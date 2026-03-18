Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 912 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
«Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris cela»
Les mollahs restent dans le collimateur des Etats-Unis et d'Israël. Apres le coup porté au chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, beaucoup se demandent: le centre de commandement des mollahs est-il en train de s'effondrer complètement?
Dans une interview accordée à «Al Jazeera», le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est exprimé sur la question du pouvoir. Il a souligné que le départ de Larijani ne porterait pas atteinte au système iranien. «Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris ce point: la République islamique d’Iran dispose d’une structure politique solide avec des institutions politiques, économiques et sociales bien établies.» L’absence d’une personne n’y changerait rien.
«Bien sûr, les individus ont de l’influence, et chacun joue son rôle – certains mieux, d’autres moins bien, d’autres moins –, mais ce qui est déterminant, c’est que le système politique en Iran repose sur une structure très solide.» Même après la disparition d’Ali Khamenei, on a réussi à maintenir le système. «Le système met immédiatement un remplaçant à disposition.» Il n’y a jamais eu de personne plus importante que le Guide lui-même. Et même cette perte, les structures ont pu la surmonter.
L'Iran exécute un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël
Un homme condamné en Iran pour espionnage en faveur d'Israël a été exécuté, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires du pays. «La condamnation à mort d'un espion au service du régime sioniste, qui fournissait des images et des informations sur des sites sensibles du pays à des agents du Mossad, a été exécutée ce matin», a indiqué le site Mizan Online, affilié au pouvoir judiciaire iranien.
Selon Mizan, l'homme, Kourosh Keyvani, a été arrêté pendant la guerre de 12 jours qui a opposé l'Iran à Israël en juin, et lors de laquelle les Etats-Unis avaient frappé les installations nucléaires iraniennes.
Le site a détaillé les rencontres du suspect avec des agents du Mossad, les services secrets israéliens, et affirmé qu'il avait suivi une formation dans «six pays européens et à Tel-Aviv». Il s'agit de la première exécution annoncée par l'Iran depuis le début de la guerre contre Israël et les Etats-Unis le 28 février.
Source. AFP
Un nouveau bouclier antiaérien Patriot déployé par l'OTAN dans le sud de la Turquie
La Turquie a annoncé mercredi le déploiement par l'OTAN d'une nouvelle batterie anti-aérienne Patriot sur la base militaire d'Incirlik (sud), qui abrite des forces américaines, après l'interception début mars de trois missiles balistiques tirés vers le territoire turc depuis l'Iran.
«Un nouveau système Patriot, commandé par le Commandement aérien allié de Ramstein (Allemagne), est en cours de déploiement (...), en complément du système Patriot espagnol déjà en service», a indiqué le ministère turc de la Défense dans un communiqué.
Source: AFP
Visite de Trump en Chine: Pékin maintient sa ligne de retenue
Pékin a répété mercredi être en contact avec Washington sur une visite de Donald Trump, continuant à faire preuve de retenue dans ses commentaires publics sur ce déplacement dont le président américain a confirmé le report. «La Chine et les Etats-Unis continueront à maintenir la communication sur la visite du président Trump en Chine», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian.
La visite de Donald Trump, à l'horizon depuis des mois, est un évènement très attendu compte tenu de la rivalité stratégique et commerciale entre les deux puissances dans un contexte de tensions internationales. La guerre au Moyen-Orient est venue en bousculer l'agenda.
Donald Trump a déclaré mardi que cette visite aux lourds enjeux aurait lieu dans «cinq ou six semaines», alors que l'administration américaine la prévoyait initialement du 31 mars au 2 avril.
Il avait lié dimanche la date de son déplacement à une aide de la part de la Chine pour débloquer le détroit d'Ormuz. Lundi, il avait confirmé la probabilité d'un report, mais en invoquant la nécessité de rester aux Etats-Unis à cause de la guerre en cours. La Chine n'a jamais confirmé publiquement une date quelconque.
Source: AFP
Israël frappe une voiture en plein centre de la ville libanaise de Saïda
Une frappe israélienne a visé mercredi matin une voiture en plein centre de Saïda, la principale ville du sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). La frappe s'est produite à proximité d'un centre de la Défense civile, et près de la corniche du front de mer, où se trouvent des déplacés dormant dans leurs voitures, selon un correspondant de l'AFP sur place.
Source: AFP
Quatre explosions entendues à Erbil, dans le Kurdistan irakien
Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes de l'AFP, des groupes armés pro-iraniens enchaînant ces derniers jours les attaques de drone contre militaires et intérêts américains.
