La Thaïlande est frappée par des inondations d’une ampleur exceptionnelle après plusieurs jours de pluie quasi ininterrompue. Les 50 districts de la capitale ont été déclarés zones sinistrées, tandis que plus de 84’000 personnes sont touchées dans 21 provinces du pays.

Angela Rosser

Des inondations d’une ampleur exceptionnelle frappent Bangkok. Depuis jeudi après-midi, la pluie tombe presque sans interruption sur la capitale thaïlandaise. Les canaux débordent, des rues, des maisons et des commerces sont sous l’eau. La circulation est quasiment paralysée dans cette métropole de plus de 8 millions d’habitants.

Dans certains quartiers, des habitants avancent avec de l’eau jusqu’à la taille, poussant leur scooter à côté d’eux. Les 50 districts de Bangkok ont été déclarés zones sinistrées. Au milieu de ce chaos, un Bâlois de 47 ans espère pouvoir rentrer bientôt chez lui. Il se trouve en Thaïlande depuis trois semaines et séjourne à Bangkok depuis quatre jours.

L’eau ne s’évacue pas

«Des inondations surviennent régulièrement en Thaïlande, explique-t-il à Blick. Mais je n’en avais jamais entendu parler d’aussi graves.» Et pourtant, cela fait 16 ans qu’il se rend régulièrement dans le pays. Les autorités ont émis des alertes en raison des intempéries. «Ma femme a reçu un message sur son téléphone, conseillant aux habitants de rester chez eux si possible», raconte-t-il.

«Je ne comprends pas ce qui se passe en ville», poursuit le Suisse, en référence aux inondations récurrentes et à l’eau qui ne s’évacue pas. A l’hôtel, l’ambiance ne lui semble pourtant pas particulièrement tendue. «En fait, tout paraît normal», dit-il. Seule différence notable: le restaurant de l’établissement est nettement plus fréquenté que d’habitude.

Samedi, alors qu’il dînait, la pluie s’est de nouveau intensifiée. «Une famille allemande qui séjourne à l’hôtel voulait partir et était évidemment contrariée de ne rien pouvoir voir», raconte le Bâlois.

Trafic aérien pas perturbé

Lui a davantage de chance: il peut rejoindre directement l’aéroport international de Suvarnabhumi en Skytrain, sans dépendre du trafic routier. Selon l’Autorité de l’aviation civile de Thaïlande (CAAT), le trafic aérien se poursuit normalement pour l’instant, même si des retards et des annulations restent possibles.

D’après les derniers chiffres des autorités, plus de 84’000 personnes étaient touchées samedi dans 21 provinces. Ces intempéries sont notamment liées à une forte dépression sur le centre de la Thaïlande, combinée à un renforcement de la mousson du sud-ouest. De fortes pluies sont encore attendues au moins jusqu’à dimanche, selon les médias locaux.