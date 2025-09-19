Publié: il y a 40 minutes

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur un chantier à Hong Kong, entraînant l'évacuation de plus de 3800 habitants. L'engin, mesurant 1,5 mètre et pesant 450 kilos, semble totalement fonctionnel.

A Hong Kong, des milliers d'habitants évacués après la découverte d'une vieille bombe

Un robot de déminage appartenant au service de déminage de la police lors d'un exercice antiterroriste interministériel à Hong Kong, le 28 août 2025. (Image d'illustration) Photo: Vernon Yuen/AFP

AFP Agence France-Presse

Les autorités de Hong Kong ont évacué vendredi soir plus de 3800 habitants après la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de construction. L'engin, qui semble «totalement fonctionnel», mesure environ 1,5 mètre et pèse quelque 450 kilos dont quelque 250 kilos d'explosif, a indiqué la police.

Les travaux de déminage ont commencé dès la fin des opérations d'évacuation et devaient durer une douzaine d'heures, selon la police.

Un terrain de combat

Hong Kong a été le théâtre de combats acharnés entre l'armée japonaise et les forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, des bombes non explosées sont régulièrement découvertes par des promeneurs et par des ouvriers de chantiers de construction. Trois engins de fabrication américaine, comme la bombe découverte vendredi, ont ainsi été découverts en 2018 dans le quartier Wan Chai de Hong Kong.