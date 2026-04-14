Un pétrolier chinois, le «Rich Starry», aurait traversé le détroit d'Ormuz malgré le blocus imposé par les Etats-Unis. D'autres navires auraient aussi bravé l'interdit de Washington.

Plusieurs navires sous sanction aurait défié Trump en traversant le détroit d'Ormuz

Plusieurs navires sous sanction aurait défié Trump en traversant le détroit d'Ormuz

ATS Agence télégraphique suisse

Et si le blocus américain du détroit d'Ormuz n'était pas si infaillible? Hier, les médias américains ont rapporté qu'un pétrolier des Comores avait déjà traversé le détroit.

L'histoire semble se répéter. Le pétrolier chinois «Rich Starry», battant pavillon malawite, a quasiment franchi le détroit d'Ormuz après le blocus américain. C'est ce que confirment les données de suivi des navires du site web MarineTraffic. L'agence Reuters a également rapporté l'incident, précisant que le «Rich Starry» est le premier pétrolier à avoir entièrement traversé le détroit depuis le début du blocus. Le pétrolier est parti de Charjah, aux Emirats arabes unis, et fait route vers la Chine.

La société «Rich Starry» et son propriétaire, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, avaient déjà été sanctionnés par les Etats-Unis pour leurs relations commerciales avec l'Iran.

Deux autres navires

Les données de suivi des navires analysées par la BBC montrent que d'autres navires liés à l'Iran ont osé braver l'interdiction. Les données montrent que le vraquier «Christianna» a traversé le détroit lundi, peu après le début du blocus, en faisant escale dans le port iranien de Bandar-e Emam Khomeyni.

Le navire «Murlikishan», également visé par des sanctions américaines pour commercer avec l'Iran, a quitté le port chinois de Lanshan dans la nuit et a mis le cap à l'ouest à travers le détroit. Selon MarineTraffic, sa dernière position connue se situait à l'est de l'île iranienne de Qechm.

Selon la BBC, il est possible que ces navires aient envoyé de faux rapports de position pour dissimuler leur emplacement.