Trois bombes de la Seconde Guerre mondiale seront désamorcées aujourd'hui à Cologne. Environ 20'000 personnes doivent être évacuées, dont des musées et des studios de RTL. D'importantes voies de communication et des ponts sur le Rhin sont concernés par des fermetures.

La plus grande évacuation depuis la Seconde Guerre mondiale a lieu à Cologne. Photo: IMAGO/Panama Pictures

Daniel Macher et AFP

La plus grande évacuation depuis 1945 a commencé à Cologne, située dans l’ouest de l’Allemagne: une grande partie du centre-ville est fermée afin de pouvoir désamorcer trois bombes américaines de la Seconde Guerre mondiale.

Plus de 20’000 personnes doivent quitter leur logement dans un périmètre de 1000 mètres autour du lieu de découverte dans le quartier de Deutz. La ville a indiqué sur son site Internet: «Cette évacuation est la plus grande mesure prise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les personnes concernées espèrent que le désamorçage sera terminé dans le courant de la journée de mercredi».



Une porte-parole de la ville a déclaré à l’agence de presse DPA qu’il n’était pas encore possible de dire quand le désamorçage lui-même commencerait. La première vérification prendra déjà plusieurs heures, sans compter des impondérables.

Personne ne sait encore quand commencera le désamorçage

Depuis 08h00, des barrages routiers sont mis en place. Les représentants des autorités vérifient si tous les appartements sont vides. «Tout dépend du succès de l’évacuation, si la population respecte les règles, si tous les habitants quittent le rayon d’évacuation, et ce n’est que lorsque plus personne ne se trouve dans le rayon que nos collaborateurs peuvent commencer à travailler», a déclaré Kai Kulschewski, responsable de l’élimination des munitions non explosées auprès du gouvernement du district de Düsseldorf, à l’émission «Morgenecho» de la WDR.



Dans tout le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, on trouve chaque année entre 1500 et 2000 bombes datant de la Seconde Guerre mondiale, et environ 200 par an pour les gros calibres, comme c’est le cas actuellement à Cologne, a déclaré Kai Kulschewski.

Le centre de diffusion de RTL est également concerné

Le centre-ville de Cologne est le plus densément peuplé de toute l’Europe, a déclaré Ralf Mayer, directeur du service d’ordre de Cologne, dans le «Morgenmagazin» de la chaîne ARD. Un hôpital, deux maisons de retraite et de soins ainsi que de nombreux musées se trouvent dans la zone interdite. La cathédrale de Cologne et la gare centrale ne se trouvent pas dans la zone d’évacuation, mais le pont Hohenzollern, le pont ferroviaire le plus fréquenté d’Allemagne, y mène.

Le musée Ludwig et le musée Wallraf-Richartz doivent également être évacués, comme le rapporte le «Spiegel». Les bâtiments de la chaîne de télévision RTL sont également concernés. Des émissions ont donc été préenregistrées ou supprimées.

La Deutsche Bahn s’attend donc à «d’importantes restrictions dans le trafic local et à longue distance en Rhénanie-du-Nord-Westphalie», d’autant plus que la gare de Cologne-Messe/Deutz est également fermée.