Deux femmes se sont filmées alors que l'une d'elles écrase un Coran sur l'île de Java. Elles ont été arrêtées par la police indonésienne pour blasphème.

Elle piétine un Coran sur l'île de Java et risque cinq ans de prison

Elle piétine un Coran sur l'île de Java et risque cinq ans de prison

AFP Agence France-Presse

La police indonésienne a annoncé dimanche avoir arrêté deux femmes pour blasphème, après qu'une vidéo montrant l'une d'elles en train de piétiner un Coran est devenue virale sur internet. Les deux femmes, dont les noms et âges n'ont pas été divulgués, ont été interpellées cette semaine par la police dans la province de Banten, dans l'ouest de l'île de Java. Elles encourent jusqu'à cinq ans de prison en vertu de la législation indonésienne sur le blasphème.

Cette loi interdit à quiconque de tenir des propos offensants à l'égard de l'une des six religions officielles en Indonésie (islam, protestantisme, catholicisme, hindouisme, bouddhisme et confucianisme) ou de tenter d'empêcher quelqu'un d'adhérer à l'une de ces religions. L'incident s'est produit mercredi lorsqu'une propriétaire de salon de beauté à Lebak, à environ 140 kilomètres de Jakarta, a accusé une cliente d'avoir volé ses affaires.

La vidéo fait un tabac sur les réseaux

Lorsque cette dernière a nié les faits, la patronne a insisté pour qu'elle prête serment en marchant sur un Coran, et a filmé la scène. «La personne qui a marché sur le Coran et celle qui lui a demandé de prêter serment ont toutes deux reconnu leurs actes. La police les a convoquées», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de Banten, Maruli Ahiles Hutapea. La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la colère des internautes.

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Les organisations de défense des droits humains militent depuis longtemps contre les lois sur le blasphème, qui, selon elles, sont fréquemment utilisées à mauvais escient pour cibler les minorités religieuses. L'ancien gouverneur de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, a été emprisonné pendant près de deux ans en 2017 pour des accusations controversées de blasphème.

En 2024, un tribunal a condamné un humoriste à six mois de prison après une blague sur le prénom musulman Muhammad. L'Indonésie est le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde, avec plus de 240 millions de fidèles.



