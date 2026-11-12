Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka a démissionné jeudi. Il était accusé de ne pas avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires.

ATS Agence télégraphique suisse

Le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka a démissionné jeudi suite à un scandale lié à son diplôme d'études secondaires, a annoncé le président du Parlement, accentuant la pression sur un gouvernement confronté à un mécontentement généralisé.

Agé de 39 ans, le fils de l'ex-président Joko Widodo, a remis sa démission au chef de l'Etat Prabowo Subianto ainsi qu'au Parlement, a déclaré le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien Ahmad Muzani. Gibran a rencontré les dirigeants du Parlement jeudi «pour remettre sa lettre de démission de son poste de vice-président de la République d'Indonésie», a indiqué Ahmad Muzani devant les médias.

Le chef de l'Etat dispose désormais de 14 jours pour proposer deux noms pour succéder à Gibran, parmi lesquels le Parlement aura deux mois pour choisir son remplaçant. Des opposants avaient saisi la Cour constitutionnelle cette année pour tenter de faire déchoir Gibran de ses fonctions, arguant qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, une condition requise pour occuper ce poste.

La roupie en chute libre

Après l'annonce de sa démission, la roupie indonésienne a chuté à un plus bas historique face au dollar, à 18.253 roupies pour un dollar, tandis que la Bourse indonésienne (IDX) a progressé de 2,2%. Elu il y a deux ans aux côtés de Prabowo, Gibran est devenu le plus jeune vice-président de l'Indonésie, une fonction néanmoins secondaire à la tête de l'Etat.

Le vice-président indonésien ne dispose en effet que de peu de pouvoirs définis par la Constitution, si ce n'est celui de remplacer le président en cas d'incapacité et d'agir en tant que son représentant lors d'événements et de réunions officiels. Gibran est le fils aîné de l'ancien président Joko Widodo, surnommé Jokowi, qui a exercé deux mandats de 2014 à 2024 et a précédé Prabowo.

Lors du dépôt de sa candidature auprès de la Commission électorale générale (KPU) en 2024, Gibran avait fourni une attestation indiquant que sa formation suivie à Singapour était équivalente à celle d'un lycée en Indonésie. Le ticket Gibran/Prabowo avait renforcé les liens entre le parti Gerindra du président et des personnalités proches du très populaire Widodo, facilitant ainsi l'accession de l'ancien général à la plus haute fonction.

L'ex-président Joko Widodo affaibli

Cette crise au sommet de l'Etat intervient alors que des milliers de personnes sont descendues à plusieurs reprises ces derniers mois dans la rue et encore mercredi, pour protester contre les difficultés économiques, la corruption et dire leur ras-le-bol face à la gestion de mois d'incendies dévastateurs qui ont généré une fumée toxique ayant rendu malades des dizaines de milliers de personnes notamment à Kalimantan.

Le départ du vice-président risque de compliquer l'alliance gouvernementale entre Prabowo Subianto et Joko Widodo. Cette démission «marque un réalignement politique significatif, mais ne menace pas nécessairement la stabilité du gouvernement», a estimé Khairul Fahmi, directeur exécutif du groupe de réflexion Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

«Jokowi conservera une influence politique, mais le départ de Gibran pourrait réduire l'accès direct de son réseau au pouvoir. Pour Prabowo, cela offre une plus grande marge de manoeuvre pour consolider son leadership et poursuivre son propre programme politique», a ajouté Khairul Fahmi, interrogé par l'AFP.

Popularité du président Prabowo au plus bas

Deux ans après le début de son mandat, la popularité de Prabowo a atteint des niveaux historiquement bas. S'ajoutant aux critiques contre la politique menée, les autorités indonésiennes ont arrêté la semaine dernière l'ancien chef de la police nationale ainsi que trois hauts responsables policiers, soupçonnés d'avoir mis sur écoute le téléphone du chef de l'Etat.

Pour succéder à Gibran, Prabowo va probablement chercher «un candidat acceptable pour tous les membres de la coalition, afin d'éviter de provoquer des divisions au sein de celle-ci», a analysé Arya Fernandes, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) en Indonésie.

Le candidat à la vice-présidence désigné par Prabowo «pourrait, à terme, devenir son colistier en 2029», si celui-ci se représente lors de la prochaine élection présidentielle. «Ou bien s'imposer comme un concurrent politique. Il pèsera donc avec soin le pour et le contre de chaque candidat potentiel», a-t-il déclaré à l'AFP.E