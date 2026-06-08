Des explosions entendues à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes

L'armée israélienne a annoncé lundi matin que des missiles avaient été tirés depuis l'Iran en direction d'Israël, tandis que des journalistes de l'AFP ont entendu au moins huit explosions à Jérusalem après l'activation d'une alerte aérienne.

«Il y a peu, l'armée israélienne a identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace», a écrit l'armée sur Telegram. Un journaliste de l'AFP a vu l'interception d'au moins un projectile au-dessus de Jérusalem. Des habitants se sont rués vers les abris, a constaté une autre journaliste de l'AFP.

Selon le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, aucune victime n'a été recensée dans l'immédiat. L'armée israélienne avait indiqué peu de temps auparavant avoir identifié un tir de missile depuis le Yémen, où les rebelles houthis soutiennent l'Iran.

Dans la nuit, elle avait annoncé mener des frappes aériennes contre des «cibles militaires» dans l'ouest et le centre de l'Iran, après des tirs de missiles iraniens contre le territoire israélien – les premiers depuis l'instauration de la trêve au Moyen-Orient le 8 avril.

Source: AFP