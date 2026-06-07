Un accident mortel a fait 21 morts et 19 blessés dimanche dans le sud de l'Irak. Un bus de pèlerins se rendant à Kerbala a pris feu après une collision.

Un accident de la route fait 21 morts dans le sud de l'Irak

Un accident de la route fait 21 morts dans le sud de l'Irak

AFP Agence France-Presse

Vingt-et-une personnes ont été tuées dimanche lorsqu'un bus transportant des pèlerins est entré en collision avec un camion dans le sud de l'Irak, selon des sources de sécurité et médicales. L'accident a fait 19 blessées.

«Le bus transportait des passagers se rendant à Kerbala», ville sainte chiite située à 110 km au sud de Bagdad, pour visiter le mausolée de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et fils de l'imam Ali, a indiqué une source de sécurité à l'AFP. «L'accident a provoqué l'embrasement de l'autocar et sa destruction totale», a-t-elle ajouté, précisant que les opérations de secours se poursuivaient.

Deux Iraniens parmi les blessés

«Le bilan s'élève à 21 morts, tous de nationalité irakienne», selon une source au sein du département de médecine légale de la province de Dhi Qar (sud), où l'accident est survenu.

Une source médicale a fait état de «corps carbonisés» transférés à la médecine légale. Les 19 blessés, «dont deux Iraniens», ont été admis à l'hôpital général de Nassiriya, chef-lieu de la province de Dhi Qar, selon une source au sein de l'établissement. Des milliers de pèlerins, parmi lesquels de nombreux Iraniens, se rendent quotidiennement à Kerbala ou dans d'autres lieux saints chiites en Irak.