Meta a supprimé plus de 150'000 comptes en Asie du Sud-Est dans une vaste opération contre des arnaques en ligne, menée avec le FBI et la NCA. La police thaïlandaise a arrêté 21 suspects.

AFP Agence France-Presse

Meta a clôturé plus de 150'000 comptes sur ses réseaux sociaux dans le cadre d'une opération menée contre des centres d'arnaque en ligne en Asie du Sud-Est par les autorités de plusieurs pays, selon un message posté mercredi sur son site. Cette opération a également conduit à l'interpellation de 21 personnes par la police thaïlandaise, avec la collaboration, notamment, du ministère américain de la Justice, du FBI (police fédérale américaine) ou de l'agence britannique NCA (National Crime Agency).

Elle fait suite à une première action coordonnée qui avait mené, en décembre, à des arrestations ainsi qu'à la fermeture de 59'000 comptes par Meta, maison mère de Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp. Le groupe californien avait révélé à cette occasion le blocage de plusieurs milliers de publicités liées à des cyber-arnaques. La répression s'est accélérée ces derniers mois contre les centres d'arnaque en ligne, dont beaucoup sont établis au Cambodge, en Birmanie et au Laos.

Des complexes florissants en Asie

Selon le gouvernement des Etats-Unis, des ressortissants américains victimes de ces arnaques en ligne ou par téléphone initiées depuis l'Asie du Sud-Est ont perdu plus de dix milliards de dollars en 2024. «S'attaquer à ce problème nécessite la collaboration des secteurs public et privé», a déclaré, dans le communiqué, Jirabhop Bhuridej, adjoint du chef de la police thaïlandaise (RTP), Kitrat Phanphet.

Une enquête publiée en octobre par l'AFP avait révélé que, malgré une opération de répression menée en début d'année, des complexes similaires fleurissaient en Birmanie, près de la frontière avec la Thaïlande. Il s'agit souvent de centre d'appels ou plus généralement de mise en relation, dans lesquels des travailleurs sont contraints de contacter des particuliers pour leur soutirer de l'argent via diverses techniques.

Facebook teste actuellement un dispositif d'alerte au cas où un compte présentant des «signes d'activité suspicieuse» essaye d'entrer en relation avec un autre utilisateur. WhatsApp a déjà mis en place un mécanisme similaire et Meta est en train de le faire pour Messenger.