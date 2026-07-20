Un militaire américain tué en Irak

L’armée américaine a annoncé dimanche la mort d’un militaire américain lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d’un drone iranien abattu dans le nord de l’Irak.

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Ce décès, survenu samedi, porte à dix-sept le nombre de militaires américains tués depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran fin février.

Par ailleurs, le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a aussi indiqué que des restes humains non identifiés avaient été retrouvés en Jordanie. Il avait annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d’un troisième vendredi dans ce pays.

Source: AFP