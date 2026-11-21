En pleine guerre au Moyen-Orient, Lewis Pugh, nageur et militant pour les océans, a bravé le détroit d'Ormuz pour exiger la fin des combats et la préservation de cette merveille naturelle.

En pleine guerre, il nage dans le détroit d'Ormuz pendant trois jours

En pleine guerre, il nage dans le détroit d'Ormuz pendant trois jours

En bref Le nageur britannique Lewis Pugh, «parrain de l'ONU pour les océans», a traversé à la nage le détroit d'Ormuz cette semaine pour dénoncer les conséquences environnementales de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Une explosion a secoué la mer à proximité lors de sa traversée.

Le détroit d'Ormuz, essentiel au commerce mondial, abrite des écosystèmes uniques comme des récifs coralliens et des forêts de mangroves. Pugh appelle à mettre fin aux combats et à nettoyer la pollution.

Avant le début du conflit le 28 février 2026, un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial transitait par le détroit d'Ormuz, désormais sous blocus iranien et américain.

AFP Agence France-Presse

Le nageur britannique Lewis Pugh, «parrain de l'ONU pour les océans», a annoncé samedi avoir nagé dans le détroit d'Ormuz, au coeur du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis, pour dénoncer «les conséquences environnementales dévastatrices de la guerre».

«La guerre provoque d'immenses souffrances humaines. Des vies sont perdues, des familles sont déchirées et des foyers sont détruits. Mais il existe une autre victime qui reçoit bien trop peu d'attention: la nature elle-même», a écrit Lewis Pugh sur son site internet. Le nageur britannico-sud-africain de 56 ans est connu pour ses performances extrêmes qui lui permettent d'alerter l'opinion publique sur la nécessité de préserver les cours d'eau et océans de la planète.

Après avoir notamment nagé dans l'Antarctique, au pôle Nord et dans la mer Rouge, il a nagé cette semaine dans le détroit d'Ormuz pendant trois jours. «A peine 30 minutes après le début de ma traversée à la nage, un pétrolier a été touché à quelques kilomètres de là. Les explosions ont secoué la mer autour de moi», a-t-il écrit sur son site.

Des pétroliers, des méthaniers et d'autres navires marchands «sont attaqués jour après jour. Les conséquences environnementales de cette guerre se feront sentir pendant des générations», souligne-t-il. Le détroit d'Ormuz est «bien plus qu'une voie maritime essentielle au commerce mondial»: il s'agit de «l'un des plus beaux endroits que j'aie jamais visités», écrit le nageur.

«Mettez fin aux combats»

Il mentionne les «montagnes majestueuses, les récifs coralliens, les forêts de mangroves», les dauphins, les tortues marines et les dugongs qui vivent dans le détroit, «l'une des grandes merveilles naturelles de notre planète». Son message est «simple», conclut-il: «Mettez fin aux combats. Ouvrez le détroit. Nettoyez la pollution». Des photos qu'il a publiées samedi sur les réseaux sociaux le montrent plonger dans l'eau avec un bonnet arborant le logo de l'ONU. On y voit également un navire en feu, vraisemblablement après une attaque.

Avant la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février, un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde transitait par le détroit d'Ormuz. Depuis, Téhéran verrouille le détroit et cible régulièrement des navires qui tentent de le franchir sans son autorisation ou n'empruntent pas des itinéraires qu'il a lui-même autorisés. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens et sa marine escorte des pétroliers à travers cette voie.