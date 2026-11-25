Une chanteuse iranienne de 29 ans, Parastoo Ahmadi, a été flagellée lundi après un concert sans voile diffusé sur YouTube en 2024. L'ONU dénonce une pratique «odieuse» et assimilée à la torture.

L'Iran inflige 74 coups de fouet à une chanteuse sans voile

L'Iran inflige 74 coups de fouet à une chanteuse sans voile

En bref Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé mardi la flagellation de la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi et de quatre membres de son équipe, une peine infligée après un concert sans voile en décembre 2024. Cette pratique a été qualifiée de «torture» et jugée «odieuse».

Parastoo Ahmadi, 29 ans, a reçu 74 coups de fouet lundi pour «atteinte à la décence publique». Sa prestation musicale, visionnée plus de trois millions de fois sur YouTube, avait été enregistrée devant une salle vide.

Depuis 2022, les Iraniennes défient de plus en plus les restrictions vestimentaires, une résistance renforcée après la mort de Mahsa Amini. En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public selon les lois en vigueur.

AFP Agence France-Presse

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé «odieux» mardi le recours à la flagellation en Iran contre une chanteuse qui s'était produite sans voile dans une vidéo, une pratique que le responsable onusien a assimilée à une forme de «torture».

«Le recours à la flagellation à l'encontre de la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi et de quatre hommes faisant partie de son équipe – à la suite d'un concert qu'elle a donné sans porter de voile – est odieux», a jugé Volker Türk dans un message posté sur X. La France a fait part de sa «consternation» et de son «effroi» devant cette peine de 74 coups de fouet «cruelle et inhumaine» qui «envoie un signal désastreux à l'ensemble des femmes iraniennes qui aspirent à la liberté et l'égalité».

«Cette répression insupportable des femmes iraniennes doit cesser. Le peuple iranien doit pouvoir s'exprimer librement et ses droits fondamentaux doivent être respectés», ajoute le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Une forme de torture»

Parastoo Ahmadi, âgée de 29 ans, avait été condamnée en juin, comme plusieurs membres de son équipe, pour un concert organisé devant une salle vide mais retransmis sur internet en décembre 2024. Les 74 coups de fouet prévus par leur condamnation leur ont été administrés lundi. Accompagnée d'un pianiste, d'un batteur, d'un guitariste et d'un bassiste, tous de noir vêtus, la jeune femme était apparue sans voile, portant une longue robe à bretelles et les lèvres maquillées en rouge lors d'un concert visionné plus de trois millions de fois sur la chaîne YouTube de la chanteuse.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«La flagellation constitue une forme de torture ou une autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante; elle est absolument interdite par le droit international, en toutes circonstances», a rappelé Volker Türk, appelant l'Iran à «s'abstenir de faire exécuter d'autres peines de flagellation et supprimer cette pratique de sa législation». En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public. Elles doivent aussi porter des tenues couvrantes ne révélant pas leurs formes, et porter le voile.

Parastoo Ahmadi avait passé deux semaines en détention avant d'être libérée sous caution. Elle et son équipe avaient comparu pour «atteinte à la décence publique» et «complicité dans la production, la transmission, la diffusion et la publication de contenus obscènes et vulgaires». Malgré les restrictions, de plus en plus d'Iraniennes osent une plus grande liberté vestimentaire. Cette évolution a débuté en 2022 avec le mouvement de protestation lancé après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendument enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique.