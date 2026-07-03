Première apparition depuis la guerre du chef des Gardiens de la Révolution
Ahmad Vahidi, le chef des Gardiens de la Révolution, s'est recueilli à Téhéran devant la dépouille d'Ali Khamenei, sa première apparition publique depuis la guerre déclenchée en février, selon des images diffusées vendredi par les médias iraniens.
Discret depuis le début de la guerre, probablement pour éviter d'être assassiné comme son prédécesseur, Ahmad Vahidi pose la main sur le cercueil et prie, d'après une photo relayée par l'agence de presse Fars.
Source: AFP
Arrivée du corps du guide suprême Khamenei dans un complexe religieux à Téhéran pour ses funérailles
Le corps du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, est arrivé à Téhéran dans le complexe religieux où se dérouleront ses funérailles, a rapporté vendredi un média d'Etat.
«Le corps du Dirigeant martyr de la révolution islamique est arrivé dans la grande Mosalla de l'imam Khomeini», a écrit l'agence de presse gouvernementale Irna sur Telegram, en utilisant le nom officiel du complexe.
Source: AFP
Un groupe d'opposition kurde annonce la mort de six de ses combattants kurdes en Iran
Un groupe d'opposition kurde iranien a déclaré jeudi que six de ses combattants avaient été tués dans des affrontements avec les Gardiens de la Révolution dans l'ouest de l'Iran, près de la frontière avec le Kurdistan irakien.
«Six peshmergas sont tombés en martyrs» lors de heurts avec les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, «dans la nuit de mercredi près du village de Qazqapan», à 3 km de la ville de Piranshahr, a indiqué le Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI) sur X.
Le PDKI est l'un des groupes rebelles kurdes qui disposent de camps et bases dans la région du Kurdistan irakien, et maintiennent une présence clandestine dans l'ouest de l'Iran à majorité kurde, y compris à Piranshahr.
Téhéran les désigne comme des organisations terroristes et les accuse de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.
Source: AFP
Le président libanais n'entend pas céder «un seul pouce de territoire»
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé jeudi que les négociations que le pays mène avec Israël ne constituaient pas une trahison, comme l'accuse le Hezbollah, et assuré qu'il ne cèderait «pas un seul pouce de territoire du Liban», selon la présidence.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait «pour une durée indéterminée» dans ce qu'elle qualifie de «zones de sécurité» établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
Source: AFP
A Beyrouth, le chef de la diplomatie syrienne s'entretient avec un allié du Hezbollah
Le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani rencontre jeudi les dirigeants libanais lors d'une visite à Beyrouth marquée par une première réunion avec le président du Parlement, allié du Hezbollah pro-iranien.
Cette visite intervient alors que Damas a assuré ne pas vouloir s'impliquer au Liban, malgré les pressions des Etats-Unis en ce sens.
Le ministre syrien, dont c'est la deuxième visite au Liban, a été reçu par le président libanais Joseph Aoun dès son arrivée, avant de se rendre auprès de Nabih Berri, président du Parlement et allié du Hezbollah, ont indiqué les médias.
Source: AFP
Le négociateur en chef appelle «à venger» la mort de Khamenei avec une forte participation à ses funérailles
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a appelé jeudi «à venger» la mort du guide suprême Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines fin février, en participant en nombre à ses funérailles qui débutent samedi à Téhéran.
«J'invite tout le peuple iranien (...) à écrire une page glorieuse de l'histoire de l'Iran islamique par votre présence», a déclaré dans un communiqué l'influent M. Ghalibaf qui est aussi le président du Parlement, ajoutant que «l'appel à la vengeance de la nation doit retentir aux oreilles du monde entier».
Source: AFP
Le porte-parole du Qatar fait état de «progrès positifs» dans les négociations Iran-USA
Les négociateurs américains et iraniens ont réalisé «des progrès positifs» lors de leurs pourparlers indirects à Doha, une prochaine série de discussions étant prévue après les funérailles de l'ex-guide suprême iranien Ali Khamenei, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.
«Les médiateurs qataris et pakistanais ont achevé aujourd'hui à Doha des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens, avec des progrès positifs concernant les questions liées au mémorandum d'accord d'Islamabad, en s'appuyant sur les résultats du sommet du Bürgenstock», a indiqué mercredi sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.
Source: AFP
L'Iran annonce la fin des discussions au Qatar sur le protocole d'accord avec les Etats-Unis
L'Iran a annoncé mercredi soir la fin de la session de négociations indirectes et techniques au Qatar au sujet du protocole d'accord signé avec les Etats-Unis, selon un média d'Etat.
«Le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, qui s'est rendu à Doha pour suivre la mise en œuvre des dispositions du mémorandum d'entente (...), a annoncé la fin des pourparlers au Qatar,» a rapporté l'agence IRNA, précisant que les parties avaient approuvé l'instauration d'un canal de communication d'«ici demain» jeudi pour signaler et recenser les éventuelles violations du protocole d'accord.
Source: AFP
L'armée israélienne restera «indéfiniment» au Liban, en Syrie et à Gaza
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait «indéfiniment» dans ce qu'elle qualifie de «zones de sécurité» établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
«Les Forces de défense israéliennes (armée, NDLR) resteront indéfiniment dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza afin de protéger nos habitants et nos communautés de ces régions contre les éléments jihadistes», a-t-il dit dans un discours prononcé lors d'une cérémonie militaire.
Source: AFP
Les discussions à Doha entre les USA et l'Iran ont été «bonnes»
Donald Trump a salué mercredi les progrès des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, évoquant de «très bonnes» réunions à Doha. «La dénucléarisation de l'Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions», a déclaré Trump aux journalistes alors qu'il s'apprêtait à monter à bord de son nouvel avion présidentiel, offert par le Qatar, pour un voyage en Dakota du Nord (nord).
«On les a frappés très dur» mais «on s'entend très bien, a-t-il dit. J'appelle cela la dénucléarisation et tout est en cours, tout se passe bien», a-t-il ajouté au sujet de ces pourparlers, qui visent à apaiser les tensions après des échanges de tirs entre les deux parties.
Source: AFP