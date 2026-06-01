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Drame en Indonésie
L'explosion d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale fait cinq morts

Une explosion a détruit neuf maisons en Indonésie. Une vieille bombe serait l'origine de cet incident ayant causé la mort de cinq personnes, selon la police.
Publié: 08:40 heures
L'explosion a projeté une boule de feu, suivie d'une épaisse colonne de fumée. (Image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une bombe datant probablement de la Seconde Guerre mondiale a explosé sous une maison sur pilotis dans un village de pêcheurs de l'est de l'Indonésie. L'accident a fait cinq morts et 19 blessés, a indiqué lundi la police.

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L'explosion, qui a eu lieu dans la région de Papouasie orientale a surpris les habitants dimanche après-midi, projetant une boule de feu suivie d'une épaisse colonne de fumée, selon des images diffusées sur la chaîne indonésienne Kompas TV.

Trois personnes portées disparues

«On soupçonne fortement que la source de l'explosion est une bombe ou un obus de mortier datant de la Seconde Guerre mondiale», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de Papouasie, Cahyo Sukarnito. Neuf maisons ont été détruites et trois personnes sont toujours portées disparues.

L'année dernière, treize personnes ont été tuées sur l'île de Java dans une explosion accidentelle lors d'une opération visant à détruire des munitions obsolètes. L'Indonésie était un important théâtre d'opérations pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces japonaises ont occupé ce qui était alors les Indes néerlandaises, que les forces alliées ont combattues pour en reprendre le contrôle.

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