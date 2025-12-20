De plus en plus de Suisses s'expatrient, notamment des jeunes, qui témoignent sur les réseaux sociaux. Ils critiquent leur pays car il y fait froid, la nourriture est mauvaise et la pression sociale trop forte.

Nicola Imfeld

Ils affichent leurs balades dans des villages de montagne avec le magnifique paysage alpin suisse en arrière-plan, ou encore dans la vieille ville de Zurich ou Berne. Et pourtant, ces jeunes influenceurs ont quitté la Suisse. Ils intitulent leurs vidéos avec des phrases comme: «J'ai vécu 26 ans en Suisse et c'est pour ça que j'en suis parti.» Ou encore: «Quitter la Suisse a été la meilleure décision.»

Avec ces vidéos, les influenceurs touchent une corde sensible et trouvent un écho international sur Instagram, TikTok et d'autres réseaux sociaux. Car dans les faits, la Suisse reste parmi les destinations d'immigration les plus populaires au monde, selon les classements. Entre salaires élevés, sécurité et paysages magnifiques, la qualité de vie des nouveaux arrivants semble garantie. Alors, lorsqu'un jeune Suisse renonce délibérément à ce privilège, cela peut surprendre. Et c'est l'un des ingrédients les plus importants pour produire du contenu viral sur les réseaux sociaux.

Blasphème sur la Suisse

Prenons par exemple le compte Instagram «swizzyinsg», celui de Marion Müller, une Suissesse qui vit à Singapour. Sur Instagram, elle se promène dans la vieille ville de Zurich en robe de soirée rouge, regarde la caméra derrière elle et sourit. Dans la description de la vidéo, elle énumère les raisons pour lesquelles elle a quitté la Suisse après 26 ans pour s'installer à Singapour.

Elle dénonce une pression sociale énorme à Zurich. «Il faut avoir le bon sac Chanel, juste pour s'intégrer dans certains groupes.» Selon elle, les gens n'ont d'yeux que pour les emplois bien payés, la nourriture est mauvaise, le temps bien trop froid et la vie bien trop chère. «On voit rarement des gens qui sortent de leur zone de confort. Je ne me sentais pas inspirée parce que tout le monde faisait toujours la même chose. La vie me semblait si répétitive, car la plupart des personnes n'étaient pas prêtes à essayer de nouvelles choses.»

«Je ne suis pas faite pour ça»

Les arguments de Marion Müller sont repris en masse sur Instagram et TikTok, parfois avec quelques nuances. Une autre influenceuse a publié une vidéo la montrant en train de flâner dans un village de montagne sous un soleil radieux avec en description: «Je ne suis tout simplement pas faite pour neuf mois de mauvais temps. C'est pour ça que j'ai quitté la Suisse.»

A noter que les étrangers comprennent ces critiques et les trouvent intéressantes, mais les Suisses les dénoncent dans les commentaires des vidéos. Une utilisatrice écrit par exemple: «Oui, la Suisse peut être chère et aucun endroit n'est parfait. Mais prétendre que l'inspiration fait défaut dans un pays qui promeut l'innovation de classe mondiale, le leadership humanitaire et la coexistence multiculturelle suggère que le manque d'inspiration pourrait venir de l'intérieur. Parfois, lorsque le monde semble manquer d'inspiration, ce n'est pas lié à l'endroit, mais à notre façon de penser.»

De plus en plus de départs

Une chose est sûre: l'émigration est tendance, mais surtout parmi les retraités ou les personnes proches de la retraite. En 2024, quelque 30'106 ressortissants suisses ont émigré. Et la «cinquième Suisse» – la population de Suisses à l'étranger – ne cesse de croître. Fin 2024, plus de 826'000 Suisses vivaient à l'étranger.

De même, le forum Reddit regorge de discussions sur le thème «émigrer de Suisse» depuis quelques mois, avec des centaines de commentaires. Le plus intéressant, c'est que la plupart du temps, ces discussions rassemblent des expatriés qui se plaignent. Ils sont venus en Suisse seuls, en couple ou avec toute leur famille. Leurs principales doléances: la vie sociale est ennuyeuse, ils n'ont pas de créer de contacts ni d'amitiés. Ou encore les loyers et le coût de la vie sont trop chers.

«La vie en Suisse était grise»

Mais quelques Suisses témoignent aussi sur les forums. «En tant que Suisse, j'ai quitté mon pays à 23 ans. Principalement parce que je m'ennuyais et que j'étais déprimé par mon quotidien de l'époque. La vie était grise et j'étais coincé dans une boucle sans fin. L'idée que mes 40 prochaines années de vie professionnelle ressembleraient à ça était douloureuse.»

Il dit qu'à présent, sa vie à l'étranger est formidable. «Le problème n'était pas la Suisse», précise-t-il. «C'était juste moi et on ne peut pas se fuir soi-même. Mais un changement de décor aide à développer une nouvelle façon de penser.»