1/5 Le Costa Rica est le pays le plus accueillant du monde. Photo: Shutterstock

Robin Wegmüller

Les destinations de montagne suisses ont connu leur première grande poussée de fréquentation. Le tourisme est florissant en Suisse. Les expatriés constituent un groupe décisif. Pourtant, les employés internationaux critiquent notre hospitalité.

C'est ce que révèle le rapport annuel Insider du site Internet des expatriés Internations. Pour ce faire, l'organisation a interrogé 12'000 personnes qui sont chez elles dans différents pays. Il s'agit d'aspects tels que la qualité de vie, les coûts, mais aussi l'amabilité des habitants. Et sur ce point, la Suisse obtient un mauvais résultat.

Le service fait défaut

En ce qui concerne l'amabilité, nous arrivons à la 46e place sur 53. L'année dernière déjà, la Suisse ne dépassait pas la 47e place. Et les expatriés ne sont pas les seuls à critiquer. L'entrepreneur touristique valaisan Philippe Lathion estime lui aussi que le service fait défaut dans notre pays. Il a été président des remontées mécaniques de Télénendaz pendant 20 ans et connaît le tourisme (de montagne) suisse sur le bout des doigts.

« En Autriche, on demande aux clients le matin s'ils ont bien dormi. En Suisse, on leur demande s'ils ont bu quelque chose dans le minibar »

Dans l'interview qu'il a accordée à Blick en novembre, il a résumé la situation par une comparaison: «En Autriche, on demande aux clients le matin s'ils ont bien dormi. En Suisse, on leur demande s'ils ont bu quelque chose dans le minibar.»

Classement des pays les plus accueillants (les rangs les plus bas)

Rang Pays 44 Hongrie 45 Danemark 46 Suisse 47 Suède 48 Finlande 49 Allemagne 50 Norvège 51 République tchèque 52 Autriche 53 Koweït

Hormis le tourisme de montagne, l'accueil ne semble pas non plus très amical chez notre voisin de l'Est. Les expatriés sont également durs avec l'Autriche (52e place).

Comme l'Allemagne (49e), les Autrichiens font pire que la Suisse. En général, les nations européennes ne sont pas bien placées: neuf des dix pays les moins accueillants se trouvent en Europe centrale et du nord.

L'Amérique latine et l'Asie au top

D'un autre côté, les expatriés apprécient beaucoup l'hospitalité du Costa Rica. Selon l'évaluation, les habitants d'Indonésie, du Brésil et des Philippines seraient particulièrement amicaux.

Les pays les plus accueillants du monde

Rang Pays 1 Costa Rica 2 Indonésie 3 Brésil 4 Philippines 5 Vietnam 6 Mexique 7 Colombie 8 Oman 9 Thaïlande 10 Égypte

En revanche, la Suisse se distingue dans le classement par d'autres qualités. Par exemple, les employés internationaux aiment particulièrement la nature (2e place) et la sécurité (3e place) dans notre pays.