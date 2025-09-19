DE
FR

Datée de la Seconde Guerre mondiale
A Hong Kong, des milliers d'habitants évacués après la découverte d'une vieille bombe

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur un chantier à Hong Kong, entraînant l'évacuation de plus de 3800 habitants. L'engin, mesurant 1,5 mètre et pesant 450 kilos, semble totalement fonctionnel.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
Un robot de déminage appartenant au service de déminage de la police lors d'un exercice antiterroriste interministériel à Hong Kong, le 28 août 2025. (Image d'illustration)
Photo: Vernon Yuen/AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités de Hong Kong ont évacué vendredi soir plus de 3800 habitants après la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de construction. L'engin, qui semble «totalement fonctionnel», mesure environ 1,5 mètre et pèse quelque 450 kilos dont quelque 250 kilos d'explosif, a indiqué la police.

Les travaux de déminage ont commencé dès la fin des opérations d'évacuation et devaient durer une douzaine d'heures, selon la police.

A lire aussi
Cologne vidée après la découverte de bombes de la Seconde Guerre mondiale
20'000 personnes évacuées
Cologne vidée après la découverte de bombes de la Seconde Guerre mondiale
Trafic interrompu à la Gare du Nord après la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale
Découverte d'une bombe
Gare du Nord paralysée, aucun Eurostar ne circulera aujourd'hui

Un terrain de combat

Hong Kong a été le théâtre de combats acharnés entre l'armée japonaise et les forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, des bombes non explosées sont régulièrement découvertes par des promeneurs et par des ouvriers de chantiers de construction. Trois engins de fabrication américaine, comme la bombe découverte vendredi, ont ainsi été découverts en 2018 dans le quartier Wan Chai de Hong Kong.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus