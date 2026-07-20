Trump affirme frapper l'Iran «très durement» pour venger les Américains tués
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche soir que les Etats-Unis étaient en train de frapper «très durement» l'Iran pour venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient.
«Nous les avons frappés très durement à nouveau ce soir, et nous l'avons fait en l'honneur des, probablement trois, c'est probablement trois grands patriotes», a déclaré Trump aux journalistes à son retour à Washington après la finale de la Coupe du monde de football.
Source: AFP
Un militaire américain tué en Irak
L’armée américaine a annoncé dimanche la mort d’un militaire américain lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d’un drone iranien abattu dans le nord de l’Irak.
Ce décès, survenu samedi, porte à dix-sept le nombre de militaires américains tués depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran fin février.
Par ailleurs, le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a aussi indiqué que des restes humains non identifiés avaient été retrouvés en Jordanie. Il avait annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d’un troisième vendredi dans ce pays.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir visé des réseaux de communication et des centres de commandement en Iran
L'armée américaine a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir terminé sa neuvième nuit consécutive de frappes contre l'Iran, au cours de laquelle elle s'en est pris, entre autres, à des centres de commandement et à des réseaux de communication.
Les raids de la nuit «ont visé des centres de commandement militaires iraniens, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication, afin de réduire davantage la capacité de l'Iran à attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
Marco Rubio appelle le monde à faire pression sur l'Iran
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a exhorté dimanche la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des Etats-Unis pour «protéger le transport maritime mondial» dans le détroit d'Ormuz.
«Il est clair que l'Iran, du moins certains responsables en Iran, veulent contrôler le détroit et l'utiliser comme levier contre le reste du monde», a déclaré Rubio aux journalistes avant de s'envoler pour les Philippines pour une réunion internationale. «Les Etats-Unis feront, et continueront de faire, ce qu'ils doivent faire pour protéger le transport maritime mondial, mais les autres pays doivent commencer à intensifier leurs efforts et fournir une aide pour partager ce fardeau, qu'il s'agisse de moyens matériels ou financiers», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir frappé des avions américains en Jordanie
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé lundi avoir visé des avions de l'armée américaine sur l'aéroport d'Aqaba, en Jordanie, «causant de sérieux dégâts à plusieurs d'entre eux», selon la télévision d'Etat iranienne. Des avions de transport lourds et de patrouille «appartenant à l'armée américaine à l'aéroport d'Aqaba ont été visés par des missiles balistiques», indique le communiqué diffusé par la chaîne.
Par ailleurs, les Gardiens de la révolution ont annoncé avoir arrêté deux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz de manière «non autorisée» par Téhéran, selon la télévision d'Etat et l'agence Tasnim.
«Tard dans la nuit dernière, deux pétroliers non autorisés (...) qui tentaient d'entrer et de sortir par ce qui a été décrit comme la route méridionale dangereuse et risquée du détroit d'Ormuz, ont explosé et ont été immobilisés», précise le communiqué cité par Tasnim.
Source: AFP
Le baril de Brent dépasse les 90 dollars, plus haut depuis juin
Les cours du pétrole montent lundi à l'ouverture de la séance asiatique, portés par l'intensification du conflit au Moyen-Orient, avec l'annonce de frappes américaines sur l'Iran pour la 9e nuit consécutive et un navire en feu dans le détroit d'Ormuz.
Le prix du baril de Brent pour livraison en septembre a affiché une hausse de 2,72% à 90,50 dollars vers 01h00 GMT. Celui de son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), a progressé de 2,39% à 84,46 dollars.
L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a indiqué lundi qu'un navire était en feu lundi dans le détroit d'Ormuz, sans préciser la cause de cet incendie, qui s'est produit à 8 milles nautiques (environ 15 km) au nord-ouest de Kumzar (Oman). Près d'un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures transitait par ce détroit avant la guerre.
Source: AFP
Un navire en feu dans le détroit d'Ormuz
Un navire est en feu lundi matin dans le détroit d'Ormuz, a annoncé l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, sans préciser la cause de cet incendie.
«L'UKMTO a été informée par les autorités militaires qu'un navire est en feu. La cause de ce feu n'a pas été vérifiée pour le moment», a écrit l'agence sur X. Elle a précisé que l'incident s'est produit à 8 milles nautiques (environ 15 km) au nord-ouest de Kumzar (Oman).
Source: AFP
L'armée américaine annonce frapper l'Iran pour la 9e nuit de suite
Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé dimanche soir mener des frappes contre l'Iran pour la 9e nuit de suite.
L'armée américaine «a commencé à mener une nouvelle série de frappes contre l'Iran» à 23H00 GMT dimanche, a écrit le Centcom sur X. «Ces frappes continueront de réduire les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d'Ormuz», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit faire face à une attaque de drones iraniens
L'armée du Koweït a annoncé lundi être en train de faire face à une attaque de drones iraniens contre le territoire de l'émirat.
«Les défenses aériennes koweïtiennes sont actuellement en train d'intercepter des attaques de drones hostiles à la suite de l'agression iranienne», a écrit l'armée sur X.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn
Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la nuit de dimanche à lundi à Bahreïn, a annoncé le ministère de l'Intérieur. «La sirène a retenti. Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre vers le lieu sûr le plus proche», a écrit le ministère sur X.
Le pays, qui héberge une importante navale américaine, a été la cible ces derniers jours d'attaques iraniennes. L'ambassade des Etats-Unis à Bahreïn a prévenu, sur son site internet, que «l'Iran pourrait chercher à viser des lieux non spécifiés dans le centre de Manama», la capitale.
«Nous exhortons tous les Américains à rester vigilants, à suivre les instructions des autorités locales et à consulter les dernières recommandations de l'ambassade des Etats-Unis», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Les Gardiens annoncent avoir attaqué un «centre de commandement ennemi» en Syrie
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé lundi avoir attaqué un «centre de commandement de l'ennemi» dans la région d'Al-Tanf, en Syrie, selon l'agence officielle Irna.
Les Gardiens ont mené «une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l'ennemi dans la région d'Al-Tanf, en Syrie, en représailles pour le sang des soldats tombés en martyrs d'Iranshahr», a écrit Irna sur Telegram.
Dimanche soir, l'agence iranienne Tasnmim avait fait état des funérailles de trois soldats tués dans une attaque américaine contre une caserne d'Iranshahr, dans le sud-est du pays.
Les Gardiens de la Révolution avaient déjà annoncé vendredi avoir attaqué la base d'Al-Tanf, dont l'armée syrienne a repris le contrôle en février après le retrait des Etats-Unis de cette installation. Mais une source militaire syrienne avait ensuite démenti à l'AFP tout bombardement. La base d'Al-Tanf est située dans le sud-est de la Syrie, dans le triangle frontalier avec la Jordanie et l'Irak.
Source: AFP
La Jordanie convoque le chargé d'affaires iranien pour protester contre la «poursuite des agressions» de Téhéran
Le ministère jordanien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Amman pour protester contre «la poursuite des agressions iraniennes brutales et injustifiées».
Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir remis au diplomate iranien «un message de vive protestation contre la poursuite des agressions iraniennes brutales et injustifiées visant le territoire du royaume», demandant qu'elles prennent fin «sans délai».
Source: AFP