Alors que la défense antiaérienne interceptait des projectiles au-dessus d'Erbil, des journalistes de l'AFP ont vu un panache de fumée s'élevant depuis la banlieue de la ville, qui abrite un consulat américain et des troupes de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington stationnées à l'aéroport.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté deux drones visant le quartier diplomatique de Ryad
L'Arabie saoudite a affirmé mercredi avoir intercepté deux drones visant le quartier diplomatique de la capitale, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles chez ses voisins du Golfe.
Deux drones ont été abattus alors qu'ils tentaient de «s'approcher du quartier des ambassades» à Ryad, a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Les autorités avaient fait état plus tôt de l'interception de plusieurs drones dans la province orientale, ainsi que d'un missile balistique près de la base aérienne Prince Sultan, au sud-est de Ryad.
Source: AFP
Exécution en Iran d'un homme condamné pour espionnage en faveur d'Israël
Un homme condamné en Iran pour espionnage en faveur d'Israël a été exécuté, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires du pays. «La condamnation à mort d'un espion au service du régime sioniste, qui fournissait des images et des informations sur des sites sensibles du pays à des agents du Mossad, a été exécutée ce matin», a indiqué le site Mizan Online, affilié au pouvoir judiciaire iranien.
Selon Mizan, l'homme, Kourosh Keyvani, a été arrêté pendant la guerre de 12 jours qui a opposé l'Iran à Israël en juin, et lors de laquelle les Etats-Unis avaient frappé les installations nucléaires iraniennes. Le site a détaillé les rencontres du suspect avec des agents du Mossad, les services secrets israéliens, et affirmé qu'il avait suivi une formation dans «six pays européens et à Tel-Aviv».
Il s'agit de la première exécution annoncée par l'Iran depuis le début de la guerre contre Israël et les Etats-Unis le 28 février.
Source: AFP
Israël lance de nouveaux ordres d'évacuation contre plusieurs zones du sud du Liban
L'armée israélienne a lancé mercredi de nouveaux ordres d'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban, en prévision d'actions militaires contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans la région.
«Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos habitations immédiatement et vous rendre au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur Telegram le porte-parole de l'armée israélienne pour le public de langue arabe, Avichay Adraee, en désignant quatre villages près de la ville de Tyr.
Source: AFP
Deux personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel-Aviv
Une attaque aérienne iranienne a tué deux personnes dans un immeuble de la banlieue de Tel-Aviv, en Israël, ont annoncé les services de secours mercredi. Les autorités ont indiqué que des munitions étaient tombées en plusieurs lieux du centre d'Israël lors d'un tir de barrage nocturne qui y a déclenché des sirènes d'alerte aérienne.
Ces deux décès portent à 14 le nombre de victimes de la guerre au Moyen-Orient en Israël, deux soldats israéliens étant aussi morts au Liban. Ils sont survenus au terme d'une nouvelle journée d'intenses bombardements menés par Israël contre des cibles en Iran et au Liban.
Le porte-parole de la police Dean Elsdunne a déclaré que, selon les premiers éléments sur l'impact constaté à Ramat Gan, dans la banlieue est de Tel-Aviv, un immeuble d'habitation avait été touché par une arme à sous-munitions. Ce type d'arme, qu'Iran et Israël se sont mutuellement accusés d'avoir utilisé, explose dans l'air et disperse des projectiles eux-mêmes explosifs sur une vaste zone.
Cette arme «a fait s'effondrer le toit sur un couple de personnes âgées qui se trouvaient dans leur chambre», a rapporté Dean Elsdunne. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix Rouge, a, lui, indiqué que deux personnes avaient été retrouvées mortes sur les lieux.
Source: AFP
Une explosion retentit à Beyrouth après un ordre d'évacuation
Une explosion a retenti dans le centre de Beyrouth tôt mercredi, ont indiqué des journalistes de l'AFP, les médias officiels faisant état d'une frappe israélienne après un ordre d'évacuation.
«L'ennemi a ciblé le bâtiment menacé à Bachoura», quartier du centre de Beyrouth, a rapporté l'agence officielle ANI, et des images diffusées par AFPTV ont montré une épaisse fumée s'élevant de la zone.
L'armée israélienne avait auparavant averti les habitants de Bachoura, leur demandant de s'éloigner d'un bâtiment présenté comme lié au Hezbollah, groupe soutenu par l'Iran, qu'elle comptait cibler.
Source: AFP
Le Qatar intercepte une attaque de missile, des explosions entendues à Doha
Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé mercredi matin avoir intercepté une attaque de missile, après qu'un journaliste de l'AFP a entendu des explosions dans la capitale, Doha.
«Les forces armées ont intercepté une attaque de missile qui visait l'Etat du Qatar», a écrit le ministère dans un communiqué diffusé peu après les détonations.
Source: AFP