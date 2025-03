Le nombre de Suisses vivant à l'étranger a augmenté de 1,6% en 2023.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses aiment l'air d'ailleurs. L'an dernier, ils ont été 13'300 de plus à s'installer à l'étranger, portant le nombre des expatriés à 826'700 (+1,6%). Trois quarts des Suisses de l'étranger possèdent plusieurs nationalités, selon les dernières données de l'OFS.

Soixante-quatre pour cent vivent en Europe. Les plus grandes communautés résident en France (212'100), en Allemagne (101'000), en Italie (52'600), au Royaume-Uni (40'900) et en Espagne (27'300), montre l'enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée vendredi.

Quelque 296'200 ressortissants suisses sont établis dans d'autres régions du monde, soit 16% en Amérique du Nord, 7% en Amérique latine et Caraïbes, 7% en Asie, 4% en Océanie et 2% en Afrique. La plus grande communauté de Suisses hors d'Europe réside aux Etats-Unis où l'on recense 84'700 personnes. Le Canada et l'Australie se trouvent en deuxième et troisième position.

Parmi les Suisses de l'étranger, 21% ont moins de 18 ans, 55% sont âgés de 18 à 64 ans et 24% ont 65 ans ou plus. Par rapport à 2023, leur nombre a augmenté dans toutes les classes d'âge. Parmi les pays avec de grandes communautés suisses, la Thaïlande (43%), le Portugal (36%), l'Afrique du Sud (33%) et l'Espagne (33%) se démarquent avec une part importante de seniors, note l'OFS.

Pluri-nationaux

Parmi les Suisses de l'étranger, les trois quarts possèdent au moins une nationalité supplémentaire. La part de Suisses plurinationaux est la plus élevée en Amérique latine et Caraïbes (84%), en Océanie (81%) et en Amérique du Nord (79%).

L'Argentine et le Chili affichent les parts les plus importantes avec respectivement 95% et 92%. La part des Suisses possédant plusieurs nationalités est particulièrement faible en Asie et en Afrique. En Thaïlande, cette part atteint par exemple 37%. Dans l'ensemble, la part des Suisses plurinationaux vivant à l'étranger est la plus importante chez les moins de 18 ans (85%), puis les 18 à 64 ans (75%) et enfin les 65 ans ou plus (65%).