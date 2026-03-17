Des frappes israéliennes atteignent le centre de Beyrouth par surprise et font six morts

Israël a frappé sans avertissement un quartier du centre de Beyrouth tôt mercredi, selon des médias locaux, la banlieue sud de la capitale étant elle aussi bombardée.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que deux frappes israéliennes conduites tôt mercredi contre le centre de Beyrouth avaient tué six personnes et fait 24 blessés, selon un premier bilan. «Des restes humains ont aussi été retrouvés sur les lieux et leur identité sera déterminée après des tests ADN», a écrit le ministère dans un communiqué.

L'armée israélienne a appelé les habitants d'un quartier du centre de Beyrouth à évacuer tôt mercredi, avertissant d'une attaque imminente visant le groupe armé Hezbollah soutenu par l'Iran dans la capitale libanaise.

Source: AFP