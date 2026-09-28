Des pluies diluviennes ont provoqué de graves inondations en Thaïlande et en Birmanie, faisant au moins 16 morts au total. A Bangkok, des dizaines de milliers d’habitants restent bloqués chez eux, alors qu’il pourrait falloir jusqu’à une semaine pour drainer toute l’eau.

1,7 million de personnes touchées par les inondations en Thaïlande

1,7 million de personnes touchées par les inondations en Thaïlande

AFP Agence France-Presse

Huit personnes sont mortes en Thaïlande et autant en Birmanie en raison des inondations causées par des pluies diluviennes, ont annoncé lundi les autorités.

A Bangkok, où a été déclaré l’état de catastrophe naturelle, aucun décès n’a été officiellement signalé. Des journalistes de l’AFP ont constaté de fortes pluies et des inondations dans au moins un quartier de l’est de la capitale, où les habitants devaient patauger dans des eaux leur arrivant à hauteur des cuisses.

Huit personnes ont trouvé la mort dans des provinces de l’est du pays – cinq à Sa Kaeo, deux à Chanthaburi et une à Saraburi –, selon le gouvernement, qui n’a pas donné plus de détails. Hors de la capitale thaïlandaise, plus de 500’000 foyers représentant 1,7 million de personnes réparties dans 27 provinces de ce pays d’Asie du Sud-Est ont été touchés par les inondations, a indiqué la même source.

Etat de catastrophe générale

Quelque 52’000 foyers supplémentaires ont été touchés dans la capitale, qui a déclaré samedi l’état de catastrophe générale après quasiment 48 heures de fortes pluies ayant fait gonfler les canaux et inondé les routes. Les écoles ont été fermées et la population a été invitée à télétravailler. Plus de 80’000 personnes ne peuvent pas quitter leur domicile lundi, selon le ministère de l’Intérieur.

Nattapon Mankean, 32 ans, a fui avec sa compagne et ses deux chats son immeuble situé à Bang Kapi, dans l’est de Bangkok, privé d’eau et d’électricité.

«Les batteries de nos téléphones étaient à plat, nous n’avions plus d’eau courante (...) tout est devenu difficile», a-t-il décrit dimanche à l’AFP. «C’était terrible, je ne pouvais rien faire.»

Des morts en Birmanie

Les pluies qui ont frappé la Thaïlande depuis le 16 septembre ont également touché le sud de la Birmanie voisine, où huit personnes sont mortes en raison d’inondations et de glissements de terrain, selon les secours.

«Nous avons retrouvé huit corps. Et entre 20 et 30 personnes sont portées disparues» à Launglon, dans la région de Tanintharyi, a déclaré Hein Htet, de l’association People’s Administration Team.

Parmi les victimes, trois adolescents réfugiés dans un monastère ont été emportés par un glissement de terrain qui a détruit 18 bâtiments, a-t-il précisé.

Les autorités n’ont encore communiqué aucun bilan officiel dans ce pays où la guerre civile complique les opérations d’aide. Le conflit rend souvent difficile, pour les organisations humanitaires, l’évaluation de l’ampleur même des catastrophes naturelles.

«Jusqu’à une semaine»

A Bangkok, les stations de pompage fonctionnent à plein régime depuis des jours, mais il pourrait falloir «jusqu’à une semaine» pour drainer toute l’eau, a averti dimanche le gouverneur Chadchart Sittipunt.

«Certaines zones de Bangkok sont toujours confrontées à des niveaux d’eau élevés», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Ekkapob Pianpises, lors d’un point presse. Des milliers de personnes ont été évacuées vers des hébergements d’urgence.

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La Thaïlande est habituée à un temps pluvieux et le mois de septembre marque le pic de la saison des pluies, mais il a été plus humide cette année que d’habitude, selon les données du département de drainage et d’assainissement. La capitale a enregistré 487 mm de pluie entre le 1er et le 25 du mois, contre une moyenne de presque 269 mm pour la même période de 1991 à 2020.

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