à mercredi les territoires de l'Arabie saoudite et du Koweït, ont annoncé les autorités de ces deux pays du Golfe, au 19e jour de la guerre au Moyen-Orient.
En Arabie saoudite, un porte-parole du ministère de la Défense a écrit sur X que l'armée avait détruit six drones dans l'est du pays. «Les défenses aériennes du Koweït interceptent des attaques hostiles de roquettes et de drones», a indiqué pour sa part, également sur X, l'armée de l'émirat.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle les habitants de Tyr, dans le sud du Liban, à évacuer
L'armée israélienne a indiqué mardi soir qu'elle allait «agir avec force» contre le mouvement islamiste Hezbollah à Tyr, dans le sud du Liban, appelant les habitants de la quasi-totalité de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco à évacuer.
«Alerte urgente aux habitants de la ville de Tyr ainsi que des camps et quartiers environnants», l'armée va «agir avec force» contre des infrastructures militaires du Hezbollah, a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee, dans un message accompagné d'une carte des secteurs visés.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir frappé des lanceurs du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé mardi soir avoir mené des frappes préventives au Liban, visant des lanceurs du Hezbollah, mouvement islamiste soutenu par l'Iran, après une série d'alertes de tirs dans le nord d'Israël.
«Au cours de la dernière heure, l'armée de l'air a frappé des lanceurs (de roquettes ou de missiles, NDLR) et des terroristes du Hezbollah à travers le Liban, dans le cadre des efforts visant à perturber et à contrecarrer les tirs en direction» d'Israël, indique l'armée dans un communiqué.
L'armée avait annoncé plus tôt avoir «détecté une intensification des préparatifs» du Hezbollah «en vue de lancer des salves de roquettes en direction de l'Etat d'Israël dans les prochaines heures.»
Selon la même source, ces «frappes rapides (et) coordonnées» ont été menées avant que le Hezbollah ne procède à des tirs. Des sirènes d'alerte ont retenti mardi soir à plusieurs reprises dans le nord d'Israël.
Source: AFP
Le président du Parlement iranien avertit que le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à son fonctionnement d'avant-guerre
Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial, verrouillé par l'Iran en représailles aux frappes israélo-américaines, ne retrouvera pas son fonctionnement d'avant-guerre, a averti mardi le président du Parlement iranien.
Seule une fraction des navires qui franchissaient auparavant le détroit arrivent aujourd'hui à traverser ce passage par lequel transite en temps normal près de 20% du brut mondial et près de 20% du gaz naturel liquéfié (GNL).
«La situation dans le détroit d'Ormuz ne retournera pas à son statut d'avant-guerre», a averti Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X, sans plus de détails.
Source: AFP
L'Iran confirme la mort du dirigeant de l'organisation paramilitaire Bassidj
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont confirmé mardi la mort du général Gholamréza Soleimani qui dirigeait l'organisation paramilitaire Bassidj, annoncée dans la matinée par l'armée israélienne.
Les Gardiens ont indiqué que ce haut responsable était «tombé en martyr lors d'une attaque terroriste de l'ennemi américano-sioniste», sur leur site internet officiel, Sepah News.
Israël a indiqué avoir tué dans une frappe à Téhéran ce commandant du groupe de volontaires chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran, en plus du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, dont la mort n'a pas été confirmée.
Source: AFP