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La course à l'IA
Amazon investit 5 milliards de dollars de plus au capital d'Anthropic

Amazon va investir 5 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up d'IA générative Anthropic, dont l'entreprise est déjà actionnaire, et envisage jusqu’à 20 milliards de plus à long terme, selon un communiqué.
Publié: il y a 40 minutes
Amazon est déjà le partenaire clé d’Anthropic en matière de capacités de calcul, via ses data centers.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Amazon va investir 5 milliards de dollars supplémentaires au capital de la start-up d'intelligence artificielle (IA) générative Anthropic, dont il était déjà actionnaire, et envisage d'injecter, à plus long terme, encore 20 milliards de plus, selon un communiqué publié lundi. Le géant du commerce en ligne et de l'informatique à distance (cloud) avait déjà contribué à trois tours de table jusqu'ici depuis 2023, pour un total de 8 milliards de dollars.

Amazon est déjà le partenaire privilégié d'Anthropic en matière de capacités de calcul, par le biais de ses centres de données. L'accord annoncé lundi prévoit qu'Anthropic va louer au groupe de Seattle (Etat du Washington) serveurs et processeurs d'une puissance pouvant atteindre 5 gigawatts (GW).

Cela représente plusieurs millions de puces, même si les deux parties n'ont pas communiqué de chiffre. Ce nouvel engagement avec Amazon Web Services (AWS), filiale d'informatique à distance d'Amazon, porte sur dix ans et «plus de 100 milliards de dollars», selon le communiqué. Il est à noter qu'Anthropic s'appuiera surtout sur les processeurs d'AWS, les Trainium, vu de plus en plus comme un concurrent sérieux des puces vedettes de Nvidia, le roi du marché.

Une course à la taille

«La décision d'Anthropic de faire tourner ses modèles de langage sur Trainium durant la prochaine décennie montre les progrès que nous avons fait» dans ce domaine, a commenté Andy Jassy, patron d'Amazon, cité dans le communiqué. Les grands acteurs de l'IA sont engagés dans une course à la taille, le développement et l'utilisation de leurs modèles les plus avancés nécessitant une immense puissance de traitement et de stockage, jamais vue encore jusqu'ici.

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La demande des utilisateurs, entreprises en particulier, est telle que tous veulent s'assurer des disponibilités suffisantes dans des centres de données pour ne pas entraver leur croissance. Anthropic est passé d'un chiffre d'affaires en rythme annualisé d'un milliard de dollars fin 2024 à plus de 30 actuellement, ce qui en fait la start-up à la croissance la plus rapide jamais vue.

En février, l'entreprise californienne a levé 30 milliards de dollars de capital, ce qui a porté sa valorisation à 380 milliards de dollars. La société fondée par plusieurs anciens d'OpenAI envisage une introduction en Bourse dans les prochains mois.

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