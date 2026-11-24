Depuis le 1er novembre, 20 personnes ont trouvé la mort en Iran après avoir consommé de l'alcool frelaté. Parmi 365 cas d'intoxication, 33 patients sont en soins intensifs, selon les autorités sanitaires.

Des boissons alcoolisées au méthanol font vingt morts en Iran

Des boissons alcoolisées au méthanol font vingt morts en Iran

AFP Agence France-Presse

Au moins 20 personnes sont mortes après avoir bu de l'alcool frelaté depuis début novembre en Iran, où la consommation des boissons alcoolisées est interdite, a rapporté mardi un média d'Etat iranien. Sur «365 cas d'intoxication alcoolique» recensés du 1er novembre à mardi, «20 personnes sont décédées et 187 ont été hospitalisées, dont 33 personnes en soins intensifs», a indiqué la télévision d'Etat, citant un vice-ministre de la Santé, Sajad Razavi.

Il a précisé que la plupart des cas d'intoxication ont été enregistrés dans les villes de Neyshabour (nord-est), Shiraz et dans la province d'Hormozgan, au sud du pays. D'après les autorités locales des provinces touchées, «la consommation des boissons alcoolisées contrefaites et les substances contenant du méthanol» sont en cause.

La consommation et la vente d'alcool sont interdites dans la République islamique mais les médias font régulièrement état d'intoxications mortelles avec de l'alcool de contrebande, facile à se procurer. Les minorités non musulmanes uniquement (chrétiens, juifs et zoroastriens) sont exemptées de cette interdiction à condition de ne pas boire en public. En octobre 2024, quatre personnes avaient été exécutées par la justice iranienne pour avoir vendu de l'alcool frelaté et provoqué la mort de plusieurs individus.