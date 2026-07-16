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Innovation au Japon
Nvidia va développer des robots IA de construction navale

Kawasaki Heavy Industries et Nvidia collaboreront pour créer des robots IA dédiés à la construction navale au Japon. Ce projet vise à contrer les pénuries de main-d'œuvre et répondre à la demande croissante de navires écologiques.
Publié: 08:20 heures
L'emblématique patron de Nvidia, Jensen Huang a présenté le projet avec enthousiasme.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le conglomérat japonais Kawasaki Heavy Industries a annoncé jeudi qu'il allait co-développer avec Nvidia des robots dotés d'IA destinés à la construction navale, à l'occasion d'une visite à Tokyo du PDG du géant américain des puces, Jensen Huang. Dans un pays en crise démographique, «l'industrie japonaise de la construction navale est actuellement confrontée à de graves défis, notamment la diminution du nombre de travailleurs qualifiés et les pénuries de main d'oeuvre dues à la baisse du taux de natalité et au vieillissement de la population», a déclaré Kawasaki.

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L'objectif est donc d'employer ces futurs robots pour le soudage, la peinture, l'inspection et la manutention des matériaux dans le cadre de «chantiers navals numériques de nouvelle génération, reposant sur l'IA physique et la technologie des jumeaux numériques», ajoute le groupe nippon. Parallèlement, «les efforts mondiaux visant à réduire l'impact sur l'environnement stimulent la demande partout dans le monde pour des navires à faible ou zéro émission de carbone, ce qui fait de l'augmentation des capacités de construction et de l'amélioration de la productivité des priorités pour l'ensemble du secteur», affirme le communiqué.

Hommage à Sega et Shoichiro Irimajiri

L'emblématique patron de Nvidia, Jensen Huang, 63 ans, a également visité une salle d'arcade à Tokyo mercredi avec des dirigeants du groupe de jeu vidéo Sega. L'occasion pour lui de remercier l'entreprise japonaise d'avoir jadis sauvé Nvidia grâce à un investissement de 5 millions de dollars dans les années 1990.

«Sans ce que Sega a fait pour Nvidia et ce qu'Irimajiri-san a fait pour Nvidia, Nvidia n'existerait pas aujourd'hui», a déclaré Jensen Huang, en référence à l'ancien président de Sega, Shoichiro Irimajiri. «Imaginer qu'en 1995, Nvidia était presque au bord de la faillite, que nous avions choisi exactement la mauvaise technologie, et que nous soyons aujourd'hui là, en tant que plus grande entreprise du monde, est inimaginable», s'est-il réjoui.

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