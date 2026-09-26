Bangkok a déclaré l'état de catastrophe samedi après des pluies torrentielles qui ont inondé ses 50 districts. Avec 300 mm de pluie en quatre jours, les canaux débordent et l'est de la ville est particulièrement touché.

AFP Agence France-Presse

Les autorités de la ville de Bangkok ont déclaré samedi l'état de catastrophe dans l'ensemble des 50 districts de la capitale, en raison d'inondations causées par des pluies diluviennes. Cette déclaration, qui permet aux autorités locales de prendre des mesures d'urgence, intervient alors que près de 300 millimètres de pluie sont tombés sur la capitale thaïlandaise depuis jeudi, selon le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt.

«L'eau n'arrête pas de monter. Il est difficile de sortir maintenant. Elle m'arrive à la taille», a déclaré à l'AFP Somkid Pheuk-ngam, une vendeuse de 67 ans qui vit près d'un canal près du centre. «Je ne peux aller nulle part. J'ai fermé ma boutique depuis deux jours», a-t-elle ajouté, estimant n'avoir pas vu pareilles inondations dans la ville depuis quinze ans.

Des villes inondées

La pluie tombe presque sans discontinuer depuis jeudi après-midi, inondant les routes, faisant gonfler les canaux de Bangkok et s'infiltrant dans les nombreux immeubles qui les bordent. Selon le gouverneur, la partie la plus touchée est l'est de la ville. «Il continue de pleuvoir et nous faisons de notre mieux. Nous essayons de pomper l'eau, mais les canaux sont pleins», a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a encouragé les patients alités chez eux et dépendants de matériel médical vital à envisager un séjour temporaire à l'hôpital. En 2011, d'importantes inondations dans toute la Thaïlande avaient fait plus de 500 morts et endommagé des millions de logements.