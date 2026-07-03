Un groupe d'opposition kurde annonce la mort de six de ses combattants kurdes en Iran

Un groupe d'opposition kurde iranien a déclaré jeudi que six de ses combattants avaient été tués dans des affrontements avec les Gardiens de la Révolution dans l'ouest de l'Iran, près de la frontière avec le Kurdistan irakien.

«Six peshmergas sont tombés en martyrs» lors de heurts avec les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, «dans la nuit de mercredi près du village de Qazqapan», à 3 km de la ville de Piranshahr, a indiqué le Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI) sur X.

Le PDKI est l'un des groupes rebelles kurdes qui disposent de camps et bases dans la région du Kurdistan irakien, et maintiennent une présence clandestine dans l'ouest de l'Iran à majorité kurde, y compris à Piranshahr.

Téhéran les désigne comme des organisations terroristes et les accuse de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.

Source: AFP