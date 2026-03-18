Israël annonce la mort du ministre du Renseignement iranien

«Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris cela»

Les mollahs restent dans le collimateur des Etats-Unis et d'Israël. Apres le coup porté au chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, beaucoup se demandent: le centre de commandement des mollahs est-il en train de s'effondrer complètement?

Dans une interview accordée à «Al Jazeera», le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est exprimé sur la question du pouvoir. Il a souligné que le départ de Larijani ne porterait pas atteinte au système iranien. «Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris ce point: la République islamique d’Iran dispose d’une structure politique solide avec des institutions politiques, économiques et sociales bien établies.» L’absence d’une personne n’y changerait rien.

«Bien sûr, les individus ont de l’influence, et chacun joue son rôle – certains mieux, d’autres moins bien, d’autres moins –, mais ce qui est déterminant, c’est que le système politique en Iran repose sur une structure très solide.» Même après la disparition d’Ali Khamenei, on a réussi à maintenir le système. «Le système met immédiatement un remplaçant à disposition.» Il n’y a jamais eu de personne plus importante que le Guide lui-même. Et même cette perte, les structures ont pu la surmonter.